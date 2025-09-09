Vice President Salary: भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन की कितनी होगी सैलरी? गाड़ी-बंगला के अलावा क्या-क्या मिलेंगी सुविधाएं

4 . अन्य सुविधाएं

इसके अलावा संचार सुविधा के लिए मुफ्त टेलीफोन कॉलिंग के साथ टेलीफोन और इंटरनेट सुविधा, यात्रा सुविधा के लिए देश-विदेश सरकारी हवाई, रेल और जल यात्रा के लिए फ्री सुविधा और भत्ता, चिकित्सा सुविधा में सरकारी अस्पतालों या CGHS के अंतर्गत मुफ्त चिकित्सा सुविधा, 24 घंटे पर्सनल डॉक्टर की सुविधा और पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ में पद छोड़ने के बाद मासिक पेंशन और सुरक्षा और अन्य सुविधाएं मिलेंगी.

