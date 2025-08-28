Indian Railways: ट्रेन सफर में होने वाली कन्फ्यूजन को करिए खत्म, यहां समझिए TC और TTE में क्या है अंतर
राजा राम | Aug 28, 2025, 09:39 PM IST
1.TC और TTE में क्या फर्क है
भारतीय रेलवे में सफर करने वाले यात्रियों का सामना अक्सर टिकट चेक करने वाले अधिकारियों से होता है. लेकिन कई बार लोगों को समझ नहीं आता कि ये TC हैं या TTE.
2.TC आमतौर पर स्टेशन पर मौजूद
TC यानी Ticket Collector आमतौर पर स्टेशन पर मौजूद रहते हैं. उनका काम प्लेटफॉर्म या गेट पर यात्रियों की टिकट चेक करना होता है. अगर कोई बिना टिकट पकड़ा जाए तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है.
3.यात्री की पहचान भी जांचते हैं
वहीं TTE यानी Travelling Ticket Examiner से आप ट्रेन के अंदर मिलते हैं. ये न केवल टिकट चेक करते हैं, बल्कि रिजर्व सीट और यात्री की पहचान भी जांचते हैं.
4.अक्सर लोग एक ही समझ लेते हैं
कई बार लोग सोचते हैं कि दोनों एक ही पोस्ट हैं, लेकिन असल में फर्क उनकी जिम्मेदारियों और काम करने की जगह का होता है.
5.सादी ड्रेस में फ्लाइंग स्क्वॉड के रूप में
रेलवे में कुछ TC सादी ड्रेस में फ्लाइंग स्क्वॉड के रूप में भी काम करते हैं. ये अचानक स्टेशन पर चेकिंग कर सकते हैं.
6.कितनी मिलती है सैलरी
सैलरी की बात करें तो TC की पोस्ट Level-3 पे मैट्रिक्स में आती है जबकि TTE Level-5 में होती है. भत्तों के साथ इनकी इन-हैंड सैलरी 35,000 से 55,000 रुपये तक पहुंच जाती है.
7.कम से कम 12वीं पास होना जरूरी
अगर आप इस जॉब में करियर बनाना चाहते हैं तो कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है. चयन लिखित परीक्षा और मेरिट लिस्ट के आधार पर होता है. यानी, अगली बार जब आप रेलवे यात्रा करें और टिकट चेक करने वाला मिले तो पहचानना आसान होगा कि वो TC है या TTE.