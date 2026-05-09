कौन हैं अग्निमित्रा पॉल? फैशन डिजाइनिंग छोड़ आईं राजनीति में, बनीं कैबिनेट मंत्री, कितनी दौलत की हैं मालकिन

8 . नारी शक्ति का मुखर चेहरा

8

पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में, जहां महिला मतदाता चुनावी नतीजों को पलटने की ताकत रखती हैं, भाजपा ने अग्निमित्रा को एक सशक्त और निडर महिला चेहरे के रूप में स्थापित किया है. संदेशखाली की घटनाओं से लेकर भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष तक, वह हमेशा आगे रहीं. 2026 के चुनावों में भी उन्होंने औद्योगिक प्रगति और सुरक्षा के मुद्दों को प्राथमिकता दी, जिसका परिणाम आज उन्हें कैबिनेट मंत्री के रूप में मिली नई जिम्मेदारी के रूप में सामने आया है.

