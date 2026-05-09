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कौन हैं अग्निमित्रा पॉल? फैशन डिजाइनिंग छोड़ आईं राजनीति में, बनीं कैबिनेट मंत्री, कितनी दौलत की हैं मालकिन

कौन हैं अग्निमित्रा पॉल? फैशन डिजाइनिंग छोड़ आईं राजनीति में, बनीं कैबिनेट मंत्री, कितनी दौलत की हैं मालकिन

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कौन हैं अग्निमित्रा पॉल? फैशन डिजाइनिंग छोड़ आईं राजनीति में, बनीं कैबिनेट मंत्री, कितनी दौलत की हैं मालकिन

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की टीम में शामिल अग्निमित्रा न केवल एक फायरब्रांड नेता हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की फैशन डिजाइनर भी रह चुकी हैं.

Gaurav Barar | May 09, 2026, 12:02 PM IST

1.पश्चिम बंगाल में नई सरकार का शपथग्रहण

पश्चिम बंगाल में नई सरकार का शपथग्रहण
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पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐतिहासिक परिवर्तन की लहर के साथ ही नई कैबिनेट ने शपथ ले ली है. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ कई नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ली है जिनमें अग्निमित्रा पॉल का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है. एक मशहूर फैशन डिजाइनर से लेकर सत्ता के गलियारों तक का उनका सफर प्रेरणा और परिश्रम की अनूठी कहानी पेश करता है.
 

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2.करोड़ों की संपत्ति की मालकिन

करोड़ों की संपत्ति की मालकिन
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राजनीति में आने के बाद भी अग्निमित्रा की पेशेवर पृष्ठभूमि की झलक उनके वित्तीय विवरणों में दिखाई देती है. वर्ष 2026 के चुनावी हलफनामे के अनुसार, उनकी कुल संपत्ति लगभग 3.9 करोड़ रुपये आंकी गई है. 

3.चल-अचल संपत्ति और देनदारियां 

चल-अचल संपत्ति और देनदारियां 
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उनके पास लगभग 2.6 करोड़ रुपये की चल संपत्ति है, जिसमें बैंक जमा, विभिन्न निवेश और लिक्विड एसेट्स शामिल हैं. उनके नाम पर करीब 1.3 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति दर्ज है.उनकी आर्थिक प्रोफाइल का एक अन्य पक्ष उनकी देनदारियां हैं, जो करीब 1.2 करोड़ रुपये की हैं. 

4.सितारों की पसंद से जनसेवा तक

सितारों की पसंद से जनसेवा तक
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25 नवंबर 1974 को आसनसोल में जन्मीं अग्निमित्रा एक प्रबुद्ध परिवार से आती हैं. उनके पिता, डॉ. अशोक रॉय, क्षेत्र के प्रतिष्ठित चिकित्सक थे. अपनी प्रारंभिक शिक्षा लोरेटो कॉन्वेंट से पूरी करने के बाद, उन्होंने 1994 में विज्ञान स्नातक की डिग्री प्राप्त की. हालांकि, उनकी रुचि रचनात्मक क्षेत्र में थी, जिसके चलते उन्होंने 1997 में फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा किया और अपना खुद का ब्रांड INGA स्थापित किया. 

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5.शीर्ष डिजाइनरों में गिनी जाने लगी

शीर्ष डिजाइनरों में गिनी जाने लगी
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डिजाइनिंग की दुनिया में उन्होंने असाधारण सफलता प्राप्त की और बॉलीवुड की दिग्गज हस्तियों जैसे श्रीदेवी, काजोल और मिथुन चक्रवर्ती के लिए परिधान तैयार किए. नब्बे के दशक के अंत तक वह कोलकाता की शीर्ष डिजाइनरों में गिनी जाने लगी थीं. लेकिन इस सफलता के बावजूद, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने की इच्छा उन्हें राजनीति के अखाड़े में ले आई.

6.राजनीतिक सफर कैसा रहा?

राजनीतिक सफर कैसा रहा?
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अग्निमित्रा पॉल ने वर्ष 2019 में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की. पार्टी ने उनकी सक्रियता को देखते हुए उन्हें महिला मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया और बाद में जनवरी 2026 में प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी. 2021 के विधानसभा चुनावों में उन्होंने आसनसोल दक्षिण से 'भूमिपुत्री' के रूप में चुनाव लड़ा और तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार सायोनी घोष को पराजित कर अपनी राजनीतिक धमक दिखाई.
 

7.तत्कालीन सरकार को पुरजोर तरीके से घेरा

तत्कालीन सरकार को पुरजोर तरीके से घेरा
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उन्होंने जनहित के मुद्दों पर कभी समझौता नहीं किया. अवैध बालू खनन, प्रशासनिक भ्रष्टाचार और अतिक्रमण जैसे गंभीर विषयों पर उन्होंने तत्कालीन सरकार को पुरजोर तरीके से घेरा. हालांकि, उन्हें आसनसोल उपचुनाव और मिदनापुर लोकसभा चुनाव में चुनावी असफलताओं का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने पश्चिम बर्द्धमान के औद्योगिक विकास और स्थानीय समस्याओं पर अपनी पकड़ ढीली नहीं होने दी.
 

8.नारी शक्ति का मुखर चेहरा

नारी शक्ति का मुखर चेहरा
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पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में, जहां महिला मतदाता चुनावी नतीजों को पलटने की ताकत रखती हैं, भाजपा ने अग्निमित्रा को एक सशक्त और निडर महिला चेहरे के रूप में स्थापित किया है. संदेशखाली की घटनाओं से लेकर भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष तक, वह हमेशा आगे रहीं. 2026 के चुनावों में भी उन्होंने औद्योगिक प्रगति और सुरक्षा के मुद्दों को प्राथमिकता दी, जिसका परिणाम आज उन्हें कैबिनेट मंत्री के रूप में मिली नई जिम्मेदारी के रूप में सामने आया है.
 

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