रेलवे स्टेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? अच्छे-अच्छों के छूट गए पसीने! यहां जानिए सही जवाब

6 . 'रेलवे स्टेशन' शब्द सबसे आसान और लोकप्रिय बना हुआ है

जरा सोचिए, अगर कोई कहे कि 'मैं लौह पथ गामिनी विश्राम स्थल जा रहा हूं,' तो सुनने वाले को समझ ही न आए कि बात क्या हो रही है. यही वजह है कि आज भी 'रेलवे स्टेशन' शब्द सबसे आसान और लोकप्रिय बना हुआ है.