क्या है Quantum Internet? जो हमेशा के लिए बदल सकता है इंटरनेट की दुनिया, जानिए कैसे करेगा काम

3 . साधारण इंटरनेट बनाम क्वांटम इंटरनेट

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इसको समझने के लिए पहले आज के इंटरनेट को समझना होगा. आज का हमारा इंटरनेट बिट्स पर काम करता है, जो '0' और '1' के फॉर्म में होते हैं. आप इंटरनेट पर जो भी फोटो, वीडियो या मैसेज भेजते हैं, वो इसी 0 और 1 के कोड में सफर करता है. लेकिन क्वांटम इंटरनेट काम करता है क्विबिट्स पर. क्विबिट्स की सबसे जादुई बात यह है कि ये एक ही समय में '0' और '1' दोनों हो सकते हैं. इसे विज्ञान की भाषा में सुपरपोजिशन कहते हैं.