Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के सभी मैच में बेंच पर बैठे रहेंगे ये 3 खिलाड़ी, लिस्ट में तीनों बड़े नाम
'बीड़ी-बिहार' पोस्ट विवाद पर कांग्रेस का बड़ा एक्शन, सोशल मीडिया हेड VT Balram की छुट्टी
Viral: अंतिम संस्कार के अगले ही दिन घर लौटा जिंदा शख्स, गुरुग्राम से सामने आया सनसनीखेज मामला
युवाओं में बढ़ रहा है हृदय रोग! Heart Attack से बचना है तो 20 की उम्र में ही शुरू कर दें ये 5 आदतें
Asia Cup 2025: इन दो मैदान पर खेले जाएंगे एशिया कप के सभी मुकाबले, देखें कैसा है भारत और पाकिस्तान का रिकॉर्ड
यूपी के इस शहर में खुला अनोखा बैंक, जहां पैसे का नहीं समय का होगा ट्रांजेक्शन, जानिए इसकी खासियत
BCCI ने Shreyas Iyer को दिया बड़ा गिफ्ट, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करेंगे कप्तानी; यहां देखें पूरा स्क्वाड
टैरिफ वॉर के बीच ट्रंप ने की पीएम मोदी की तारीफ, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया अहम बयान
एमएस धोनी पर हुक्का वाले आरोपों को इस दिग्गज ने किया खारिज, इरफान पठान के बयान पर बचा बवाल
Pitru Paksha 2025: 7 सितंबर से शुरू हो रहा है पितृपक्ष, जानिए पहले दिन किसका करना होता है श्राद्ध?
भारत
रईश खान | Sep 06, 2025, 04:19 PM IST
1.क्या है 'टाइम बैंक' की खासियत
इस बैंक की खासियत यह है कि ग्राहक इसमें अपना पैसा नहीं बल्कि समय जमा करेंगे और समय ही निकालेंगे. यह बैंक घंटों का कारोबार करता है. टाइम बैंक की इस पहल के जरिए सदस्य दूसरों की मदद करने में बिताए गए टाइम को बैंक में जमा करा सकते हैं. फिर जरूरत पड़ने पर वो इस टाइम को बैंक से निकाल सकते हैं.
2.बैंक कैसे करता है काम
उदाहरण के तौर पर समझें तो अगर आप किसी बुजुर्ग की सेवा में 2 घंटे का समय देते हैं, तो उन 2 घंटों को आप टाइम बैंक में जमा करा सकते हैं. फिर बाद में जब आपको किसी काम के लिए मदद की जरूरत पड़ेगी तो बैंक की तरफ से दो घंटे की मदद भेज दी जाएगी.
3.क्यों मानी जा रही ये अच्छी मुहिम?
कानपुर यूपी का पहला शहर है, जिसमें इस तरह का प्रयास किया जा रहा है. यह बुजुर्ग या अकेले रह रहे लोगों के लिए एक अच्छी मुहिम है. कानपुर में 20 से ज्यादा इस 'टाइम बैंक' के सदस्य बन चुके हैं. काफी लोग इससे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं.
4.सबसे पहले इस देश ने अपनाया ये मॉडल
इस मुहिम की शुरुआत जापान से हुई थी. जापान में बुजुर्गों की देखभाल के लिए परिवार के लोग समय नहीं दे पाते तो समाज के लोगों ने इस तरह का बैंक शुरू किया. धीरे-धीरे यह मॉडल कई देशों तक फैल गया. अब भारत में भी टाइम बैंक की शुरुआत हो चुकी है. अब तक इस मॉडल से 7,000 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं.
5.टाइम बैंक के कैसे बनते हैं सदस्य?
टाइम बैंक से जुड़ने के लिए सदस्य को रजिस्ट्रेशन कराना होता है. इसके लिए उसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या अन्य पहचान पत्र जमा कराने होते हैं. सदस्य बनने के बाद उसे किसी मदद के लिए भेजा जाता है. जितना समय वो देता है, वो बैंक में जमा कर लिया जाता है.