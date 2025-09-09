Vice President Salary: भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन की कितनी होगी सैलरी? गाड़ी-बंगला के अलावा क्या-क्या मिलेंगी सुविधाएं

Vitamin E For Skin: स्किन पर विटामिन E लगाने का क्या है सही तरीका? जानें क्या हैं इसके फायदे
Abhay Sharma | Sep 09, 2025, 08:08 PM IST
1.कितनी होती है सैलरी?
बता दें कि उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई अलग वेतन प्रावधान नहीं है. हालांकि उन्हें राज्यसभा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी निभाने के लिए वेतन मिलता है और राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में सैलरी के तौर पर उन्हें हर महीने 4 लाख रुपये दिए जाते हैं.
2.क्या-क्या मिलती हैं सुविधाएं?
राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में मिलने वाली सुविधाओं में आवास, चिकित्सा सुविधा, यात्रा (हवाई, रेलवे), कार्यालय खर्च, सुरक्षा, फोन सेवा और पेंशन जैसी सुविधाएं शामिल हैं. इसके अलावा पेंशन का स्तर पूर्ववर्ती वेतन का 50% होता है.
3.CP Radhakrishnan को मिलेंगी ये सुविधाएं
भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने CP Radhakrishnan को दिल्ली में उपराष्ट्रपति भवन में आधिकारिक आवास के साथ लैंडलाइन और मोबाइल कनेक्शन, सुरक्षा के लिए जेड या जेड+ श्रेणी की सुरक्षा, केंद्रीय और राज्य सुरक्षा एजेंसियों की सुरक्षा, वाहन सुविधा के लिए सरकारी गाड़ी, ड्राइवर, ईंधन और सभी आवश्यक वाहन सुविधाएं दी जाएंगी.
4.अन्य सुविधाएं
इसके अलावा संचार सुविधा के लिए मुफ्त टेलीफोन कॉलिंग के साथ टेलीफोन और इंटरनेट सुविधा, यात्रा सुविधा के लिए देश-विदेश सरकारी हवाई, रेल और जल यात्रा के लिए फ्री सुविधा और भत्ता, चिकित्सा सुविधा में सरकारी अस्पतालों या CGHS के अंतर्गत मुफ्त चिकित्सा सुविधा, 24 घंटे पर्सनल डॉक्टर की सुविधा और पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ में पद छोड़ने के बाद मासिक पेंशन और सुरक्षा और अन्य सुविधाएं मिलेंगी.
5.दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद
बता दें कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बाद दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर रहते हैं. वे राज्यसभा के अध्यक्ष (Chairman) भी होते हैं और अगर बीच कार्यकाल में राष्ट्रपति पद खाली हो जाए तो वे कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बन जाते हैं. उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 सालों का होता है, जिसे बढ़ाया भी जा सकता है.