AI Influencer क्या होते हैं? बिना असली इंसान के कैसे चल रहे करोड़ों अकाउंट, कैसे-कितनी हो रही कमाई

4 . बिना असली इंसान के कैसे चल रहे हैं करोड़ों के अकाउंट?

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इसके पीछे एक पूरी टीम या एक शातिर क्रिएटर का दिमाग होता है, जो पर्दे के पीछे से सब कंट्रोल करता है. क्रिएटर एआई सॉफ्टवेयर के जरिए इन मॉडल्स की ऐसी तस्वीरें और वीडियो बनाते हैं जो बिल्कुल असली लगती हैं. उन्हें पेरिस के एफिल टावर के सामने खड़ा कर दिया जाता है या किसी महंगे कैफे में कॉफी पीते हुए दिखा दिया जाता है.

