एंटी रेडिएशन मिसाइल क्या होती है? जानिए कैसे 'रुद्रम' बनेगी चीन-पाकिस्तान के एयर डिफेंस का काल

7 . RudraM-II की स्पीड और रेंज

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जब RudraM-II को 300 से 350 किलोमीटर की दूरी से लॉन्च किया जाता है, तो यह मिसाइल दुश्मन के रडार सिग्नलों का पता लगाती है और उनकी खास फ़्रीक्वेंसी प्रोफाइल पर लॉक हो जाती है. अपनी उड़ान के आखिरी पलों में RudraM-II एक इमेजिंग इंफ़्रारेड (IIR) सीकर को भी सक्रिय कर देती है. ये ऐसी खासियत है जिससे लोकेशन चेंज कर रहा सिस्टम भी बच नहीं पाता. यही नहीं RudraM-II 5.5 मैक की हाइपरसोनिक स्पीड से हमला कर सकती है. दागने के बाद यह कुछ ही सेकेंड में अपने लक्ष्य तक पहुंच सकती है. (सभी तस्वीरें प्रतीकात्मक हैं और AI की मदद से बनाई गई हैं.)