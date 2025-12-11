FacebookTwitterYoutubeInstagram
अग्रिम जमानत, अंतरिम जमानत और नियमित जमानत में क्या अतंर होता है?

2020 दिल्ली दंगे के मामले में JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद को 14 दिन की अंतरिम जमानत मिल गई है. उमर खालिद बीते पांच साल से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे. वह बार-बार नियमित जमानत की अपील कर रहे थे. ऐसे में सवाल उठता है कि अंतरिम जमानत, अग्रिम जमानत और नियमित जमानत में अंतर क्या है?

रईश खान | Dec 11, 2025, 08:42 PM IST

1.कौन सी जमानत कब दी जाती है?

कौन सी जमानत कब दी जाती है?
1

दरअसल, जब कोई व्यक्ति अपराध के लिए पकड़ा जाता है तो उसके पास जेल की सलाखों से बचने के लिए जमानत की जरूरत होती है. यह जमानत कोर्ट द्वारा दी जाती है. आज हम इनके अंतर के बारे में आपको बताते हैं.

2.अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail)

अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail)
2

अग्रिम जमानत एक अदालत द्वारा दी जाने वाली जमानत है. जिसे अपराध करने वाला व्यक्ति गिरफ्तारी से पहले ले सकता है. यह ज्यादातर पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए ली जाती है. जिससे उसे जेल न जाना पड़े.

3.अंतरिम जमानत (Interim Bail)

अंतरिम जमानत (Interim Bail)
3

अंतरिम जमानत एक अस्थायी जमानत है. जिसमें कोर्ट एक निश्चित अवधि के लिए आरोपी को जेल से बाहर आने की इजाजत देता है. यह जमानत तब तक दी जाती है जब आरोपी को कोई फैमिली इवेंट में शामिल होना चाहता है या फिर उसकी रेगुलर बेल की एप्लीकेशन पर सुनवाई पेंडिंग है.

4.अंतरिम बेल देने की वजह

अंतरिम बेल देने की वजह
4

दरअसल, आरोपी रेगुलर बेल के लिए एप्लीकेशन दायर करता है तो कोर्ट इस मामले में पुलिस से चार्जशीट या केस डायरी मांगती है. इसे जमा करने में पुलिस को वक्त लगता है. ऐसा में पुलिस कुछ अवधि के लिए उसे अंतरिम जमानत दे देती है.

5.इन शर्तों पर दी जाती है अंतरिम जमानत

इन शर्तों पर दी जाती है अंतरिम जमानत
5

हालांकि, अंतरिम जमानत देते समय कोर्ट कुछ शर्तें तय करता है. जिससे आरोपी मामले की जांच को प्रभावित न कर सके. अंतरिम जमानत देना कोर्ट के दायरे में रहता है. वह नियमों के दायरे में रखकर इस पर फैसला लेता है.

6.नियमित जमानत ( Regular Bail)

नियमित जमानत ( Regular Bail)
6

नियमित जमानत आमतौर पर तब दी जाती है जब आरोपी के खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत नहीं है. रेगुलर बेल भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 479 के तहत दी जाती है. यह धारा सत्र अदालत और मजिस्ट्रेट को जमानत देने की पावर देता है.

