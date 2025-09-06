यूपी के इस शहर में खुला अनोखा बैंक, जहां पैसे का नहीं समय का होगा ट्रांजेक्शन, जानिए इसकी खासियत

4 . सबसे पहले इस देश ने अपनाया ये मॉडल

इस मुहिम की शुरुआत जापान से हुई थी. जापान में बुजुर्गों की देखभाल के लिए परिवार के लोग समय नहीं दे पाते तो समाज के लोगों ने इस तरह का बैंक शुरू किया. धीरे-धीरे यह मॉडल कई देशों तक फैल गया. अब भारत में भी टाइम बैंक की शुरुआत हो चुकी है. अब तक इस मॉडल से 7,000 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं.