क्या जुओं की वजह से हुई थी Napoleon के 3 लाख सैनिकों की मौत? 213 साल बाद हुआ चौंकाने वाला खुलासा
बिहार की इस सीट पर 'C' फैक्टर पर टिकी है राजनीति, 15 साल से RJD के किले को नहीं भेद पाई कोई पार्टी
सेंट्रल इंडिया की लाइफलाइन है ये विशाल नदी, खासियतें जान चौंक जाएंगे आप
Bihar Election 2025: नीतीश कुमार का बड़ा एक्शन, पूर्व मंत्री और विधायक समेत 11 नेताओं को पार्टी से निकाला
ये है दुनिया का पहला AI फाइटर जेट, उड़ाने के लिए ना चाहिए रनवे और ना चाहिए पायलट
Rashifal 26 October 2025: आज रविवार का दिन आपके लिए कैसा बीतेगा? यहां पढ़ें 26 अक्टूबर का मेष से मीन तक का राशिफल
मध्य प्रदेश में यहां 650 फीट ऊपर है खजाने का घर, जानिए इस रहस्यमयी किले की कहानी
35000 रुपये सस्ती हुई चांदी, क्या सोने की कीमतों में भी आएगी गिरावट?
दुनिया का ऐसा रेस्टोरेंट जहां वेटर पैसे लेते नहीं, बल्कि खुद देते हैं, जानें ये अजीबोगरीब परंपरा!
Walk in Pollution: बढ़ते प्रदूषण के बीच इस वक्त वॉक पर न जाएं, पड़ सकते हैं बीमार, जानें क्या है सही समय
भारत
सुमित तिवारी | Oct 25, 2025, 10:31 PM IST
1.वेस्ट में बहने वाली एकमात्र नदी
भारत में ज्यादातर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स मौजूद हैं. जबकि वेस्ट में बहने वाली केवल एक मुख्य नदी नर्मदा है. सेंट्रल इंडिया से बहने वाली यह नदी कई जगहों की प्यास बुझती है और कई गांवों, खेतों को जिंदगी देती है.
2.यहां से है उद्गम स्थल
नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है. यहां से निकलकर यह नदी वेस्ट की ओर बहती है और काफी लंबा रास्ता तय करने के बाद अरब सागर में गिरती है.
3.1300 किमी का रास्ता करती है तय
अरब सागर में गिरने से पहले ये नदी तकरीबन 1300 किमी का रास्ता तय करती है. इस दौरान ये रॉकी टेरियन, लश ग्रीन फॉरेस्ट और गहरी खाइयों से होकर गुजरती है.
4.तीन राज्यों से होकर बहती है नदी
नर्मदा नदी भारत के 3 बड़े राज्यों से होकर जाती है, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश शामिल हैं. ये सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश का भाग कवर करती है.
5.सनातम में काफी मान्यता
नर्मदा नदी हिंदुओं के लिए सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि उससे कई बढ़कर है. हिंदू धर्म में इसकी काफी मान्यता है. ऐसा माना जाता है कि नर्मदा में डुबकी लगाने से इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं और इससे प्राप्त शिवलिंग को प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती.