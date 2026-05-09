अग्निमित्रा पॉल से लेकर दिलीप घोष तक, CM शुभेंदु की टीम में कौन-कौन? देखिए पूरी लिस्ट

9 . 'सोनार बांग्ला' की ओर बढ़ते कदम

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इस शपथ ग्रहण के साथ ही बंगाल में एक नए युग की शुरुआत हो गई है. शुभेंदु अधिकारी के सामने अब राज्य की कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने और विकास की गति को तेज करने की बड़ी चुनौती है. हालांकि, जिस तरह से उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में समाज के हर तबके को स्थान दिया है, उससे साफ है कि भाजपा 'सबका साथ, सबका विकास' के मंत्र के साथ बंगाल को एक नई दिशा देने के लिए तैयार है.