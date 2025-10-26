क्या है कार्बाइड गन? जिनसे मध्य प्रदेश में छीन ली 300 बच्चों की आंखें

Rashifal 27 October 2025: मिथुन और सिंह वालों को सफलता के साथ होगा धन लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
भारत
सुमित तिवारी | Oct 26, 2025, 08:29 PM IST
1.कर्बाइड गन
दरअसल कर्बाइड गन को एक देशी जुगाड़ कह सकते है. ये आमतौर पर घर में प्लास्टिक या टिन के पाइप से बनाए जाते है. ये कैल्शियम कार्बाइड और पानी का इस्तेमाल करके केमिकल रिएक्शन पैदा करते हैं, जिससे एक तेज विस्फोट होता है.
2.कैल्शियम कार्बाइड
कार्बाइड गन में कैल्शियम कार्बाइड, माचिस की तीलियों और बारूद का मिश्रण होता है. कैल्शियम कार्बाइड में पानी मिलाने से एसिटिलीन गैस बनती है, जिसके जलने से शक्तिशाली विस्फोट होते हैं.
3.विस्फोट से तीव्र गर्मी
इस विस्फोट से तीव्र गर्मी और हानिकारक गैसें निकलती हैं. लेकिन कई बार जब इसमें विस्फोट नही होता तो बच्चे बैरल में झांकने लगते है. और इस चूक का परिणाम ये होता है कि कई बार अचानक विस्फोट हो जाता है.
4.रेटिना फट जाती है
इस विस्फोट से रेटिना फट जाती है और अंधेपन का शिकार हो जाते हैं. इस तरह से मध्य प्रदेश में करीब 300 बच्चों को इस कर्बाइड गन से नुकसान हुआ है.
5.प्रतिबंध
हालांकि सरकार ने कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं दिया है. गौरतलब है कि दिवाली से दो हफ्ते पहले ही इस गन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था लेकिन फिर भी ये दिवाली के मौके पर जमकर बिकती रही.