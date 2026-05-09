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अग्निमित्रा पॉल से लेकर दिलीप घोष तक, CM शुभेंदु की टीम में कौन-कौन? देखिए पूरी लिस्ट

अग्निमित्रा पॉल से लेकर दिलीप घोष तक, CM शुभेंदु की टीम में कौन-कौन? देखिए पूरी लिस्ट

दिलीप घोष की कितनी है नेटवर्थ? जानिए बीजेपी के ‘ग्राउंड मास्टर’ की एजुकेशन से लेकर राजनीतिक सफर तक

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कौन हैं अग्निमित्रा पॉल? फैशन डिजाइनिंग छोड़ आईं राजनीति में, बनीं कैबिनेट मंत्री, कितनी दौलत की हैं मालकिन

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अग्निमित्रा पॉल से लेकर दिलीप घोष तक, CM शुभेंदु की टीम में कौन-कौन? देखिए पूरी लिस्ट

पश्चिम बंगाल में एक ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव के साथ शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की कमान संभाल ली है. शनिवार को हुए भव्य शपथ ग्रहण समारोह में न केवल नए मुख्यमंत्री बल्कि उनके मंत्रिमंडल के प्रमुख चेहरों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली.

Gaurav Barar | May 09, 2026, 12:31 PM IST

1.बंगाल में नई सरकार का गठन

बंगाल में नई सरकार का गठन
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पश्चिम बंगाल की राजनीतिक फिजां में शनिवार (9 मई 2026) को एक नया इतिहास रचा गया. विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की प्रचंड जीत के बाद, कोलकाता के राजभवन में आयोजित एक भव्य समारोह में शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली. 
 

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2.सोशल इंजीनियरिंग पर टिका नया मंत्रिमंडल

सोशल इंजीनियरिंग पर टिका नया मंत्रिमंडल
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शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली इस नई सरकार में ब्राह्मण, महिला, मातुआ और आदिवासी समुदायों का सटीक संतुलन देखने को मिला है. पार्टी ने अनुभवी दिग्गजों और नए चेहरों को शामिल कर यह साफ कर दिया है कि उसका लक्ष्य राज्य के हर वर्ग का समावेशी विकास करना है.

3.दिग्गज चेहरों का शपथ ग्रहण

दिग्गज चेहरों का शपथ ग्रहण
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शुभेंदु अधिकारी (मुख्यमंत्री)- कभी ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद रणनीतिकार रहे शुभेंदु अधिकारी अब बंगाल में भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं. उन्होंने न केवल नंदीग्राम में बल्कि लगातार दो बार ममता बनर्जी को उनके ही गढ़ में शिकस्त देकर अपनी राजनीतिक क्षमता का लोहा मनवाया है. मुख्यमंत्री के रूप में उनकी ताजपोशी को जमीनी संघर्ष की जीत के रूप में देखा जा रहा है.

4.दिलीप घोष

दिलीप घोष
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पश्चिम बंगाल में भाजपा को शून्य से शिखर तक ले जाने वाले कद्दावर नेता दिलीप घोष ने भी मंत्री पद की शपथ ली. खड़गपुर सीट से प्रभावशाली जीत दर्ज कर विधानसभा पहुंचे घोष का मंत्रिमंडल में होना सरकार को संगठनात्मक मजबूती प्रदान करेगा.

TRENDING NOW

5.अग्निमित्रा पॉल

अग्निमित्रा पॉल
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बीजेपी की मजबूत महिला नेत्री और आसनसोल दक्षिण से दूसरी बार की विधायक अग्निमित्रा पॉल ने भी मंत्रिपद की शपथ ली. एक सफल फैशन डिजाइनर से राजनेता बनीं पॉल को बंगाल में बीजेपी का प्रखर चेहरा माना जाता है. उनके शामिल होने से सरकार में महिला सशक्तिकरण का प्रतिनिधित्व मजबूत हुआ है.
 

6.अशोक कीर्तनिया

अशोक कीर्तनिया
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बनगांव उत्तर से लगातार दूसरी बार विधायक बने अशोक कीर्तनिया को मंत्रिमंडल में शामिल करना भाजपा की रणनीतिक जीत है. वह लंबे समय से मातुआ समुदाय के अधिकारों और कल्याण के लिए सक्रिय रहे हैं. 
 

7.खुदीराम टुडू 

खुदीराम टुडू 
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रानीबांध विधानसभा से पहली बार जीतकर आए खुदीराम टुडू इस मंत्रिमंडल का सबसे चौंकाने वाला और सकारात्मक चेहरा हैं. पेशे से सरकारी स्कूल के शिक्षक रहे टुडू को आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है. पहली बार सदन पहुंचते ही उन्हें कैबिनेट में जगह मिलना यह बताता है कि भाजपा बंगाल के जंगलमहल और जनजातीय क्षेत्रों को कितनी प्राथमिकता दे रही है.

8.निसिथ प्रमाणिक 

निसिथ प्रमाणिक 
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कूचबिहार के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री निसिथ प्रमाणिक ने भी मंत्रिपद की शपथ ली. टीएमसी से अपना राजनीतिक सफर शुरू करने वाले प्रमाणिक 2019 में भाजपा में शामिल हुए थे. इस बार उन्होंने माथाभांगा सीट से विधानसभा चुनाव लड़कर जीत हासिल की. उनके प्रशासनिक अनुभव का लाभ अब बंगाल सरकार को मिलेगा.

9.'सोनार बांग्ला' की ओर बढ़ते कदम

'सोनार बांग्ला' की ओर बढ़ते कदम
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इस शपथ ग्रहण के साथ ही बंगाल में एक नए युग की शुरुआत हो गई है. शुभेंदु अधिकारी के सामने अब राज्य की कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने और विकास की गति को तेज करने की बड़ी चुनौती है. हालांकि, जिस तरह से उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में समाज के हर तबके को स्थान दिया है, उससे साफ है कि भाजपा 'सबका साथ, सबका विकास' के मंत्र के साथ बंगाल को एक नई दिशा देने के लिए तैयार है.

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