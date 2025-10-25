FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

क्या जुओं की वजह से हुई थी Napoleon के 3 लाख सैनिकों की मौत? 213 साल बाद हुआ चौंकाने वाला खुलासा

बिहार की इस सीट पर 'C' फैक्टर पर टिकी है राजनीति, 15 साल से RJD के किले को नहीं भेद पाई कोई पार्टी

सेंट्रल इंडिया की लाइफलाइन है ये विशाल नदी, खासियतें जान चौंक जाएंगे आप

Bihar Election 2025: नीतीश कुमार का बड़ा एक्शन, पूर्व मंत्री और विधायक समेत 11 नेताओं को पार्टी से निकाला

ये है दुनिया का पहला AI फाइटर जेट, उड़ाने के लिए ना चाहिए रनवे और ना चाहिए पायलट

Rashifal 26 October 2025: आज रविवार का दिन आपके लिए कैसा बीतेगा? यहां पढ़ें 26 अक्टूबर का मेष से मीन तक का राशिफल

मध्य प्रदेश में यहां 650 फीट ऊपर है खजाने का घर, जानिए इस रहस्यमयी किले की कहानी

35000 रुपये सस्ती हुई चांदी, क्या सोने की कीमतों में भी आएगी गिरावट?

दुनिया का ऐसा रेस्टोरेंट जहां वेटर पैसे लेते नहीं, बल्कि खुद देते हैं, जानें ये अजीबोगरीब परंपरा!

Walk in Pollution: बढ़ते प्रदूषण के बीच इस वक्त वॉक पर न जाएं, पड़ सकते हैं बीमार, जानें क्या है सही समय 

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
क्या जुओं की वजह से हुई थी Napoleon के 3 लाख सैनिकों की मौत? 213 साल बाद हुआ चौंकाने वाला खुलासा

क्या जुओं की वजह से हुई थी Napoleon के 3 लाख सैनिकों की मौत? 213 साल बाद हुआ चौंकाने वाला खुलासा

बिहार की इस सीट पर 'C' फैक्टर पर टिकी है राजनीति, 15 साल से RJD के किले को नहीं भेद पाई कोई पार्टी

बिहार की इस सीट पर 'C' फैक्टर पर टिकी है राजनीति, 15 साल से RJD के किले को नहीं भेद पाई कोई पार्टी

Bihar Election 2025: नीतीश कुमार का बड़ा एक्शन, पूर्व मंत्री और विधायक समेत 11 नेताओं को पार्टी से निकाला

Bihar Election 2025: नीतीश कुमार का बड़ा एक्शन, पूर्व मंत्री और विधायक समेत 11 नेताओं को पार्टी से निकाला

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
सेंट्रल इंडिया की लाइफलाइन है ये विशाल नदी, खासियतें जान चौंक जाएंगे आप

सेंट्रल इंडिया की लाइफलाइन है ये विशाल नदी, खासियतें जान चौंक जाएंगे आप

ये है दुनिया का पहला AI फाइटर जेट, उड़ाने के लिए ना चाहिए रनवे और ना चाहिए पायलट

ये है दुनिया का पहला AI फाइटर जेट, उड़ाने के लिए ना चाहिए रनवे और ना चाहिए पायलट

मध्य प्रदेश में यहां 650 फीट ऊपर है खजाने का घर, जानिए इस रहस्यमयी किले की कहानी

मध्य प्रदेश में यहां 650 फीट ऊपर है खजाने का घर, जानिए इस रहस्यमयी किले की कहानी

HomePhotos

भारत

सेंट्रल इंडिया की लाइफलाइन है ये विशाल नदी, खासियतें जान चौंक जाएंगे आप

भारत में अनेकों नदियां बहती हैं. इन नदियों का पानी सिंचाई से लेकर रोजमर्रा के कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन क्या आप जातने है कि सेंट्रल इंडिया की लाइफलाइन किस नदी को कहा जाता है. इस लेख में हम इस नदी के खासियतों के बारे में जानते हैं. 

सुमित तिवारी | Oct 25, 2025, 10:31 PM IST

1.वेस्ट में बहने वाली एकमात्र नदी

वेस्ट में बहने वाली एकमात्र नदी
1

भारत में ज्यादातर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स मौजूद हैं. जबकि वेस्ट में बहने वाली केवल एक मुख्य नदी नर्मदा है.  सेंट्रल इंडिया से बहने वाली यह नदी कई जगहों की प्यास बुझती है और कई गांवों, खेतों को जिंदगी देती है.

Advertisement

2.यहां से है उद्गम स्थल

यहां से है उद्गम स्थल
2

नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है. यहां से निकलकर यह नदी वेस्ट की ओर बहती है और काफी लंबा रास्ता तय करने के बाद अरब सागर में गिरती है.

3.1300 किमी का रास्ता करती है तय

1300 किमी का रास्ता करती है तय
3

अरब सागर में गिरने से पहले ये नदी तकरीबन 1300 किमी का रास्ता तय करती है. इस दौरान ये रॉकी टेरियन, लश ग्रीन फॉरेस्ट और गहरी खाइयों से होकर गुजरती है.

4.तीन राज्यों से होकर बहती है नदी

तीन राज्यों से होकर बहती है नदी
4

नर्मदा नदी भारत के 3 बड़े राज्यों से होकर जाती है, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश शामिल हैं. ये सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश का भाग कवर करती है. 

TRENDING NOW

5.सनातम में काफी मान्यता

सनातम में काफी मान्यता
5

नर्मदा नदी हिंदुओं के लिए सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि उससे कई बढ़कर है. हिंदू धर्म में इसकी काफी मान्यता है. ऐसा माना जाता है कि नर्मदा में डुबकी लगाने से इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं और इससे प्राप्त शिवलिंग को प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती. 
 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
सेंट्रल इंडिया की लाइफलाइन है ये विशाल नदी, खासियतें जान चौंक जाएंगे आप
सेंट्रल इंडिया की लाइफलाइन है ये विशाल नदी, खासियतें जान चौंक जाएंगे आप
ये है दुनिया का पहला AI फाइटर जेट, उड़ाने के लिए ना चाहिए रनवे और ना चाहिए पायलट
ये है दुनिया का पहला AI फाइटर जेट, उड़ाने के लिए ना चाहिए रनवे और ना चाहिए पायलट
मध्य प्रदेश में यहां 650 फीट ऊपर है खजाने का घर, जानिए इस रहस्यमयी किले की कहानी
मध्य प्रदेश में यहां 650 फीट ऊपर है खजाने का घर, जानिए इस रहस्यमयी किले की कहानी
दुनिया का ऐसा रेस्टोरेंट जहां वेटर पैसे लेते नहीं, बल्कि खुद देते हैं, जानें ये अजीबोगरीब परंपरा!
दुनिया का ऐसा रेस्टोरेंट जहां वेटर पैसे लेते नहीं, बल्कि खुद देते हैं, जानें ये अजीबोगरीब परंपरा!
Numerology: चालाकी और धोखेबाजी में अव्वल होते हैं इन तारीखों पर जन्‍मे लोग, बन जाते हैं आस्‍तीन के सांप
Numerology: चालाकी और धोखेबाजी में अव्वल होते हैं इन तारीखों पर जन्‍मे लोग, बन जाते हैं आस्‍तीन के सांप
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE