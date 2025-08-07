रेलवे स्टेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? अच्छे-अच्छों के छूट गए पसीने! यहां जानिए सही जवाब

दमदार कैमरा और कीमत 15000 से भी कम, आपके लिए बेस्ट हैं ये 5 स्मार्टफोन, iPhone को देंगे टक्कर!
भारत
राजा राम | Aug 07, 2025, 05:03 PM IST
1.तो क्या इसका कोई हिंदी नाम नहीं है?
ट्रेन पकड़ने के लिए हम हर बार स्टेशन जाते हैं. वहां बोर्ड पर लिखा होता है, 'रेलवे स्टेशन'. लेकिन ये शब्द तो अंग्रेजी हैं. अब जब हम हिंदी भाषी हैं, तो क्या इसका कोई हिंदी नाम नहीं है?
2.आम लोगों को इस सवाल का जवाब नहीं पता
इस सवाल का जवाब जब लोगों से पूछा गया, तो ज्यादातर लोग हंसने लगे या चुप हो गए. यानी आम लोगों को इस सवाल का जवाब नहीं पता.
3.सोशल मीडिया पर जब यह सवाल वायरल
सोशल मीडिया पर जब यह सवाल वायरल हुआ तो कई मजेदार जवाब सामने आए. किसी ने कहा 'रेल स्थान', किसी ने 'ट्रेन अड्डा' तो किसी ने 'गाड़ी रुकने की जगह' बता डाला. लेकिन कोई भी जवाब सही नहीं था.
4.असलियत में उतना ही पेचीदा है
असल में यह सवाल जितना आसान दिखता है, असलियत में उतना ही पेचीदा है और इसकी वजह है, इसका हिंदी नाम इतना कठिन है कि हम बोलना ही नहीं चाहते.
5.लौह पथ गामिनी
अब सही जवाब जानिए, ट्रेन को हिंदी में ‘लौह पथ गामिनी’ कहा जाता है. यानी लोहे के रास्ते पर चलने वाली गाड़ी और रेलवे स्टेशन को कहा जाता है, ‘लौह पथ गामिनी विश्राम स्थल’ या ‘लौह पथ गामिनी विराम बिंदु’.
6.'रेलवे स्टेशन' शब्द सबसे आसान और लोकप्रिय बना हुआ है
जरा सोचिए, अगर कोई कहे कि 'मैं लौह पथ गामिनी विश्राम स्थल जा रहा हूं,' तो सुनने वाले को समझ ही न आए कि बात क्या हो रही है. यही वजह है कि आज भी 'रेलवे स्टेशन' शब्द सबसे आसान और लोकप्रिय बना हुआ है.
7.देसी अंदाज में इसे 'रेलगाड़ी पड़ाव स्थल' भी कहते हैं
कुछ लोग देसी अंदाज में इसे 'रेलगाड़ी पड़ाव स्थल' भी कहते हैं. लेकिन युवा पीढ़ी इतनी भारी-भरकम भाषा से दूरी बनाए रखना ही पसंद करती है.
8.भाषा का बदलता रूप
भाषा का बदलता रूप हमें यह सिखाता है कि अगर शब्द कठिन होंगे तो लोग उन्हें अपनाएंगे नहीं. शायद यही कारण है कि हमारे आसपास रोज प्रयोग होने वाले शब्दों का हिंदी नाम होते हुए भी गुमनाम ही रहता है.