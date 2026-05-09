दिलीप घोष की कितनी है नेटवर्थ? जानिए बीजेपी के ‘ग्राउंड मास्टर’ की एजुकेशन से लेकर राजनीतिक सफर तक

1 . “ग्राउंड पॉलिटिक्स” का बड़ा चेहरा हैं दिलीप घोष

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पश्चिम बंगाल की राजनीति में जब भी बीजेपी के उभार की बात होती है, तो एक नाम सबसे पहले सामने आता है-दिलीप घोष. कभी संगठन के शांत रणनीतिकार माने जाने वाले घोष अब बंगाल की सत्ता राजनीति के सबसे चर्चित चेहरों में गिने जा रहे हैं. 2026 के विधानसभा चुनाव और बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच उनकी भूमिका को लेकर चर्चा और तेज हो गई है.

दिलचस्प बात यह है कि दिलीप घोष सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि बंगाल में बीजेपी की “ग्राउंड पॉलिटिक्स” का बड़ा चेहरा माने जाते हैं. बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने से लेकर कार्यकर्ताओं के बीच पकड़ बनाने तक, उनकी राजनीतिक यात्रा अब फिर सुर्खियों में है. (फोटो सोशल मीडिया)