अग्रिम जमानत, अंतरिम जमानत और नियमित जमानत में क्या अतंर होता है?

3 . अंतरिम जमानत (Interim Bail)

3

अंतरिम जमानत एक अस्थायी जमानत है. जिसमें कोर्ट एक निश्चित अवधि के लिए आरोपी को जेल से बाहर आने की इजाजत देता है. यह जमानत तब तक दी जाती है जब आरोपी को कोई फैमिली इवेंट में शामिल होना चाहता है या फिर उसकी रेगुलर बेल की एप्लीकेशन पर सुनवाई पेंडिंग है.