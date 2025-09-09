FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत

Vice President Salary: भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन की कितनी होगी सैलरी? गाड़ी-बंगला के अलावा क्या-क्या मिलेंगी सुविधाएं

CP Radhakrishnan Vice President Salary: 9 सितंबर 2025 को हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में सीपी राधाकृष्णन ने बी सुदर्शन रेड्डी को भारी मतों से हरा दिया है, उन्हें 452 वोट मिले. सीपी राधाकृष्णन अब भारत के 15वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे. आइए जानें उनकी सैलरी कितनी होगी और कौन सी सुविधाएं मिलेंगी...

Abhay Sharma | Sep 09, 2025, 08:08 PM IST

1.कितनी होती है सैलरी? 

कितनी होती है सैलरी? 
1

बता दें कि उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई अलग वेतन प्रावधान नहीं है. हालांकि उन्हें राज्यसभा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी निभाने के लिए वेतन मिलता है और राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में सैलरी के तौर पर उन्हें हर महीने 4 लाख रुपये दिए जाते हैं.  

2.क्या-क्या मिलती हैं सुविधाएं?

क्या-क्या मिलती हैं सुविधाएं?
2

राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में मिलने वाली सुविधाओं में आवास, चिकित्सा सुविधा, यात्रा (हवाई, रेलवे), कार्यालय खर्च, सुरक्षा, फोन सेवा और पेंशन जैसी सुविधाएं शामिल हैं. इसके अलावा पेंशन का स्तर पूर्ववर्ती वेतन का 50% होता है.   

3.CP Radhakrishnan को मिलेंगी ये सुविधाएं

CP Radhakrishnan को मिलेंगी ये सुविधाएं
3

भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने CP Radhakrishnan को दिल्ली में उपराष्ट्रपति भवन में आधिकारिक आवास के साथ लैंडलाइन और मोबाइल कनेक्शन, सुरक्षा के लिए जेड या जेड+ श्रेणी की सुरक्षा, केंद्रीय और राज्य सुरक्षा एजेंसियों की सुरक्षा,  वाहन सुविधा के लिए सरकारी गाड़ी, ड्राइवर, ईंधन और सभी आवश्यक वाहन सुविधाएं दी जाएंगी. 

4.अन्य सुविधाएं

अन्य सुविधाएं
4

इसके अलावा संचार सुविधा के लिए मुफ्त टेलीफोन कॉलिंग के साथ टेलीफोन और इंटरनेट सुविधा,  यात्रा सुविधा के लिए देश-विदेश सरकारी हवाई, रेल और जल यात्रा के लिए फ्री सुविधा और भत्ता,  चिकित्सा सुविधा में सरकारी अस्पतालों या CGHS के अंतर्गत मुफ्त चिकित्सा सुविधा, 24 घंटे पर्सनल डॉक्टर की सुविधा और पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ में पद छोड़ने के बाद मासिक पेंशन और सुरक्षा और अन्य सुविधाएं मिलेंगी.  
 

5.दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद  

दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद  
5

बता दें कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बाद दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर रहते हैं. वे राज्यसभा के अध्यक्ष (Chairman) भी होते हैं और अगर बीच कार्यकाल में राष्ट्रपति पद खाली हो जाए तो वे कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बन जाते हैं. उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 सालों का होता है, जिसे बढ़ाया भी जा सकता है. 
 

