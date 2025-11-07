क्या होता है AMSS सिस्टम, कैसे करता है काम? जिसके ठप होने से थम जाती है प्लेन की उड़ान

भारत
रईश खान | Nov 07, 2025, 08:06 PM IST
1.IGI Airport पर क्यों मची अफरा-तफरी?
दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशल एयरपोर्ट (IGI Airport) पर शुक्रवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) अचानक ठप हो गया. एटीसी में आई टेक्निकल खराबी के कारण विमानों को शेड्यूल नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से 200 से ज्यादा फ्लाइट्स न टेक ऑफ कर सकीं और न ही लैंडिंग.
2.200 से ज्यादा उड़ानें हुईं प्रभावित
जानकारी के मुताबिक, एटीसी के ऑटोमेटिक मैसेज स्विच सिस्टम (AMSS) में तकनीकी खराबी आ गई. जिसकी वजह से पूरा दिल्ली एयरपोर्ट ठप हो गया और 200 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हो गईं. अब सवाल उठता है कि एएमएसएस होता क्या है? जिसके खराब होने की वजह से उड़ानें भी ठप हो जाती हैं.
3.पहले एटीसी के बारे में जानें
एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC हवाई जहाजों की आवाजाही को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने वाला कंट्रोल सिस्टम होता है, जो जमीन और हवा में विमानों के रास्ते, ऊंचाई और समय को मैनेज करता है.
4.ATC निभाता है अहम रोल
आसमान में जमीन की तरह कोई सड़क रास्ता तो होता नहीं है. एटीसी ही रडार सिस्टम, ट्रांसपोडर्स, मौसम सेंसर को देखकर वॉयस कॉल के जरिए पायलट को बताता है कि किधर जाना है, ताकि टकराव और दुर्घटना न हो.
5.क्या है ऑटोमेटिक मैसेज स्विच सिस्टम?
AMSS, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम (ATC) का पार्ट होता है. यह एक हाइटेक कम्युटराइज्ड मैसेज स्विचिंग सिस्टम है, जो एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट के बीच सुरक्षा से जुड़े मैसेज पहुंचाने में अहम रोल निभाता है.
6.AMSS क्या काम करता है?
एयरपोर्ट अथॉरिटी एएमएसएस के जरिए कह तरह की जानकारियां मैनेज करती हैं, जैसे- विमान के आने-जाने का शेड्यूल, एटीसी ऑपरेटरों को विमानों की जानकारी पहुंचाना. अगर एएमएसएस में कुछ खराबी आ जाए तो उड़ानों का पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है.