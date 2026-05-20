AI Influencer क्या होते हैं? बिना असली इंसान के कैसे चल रहे करोड़ों अकाउंट, कैसे-कितनी हो रही कमाई

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Gaurav Barar | May 20, 2026, 02:49 PM IST
1.इंस्टाग्राम पर कई AI इन्फ्लुएंसर
आजकल जब आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, तो आपको कई बेहद खूबसूरत और स्टाइलिश मॉडल रील्स बनाती या ब्रांड्स का प्रमोशन करती दिखती होंगी. लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनमें से कुछ असल में इंसान हैं ही नहीं? जी हां, कंप्यूटर कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से बनाई गई इन वर्चुअल हस्तियों को AI इन्फ्लुएंसर कहा जाता है.
2.AI Influencer क्या होते हैं?
सीधे शब्दों में कहें तो AI इन्फ्लुएंसर कंप्यूटर ग्राफिक्स, 3D मॉडलिंग और एआई टूल्स की मदद से तैयार किए गए डिजिटल इंसान हैं. इन्हें एक असली इंसान की तरह लुक, आवाज, स्टाइल और यहां तक कि एक बैकस्टोरी भी दी जाती है.
3.फॉलोअर्स की संख्या लाखों में
जैसे भारत की नैना या दुनिया भर में मशहूर लिल मिकैला. मिकैला के इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स हैं. वो नए कपड़े पहनती है, नामी ब्रांड्स के लिए पोज देती है और गानों के एल्बम भी रिलीज करती है, जबकि उसका कोई असली वजूद नहीं है.
4.बिना असली इंसान के कैसे चल रहे हैं करोड़ों के अकाउंट?
इसके पीछे एक पूरी टीम या एक शातिर क्रिएटर का दिमाग होता है, जो पर्दे के पीछे से सब कंट्रोल करता है. क्रिएटर एआई सॉफ्टवेयर के जरिए इन मॉडल्स की ऐसी तस्वीरें और वीडियो बनाते हैं जो बिल्कुल असली लगती हैं. उन्हें पेरिस के एफिल टावर के सामने खड़ा कर दिया जाता है या किसी महंगे कैफे में कॉफी पीते हुए दिखा दिया जाता है.
5.कहानियां और इमोशन्स
लोग सिर्फ खूबसूरत चेहरा देखकर नहीं जुड़ते, बल्कि कहानी से जुड़ते हैं. इसलिए इन एआई किरदारों के कैप्शन बहुत सोच-समझकर लिखे जाते हैं, जैसे कि आज उनका मूड खराब है या वो किसी बात से परेशान हैं. इससे लोग कमेंट्स में उनसे बातचीत करने लगते हैं.
6.24 घंटे काम करने की ताकत
असली इन्फ्लुएंसर थक सकता है, बीमार हो सकता है या नखरे दिखा सकता है. लेकिन एआई इन्फ्लुएंसर बिना थके दिन-रात काम कर सकता है. क्रिएटर बस एक कमांड देता है और नई रील तैयार हो जाती है.
7.कंपनियां क्यों करती हैं इन्हें पसंद?
वो केल्विन क्लेन, प्राडा और सैमसंग जैसे बड़े ब्रांड्स के साथ काम कर चुकी हैं. भारत की पहली वर्चुअल इन्फ्लुएंसर नैना भी नामी ब्रांड्स को प्रमोट करके हर महीने लाखों रुपये कमा रही है. एक सिंगल इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए ये एआई मॉडल्स लाखों रुपये चार्ज करते हैं. कंपनियां भी इन्हें इसलिए पसंद कर रही हैं क्योंकि इनके साथ किसी तरह का विवाद जुड़ने का खतरा नहीं होता.
8.कितनी हो रही है कमाई?
इनकी कमाई का जरिया भी वही है जो असली इन्फ्लुएंसर्स का होता है- स्पॉन्सर्ड पोस्ट, ब्रांड एंडोर्समेंट और मॉडलिंग. लेकिन इनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा होता है क्योंकि इन्हें न तो महंगे होटलों में रुकना पड़ता है और न ही फ्लाइट का टिकट चाहिए. बिजनेस इनसाइडर और विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, लिल मिकैला जैसी टॉप एआई इन्फ्लुएंसर साल का 90 से 100 करोड़ रुपये ($10-12 Million) तक कमा लेती हैं.
9.मार्केटिंग की दुनिया को बदल दिया
तकनीक जिस तेजी से बढ़ रही है, आने वाले समय में असली और नकली का फर्क करना और मुश्किल हो जाएगा. हालांकि, कई लोग इसके नुकसान भी बताते हैं कि इससे असली मॉडल्स की नौकरियां जा रही हैं और खूबसूरती के झूठे पैमाने तय हो रहे हैं. लेकिन एक बात तो तय है, एआई इन्फ्लुएंसर्स ने एंटरटेनमेंट और मार्केटिंग की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया है.