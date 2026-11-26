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Parinay Kumar | Nov 26, 2026, 07:42 PM IST
1.CJP नेताओं की बढ़ेंगी मुश्किलें!
What Is a Lookout Circular: कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अभिजीत दिपके, सौरव दास और आशुतोष रांका के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर यानी LoC जारी किया गया है. मुंबई पुलिस ने CJP के तीनों बड़े चेहरों के खिलाफ यह लुकआउट सर्कुलर मुंबई में 2 अक्टूबर को हुए प्रोटेस्ट को लेकर जारी किया है.
2.क्यों जारी हुआ लुकआउट सर्कुलर?
मुंबई पुलिस ने गांधी जयंती पर दादर के शिवाजी पार्क में बिना इजाजत के प्रोटेस्ट के मामले में दर्ज FIR के आधार पर CJP फाउंडर अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरव दास के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LoC) जारी किए हैं. न्यूज एजेंसी ANI ने मुंबई पुलिस के हवाले से इसकी जानकारी दी.
3.क्या होता है लुकआउट सर्कुलर?
क्या आपके मन में भी यह सवाल उठ रहे हैं कि लुकआउट सर्कुलर आखिर होता क्या है? इसे कौन और किस कंडीशन में जारी करता है? इसके साथ-साथ लुकआउट सर्कुलर जारी होने का क्या मतलब है? अगर किसी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ है तो इसका क्या मतलब है? आइये इसके बारे में जानते हैं.
4.क्यों जारी होता है लुकआउट सर्कुलर?
LoC यानी लुकआउट सर्कुलर एक अलर्ट होता है जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के जरिए एयरपोर्ट और दूसरे एग्जिट पॉइंट पर भेजा जाता है. जांच एजेंसियां इसे तब जारी करती है जब उसे डर होता है कि कोई अपराधी या आर्थिक घोटाले का आरोपी देश छोड़कर भाग सकता है.
5. क्या है गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस?
केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के तहत, कोई भी जांच एजेंसी कॉग्निजेबल अपराधों में इसकी मांग कर सकती है, जहां कोई आरोपी जानबूझकर गिरफ्तारी से बच रहा हो या नॉन-बेलेबल वारंट के बावजूद कोर्ट में पेश न हो रहा हो और उसके देश छोड़ने की आशंका हो.
6.कौन कर सकता है अप्रूव?
इस रिक्वेस्ट को डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या उससे ऊपर के लेवल के एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर से अप्रूव होना चाहिए. उन नियमों के तहत, सर्कुलर मांगने का फैसला पुलिस का होता है और कोर्ट से बार-बार उन मामलों में जारी LoCs पर फैसला करने के लिए कहा गया है जहां व्यक्ति को गिरफ्तार करने की कोई कोशिश नहीं की गई थी.
7.लुकआउट सर्कुलर-गिरफ्तारी वारंट में क्या है अंतर?
लुकआउट सर्कुलर और गिरफ्तारी वारंट का उद्देश्य, जारी करने वाली अथॉरिटी और काम करने का तरीका पूरी तरह अलग होता है. इन दोनों के बीच मुख्य अंतर यह है कि गिरफ्तारी वारंट सीधे तौर पर किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने के लिए होता है, जबकि लुकआउट सर्कुलर मुख्य रूप से किसी व्यक्ति की यात्रा पर नजर रखने या उसे देश छोड़कर भागने से रोकने के लिए जारी किया जाता है.
8.लुकआउट सर्कुलर जारी होने पर क्या होता है?
लुकआउट सर्कुलर जारी होने के बाद उस शख्स का पासपोर्ट ब्लॉक हो जाता है और इसकी डिटेल्स ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के जरिए एयरपोर्ट और दूसरे एग्जिट पॉइंट पर भेज दिया जाता है. इसके बाद वह शख्स न तो हवाई अड्डे या बंदरगाह से देश के बाहर नहीं जा पाता है. जब वह व्यक्ति वहां पहुंचता है, तो अधिकारी उसे रोक लेते हैं और संबंधित जांच एजेंसी को तुरंत सूचित करते हैं.