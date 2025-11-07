क्या होता है AMSS सिस्टम, कैसे करता है काम? जिसके ठप होने से थम जाती है प्लेन की उड़ान

1 . IGI Airport पर क्यों मची अफरा-तफरी?

दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशल एयरपोर्ट (IGI Airport) पर शुक्रवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) अचानक ठप हो गया. एटीसी में आई टेक्निकल खराबी के कारण विमानों को शेड्यूल नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से 200 से ज्यादा फ्लाइट्स न टेक ऑफ कर सकीं और न ही लैंडिंग.