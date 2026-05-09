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दिलीप घोष की कितनी है नेटवर्थ? जानिए बीजेपी के ‘ग्राउंड मास्टर’ की एजुकेशन से लेकर राजनीतिक सफर तक

पश्चिम बंगाल में आज सीएम सुवेंदु अधिकारी के मंत्रिमंडल में दिलीप घोष ने भी शपथ ले ली है. दिलीप राजनीति में एक ऐसा नाम हैं, जिन्होंने संगठन से लेकर चुनावी रणनीति तक बीजेपी को नई पहचान दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई. चलिए आज इस मौके पर उनकी शिक्षा, संपत्ति, राजनीतिक सफर और प्रोफाइल के बारे में जानें.

ऋतु सिंह | May 09, 2026, 12:02 PM IST

1.“ग्राउंड पॉलिटिक्स” का बड़ा चेहरा हैं दिलीप घोष

“ग्राउंड पॉलिटिक्स” का बड़ा चेहरा हैं दिलीप घोष
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पश्चिम बंगाल की राजनीति में जब भी बीजेपी के उभार की बात होती है, तो एक नाम सबसे पहले सामने आता है-दिलीप घोष. कभी संगठन के शांत रणनीतिकार माने जाने वाले घोष अब बंगाल की सत्ता राजनीति के सबसे चर्चित चेहरों में गिने जा रहे हैं. 2026 के विधानसभा चुनाव और बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच उनकी भूमिका को लेकर चर्चा और तेज हो गई है.

दिलचस्प बात यह है कि दिलीप घोष सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि बंगाल में बीजेपी की “ग्राउंड पॉलिटिक्स” का बड़ा चेहरा माने जाते हैं. बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने से लेकर कार्यकर्ताओं के बीच पकड़ बनाने तक, उनकी राजनीतिक यात्रा अब फिर सुर्खियों में है.  (फोटो सोशल मीडिया)

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2.दिलीप घोष की शुरुआती जिंदगी और शिक्षा

दिलीप घोष की शुरुआती जिंदगी और शिक्षा
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दिलीप घोष का जन्म पश्चिम बंगाल से जुड़े परिवार में हुआ और उन्होंने शुरुआती पढ़ाई बंगाल बोर्ड से की. चुनावी हलफनामे के अनुसार उन्होंने माध्यमिक परीक्षा पास करने के बाद आईटीआई और ट्रेड टेस्ट की पढ़ाई की थी. वे तकनीकी शिक्षा से जुड़े रहे और बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के साथ लंबे समय तक काम किया.  

यही संगठनात्मक अनुभव आगे चलकर उनकी राजनीति की सबसे बड़ी ताकत बना. बीजेपी के कई नेताओं की तरह वे सीधे छात्र राजनीति से नहीं, बल्कि संगठनात्मक ढांचे से निकलकर सामने आए. (फोटो सोशल मीडिया)

3.कैसे बने बंगाल बीजेपी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक?

कैसे बने बंगाल बीजेपी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक?
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जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी का जनाधार बेहद सीमित था, तब दिलीप घोष ने राज्य में पार्टी संगठन को गांव और बूथ स्तर तक फैलाने का काम किया. राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के मजबूत प्रदर्शन के पीछे उनकी बड़ी भूमिका रही. उनकी छवि एक ऐसे नेता की रही जो कार्यकर्ताओं के बीच सीधे संवाद करते हैं. हालांकि अपने बयानों को लेकर वे कई बार विवादों में भी रहे, लेकिन समर्थकों के बीच उनकी “सख्त और स्पष्ट बोलने वाले नेता” की पहचान बनी रही. (फोटो सोशल मीडिया)
 

4.कितनी है संपत्ति के मालिक हैं दिलीप घोष ?

कितनी है संपत्ति के मालिक हैं दिलीप घोष ?
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2026 विधानसभा चुनाव के दौरान दाखिल हलफनामे के मुताबिक दिलीप घोष की कुल संपत्ति लगभग 2 से 3 करोड़ रुपये के बीच बताई गई है. रिपोर्ट्स के अनुसार उनके पास कृषि भूमि, बैंक निवेश और कोलकाता में फ्लैट जैसी संपत्तियां हैं. उन्होंने खुद को कर्जमुक्त भी बताया है.  

हलफनामे में यह भी सामने आया कि उनकी पत्नी रिंकू मजूमदार के नाम पर भी बैंक निवेश और अन्य संपत्तियां दर्ज हैं. पिछले कुछ वर्षों में उनकी संपत्ति में वृद्धि दर्ज की गई है, जिसे लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा भी हुई.(फोटो सोशल मीडिया)
 

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5.2026 की राजनीति में क्यों बढ़ी चर्चा

2026 की राजनीति में क्यों बढ़ी चर्चा
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2026 के चुनाव में दिलीप घोष का नाम मुख्यमंत्री पद की संभावनाओं में भी चर्चा में रहा. हालांकि अंततः बंगाल में बीजेपी नेतृत्व ने दूसरी दिशा में फैसला लिया, लेकिन घोष अब भी पार्टी के प्रभावशाली चेहरों में गिने जाते हैं.  

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बंगाल बीजेपी में दिलीप घोष की भूमिका सिर्फ चुनाव लड़ने तक सीमित नहीं है. वे संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच एक मजबूत कड़ी माने जाते हैं. यही वजह है कि चुनावी हार या जीत के बाद भी उनका राजनीतिक महत्व कम नहीं हुआ.(फोटो सोशल मीडिया)
 

6.विवाद और राजनीतिक आक्रामकता भी बनी पहचान

विवाद और राजनीतिक आक्रामकता भी बनी पहचान
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दिलीप घोष अक्सर अपने तीखे बयानों और आक्रामक शैली को लेकर सुर्खियों में रहे हैं. कई मामलों में उनके खिलाफ केस भी दर्ज हुए. चुनावी हलफनामे के अनुसार उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज बताए गए हैं, हालांकि राजनीति में इसे समर्थक “आंदोलनकारी राजनीति” का हिस्सा भी बताते हैं.  राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि बंगाल की राजनीति में आक्रामक शैली कई बार नेताओं की लोकप्रियता भी बढ़ाती है, खासकर उन इलाकों में जहां राजनीतिक ध्रुवीकरण ज्यादा होता है.(फोटो सोशल मीडिया)
 

7.क्यों महत्वपूर्ण हैं दिलीप घोष?

क्यों महत्वपूर्ण हैं दिलीप घोष?
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बंगाल की राजनीति में दिलीप घोष को सिर्फ एक नेता के तौर पर नहीं, बल्कि बीजेपी के संगठनात्मक विस्तार के प्रतीक के रूप में देखा जाता है. उन्होंने उस दौर में पार्टी को मजबूत किया जब राज्य में बीजेपी सत्ता से काफी दूर थी. यही कारण है कि आज भी वे पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच मजबूत पकड़ रखते हैं.

आने वाले समय में उनकी भूमिका क्या होगी, यह राजनीति तय करेगी. लेकिन इतना तय है कि बंगाल की राजनीति की चर्चा दिलीप घोष के नाम के बिना अधूरी मानी जाएगी.(फोटो सोशल मीडिया)

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