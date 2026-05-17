रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी! रेलवे ने मंजूर किए 3 बड़े प्रोजेक्ट, जानिए कहां-कहां चलेगी नई ट्रेन?

5 . न्यू जलपाईगुड़ी-सिलीगुड़ी लाइन होगी डबल

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रेलवे ने न्यू जलपाईगुड़ी से सिलीगुड़ी के बीच करीब 7.15 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के दोहरीकरण को भी मंजूरी दे दी है. उत्तर बंगाल का यह रूट रेलवे के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भारी मात्रा में यात्री और मालगाड़ियां गुजरती हैं. इस लाइन के डबल होने से ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी, जंक्शनों पर लगने वाला जाम खत्म होगा और सिक्किम व उत्तर-पूर्वी राज्यों की तरफ जाने वाले यात्रियों का समय बचेगा.