7 . लुकआउट सर्कुलर-गिरफ्तारी वारंट में क्या है अंतर?

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लुकआउट सर्कुलर और गिरफ्तारी वारंट का उद्देश्य, जारी करने वाली अथॉरिटी और काम करने का तरीका पूरी तरह अलग होता है. इन दोनों के बीच मुख्य अंतर यह है कि गिरफ्तारी वारंट सीधे तौर पर किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने के लिए होता है, जबकि लुकआउट सर्कुलर मुख्य रूप से किसी व्यक्ति की यात्रा पर नजर रखने या उसे देश छोड़कर भागने से रोकने के लिए जारी किया जाता है.