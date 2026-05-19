क्या है Quantum Internet? जो हमेशा के लिए बदल सकता है इंटरनेट की दुनिया, जानिए कैसे करेगा काम

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Gaurav Barar | May 19, 2026, 05:18 PM IST
1.आने वाला है सबसे तेज और सुरक्षित इंटरनेट
आज हम और आप जिस इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसने हमारी जिंदगी को बहुत आसान बना दिया है. रील देखने से लेकर बैंक ट्रांसफर करने तक, सब कुछ पलक झपकते ही हो जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आने वाले समय में एक ऐसा इंटरनेट आने वाला है, जो आज के इंटरनेट से कई गुना तेज और इतना सुरक्षित होगा कि उसे हैक करना नामुमकिन हो जाएगा?
2.क्या है क्वांटम इंटरनेट?
इसे ही वैज्ञानिक क्वांटम इंटरनेट (Quantum Internet) कह रहे हैं. यह तकनीक सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, बल्कि इंटरनेट की दुनिया में एक ऐसी क्रांति है जो सब कुछ हमेशा के लिए बदल देगी.
3.साधारण इंटरनेट बनाम क्वांटम इंटरनेट
इसको समझने के लिए पहले आज के इंटरनेट को समझना होगा. आज का हमारा इंटरनेट बिट्स पर काम करता है, जो '0' और '1' के फॉर्म में होते हैं. आप इंटरनेट पर जो भी फोटो, वीडियो या मैसेज भेजते हैं, वो इसी 0 और 1 के कोड में सफर करता है. लेकिन क्वांटम इंटरनेट काम करता है क्विबिट्स पर. क्विबिट्स की सबसे जादुई बात यह है कि ये एक ही समय में '0' और '1' दोनों हो सकते हैं. इसे विज्ञान की भाषा में सुपरपोजिशन कहते हैं.
4.इसकी क्षमता हमारी कल्पना से भी परे
इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक सिक्का जब जमीन पर गिरता है, तो या तो हेड आता है या टेल (यह आज का इंटरनेट है). लेकिन जब सिक्का हवा में तेजी से घूम रहा होता है, तो वह एक ही समय में हेड और टेल दोनों होता है (यह क्वांटम इंटरनेट है). इसी वजह से इसकी स्पीड और डेटा ट्रांसफर करने की क्षमता हमारी कल्पना से भी परे होती है.
5.कैसे काम करेगा क्वांटम इंटरनेट?
क्वांटम इंटरनेट को चलाने के लिए वैज्ञानिक प्रकृति के सबसे अनोखे नियम का इस्तेमाल करते हैं, जिसे क्वांटम एंटैंगलमेंट कहा जाता है. इस नियम के मुताबिक, दो सब-एटॉमिक कण, जैसे फोटॉन या प्रकाश के कण, आपस में इस तरह जुड़ जाते हैं कि चाहे आप एक कण को दिल्ली में रखें और दूसरे को अमेरिका में, जो बदलाव आप दिल्ली वाले कण में करेंगे, उसका तुरंत और सीधा असर अमेरिका वाले कण पर भी दिखेगा.
6.क्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी हैकिंग?
इनके बीच डेटा ट्रांसफर करने के लिए किसी तार या पारंपरिक सिग्नल की जरूरत नहीं होगी. यह बिल्कुल टेलीपोर्टेशन जैसे फिल्मों में गायब होकर दूसरी जगह दिखना, जैसा काम करेगा. आज के दौर में सबसे बड़ा डर ऑनलाइन फ्रॉड और डेटा लीक का होता है. आए दिन बड़े-बड़े सर्वर और बैंक हैक हो जाते हैं. लेकिन क्वांटम इंटरनेट इस डर को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है. क्यों? चलिए समझते हैं.
7.किसी कोड पर काम नहीं करेगा क्वांटम इंटरनेट
आज की सुरक्षा व्यवस्था मुश्किल गणितीय कोड पर आधारित होती है, जिसे आज के कंप्यूटर तोड़ नहीं पाते, लेकिन भविष्य के सुपरकंप्यूटर इन्हें तोड़ सकते हैं. क्वांटम इंटरनेट में सुरक्षा किसी कोड पर नहीं, बल्कि भौतिक विज्ञान के नियमों पर टिकी होती है. जब आप क्वांटम इंटरनेट पर कोई मैसेज भेजेंगे, तो वह क्विबिट्स के रूप में जाएगा.
8.हैकर के हाथ कुछ नहीं लगेगा
क्वांटम मैकेनिक्स का नियम है कि जैसे ही कोई बाहरी इंसान या हैकर इन क्विबिट्स को छूने या देखने की कोशिश करेगा, इनका रूप तुरंत बदल जाएगा और डेटा नष्ट हो जाएगा. इससे भेजने वाले और पाने वाले दोनों को तुरंत पता चल जाएगा कि किसी ने डेटा के साथ छेड़छाड़ की है. सीधे शब्दों में कहें, तो इसे हैक करने की कोशिश करते ही सबूत खुद-ब-खुद सामने आ जाएगा और हैकर के हाथ कुछ नहीं लगेगा.
9.हमारे पास कब तक पहुंचेगा ये इंटरनेट?
यह सब सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन दुनिया भर के वैज्ञानिक और बड़ी कंपनियां इस पर तेजी से काम कर रही हैं. चीन, अमेरिका और यूरोपीय देशों में इसके सफल ट्रायल भी हो चुके हैं और कुछ किलोमीटर के दायरे में क्वांटम नेटवर्क बनाकर देखा जा चुका है. हालांकि, आपके और हमारे मोबाइल तक इसे पहुंचने में अभी काफी लंबा वक्त लगेगा, शायद 10 से 15 साल या उससे भी ज्यादा.
10.डिजिटल लाइफ को बना देगा अभेद्य
शुरुआत में इसका इस्तेमाल आम लोग यूट्यूब देखने के लिए नहीं करेंगे, बल्कि इसका उपयोग मिलिट्री, बड़े बैंकों, सरकारी खुफिया एजेंसियों और साइंटिफिक रिसर्च के लिए किया जाएगा, जहां डेटा की सुरक्षा सबसे ज्यादा मायने रखती है. क्वांटम इंटरनेट आने वाले कल की वह हकीकत है जो हमारी डिजिटल लाइफ को पूरी तरह अभेद्य बना देगी. यह तकनीक जब पूरी तरह हमारे बीच होगी, तो प्राइवेसी और सिक्योरिटी के मायने हमेशा के लिए बदल चुके होंगे.