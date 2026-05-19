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भारत

देश के 18 शहरों में दौड़ेगी वाटर मेट्रो, क्या आपका शहर भी है लिस्ट में? जानिए कितना होगा किराया

कम लागत और जीरो पलूशन वाले इस इको-फ्रेंडली सफर से न सिर्फ शहरों को ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी, बल्कि स्थानीय पर्यटन को भी एक नया पंख लगेगा.

Gaurav Barar | May 19, 2026, 11:27 AM IST

1.देश के 18 शहरों में चलेगी वाटर मेट्रो

देश के 18 शहरों में चलेगी वाटर मेट्रो
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कोच्चि वाटर मेट्रो की शानदार कामयाबी के बाद अब केंद्र सरकार देश के 18 और शहरों में पानी पर चलने वाली मेट्रो यानी वाटर मेट्रो शुरू करने की बड़ी तैयारी में है. केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस योजना को लेकर एक हाई-लेवल मीटिंग की. उन्होंने बताया कि सरकार कई चरणों में इन शहरों में वाटर मेट्रो सिस्टम शुरू करने की प्लानिंग पर तेजी से काम कर रही है. (AI Image)

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2.प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक शहरों को चुना गया

प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक शहरों को चुना गया
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योजना के पहले फेज में देश के प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक शहरों को चुना गया है. इनमें गुवाहाटी, श्रीनगर, पटना, वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज शामिल हैं, जहां जल्द ही वाटर मेट्रो की लहरें दिखाई देंगी. इसके बाद दूसरे फेज में असम के तेजपुर और डिब्रूगढ़ जैसे शहरों में इसे शुरू करने का प्रस्ताव है. सरकार इसके लिए नेशनल वाटर मेट्रो पॉलिसी 2026 का ड्राफ्ट भी तैयार कर रही है, ताकि इसके लिए एक मजबूत नेशनल फ्रेमवर्क बनाया जा सके. (Image Source- https://watermetro.co.in/)

3.कम खर्चीली और पर्यावरण के अनुकूल

कम खर्चीली और पर्यावरण के अनुकूल
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मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया कि पारंपरिक जमीन वाली मेट्रो के मुकाबले वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट्स में बहुत कम खर्च आता है. इसकी वजह यह है कि इसमें पहले से मौजूद नदियों और जलमार्गों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे भारी-भरकम कंस्ट्रक्शन और जमीन अधिग्रहण की जरूरत नहीं पड़ती. (Image Source- https://watermetro.co.in/)

4.शहरों में ट्रैफिक का लोड होगा कम

शहरों में ट्रैफिक का लोड होगा कम
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उन्होंने कहा, "यह सिस्टम बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है. बिजली और हाइब्रिड बैटरी से चलने वाली नावों के कारण इसे चलाने का खर्च भी बेहद कम आता है. यह प्रदूषण मुक्त और पर्यावरण के अनुकूल है. इससे न सिर्फ शहरों में ट्रैफिक का लोड कम होगा, बल्कि लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी और सफर आरामदायक व खूबसूरत बनेगा." (Image Source- https://watermetro.co.in/)

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5.किन शहरों को मिलेगी प्राथमिकता?

किन शहरों को मिलेगी प्राथमिकता?
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मंत्रालय के मुताबिक, वाटर मेट्रो का फायदा मुख्य रूप से उन शहरों को मिलेगा जहां की आबादी 10 लाख से ज्यादा है, सालभर पानी की उपलब्धता रहती है और जहां टूरिज्म या डेली कम्यूटर्स की वजह से ट्रांसपोर्ट की भारी डिमांड है. हालांकि, कुछ दुर्गम या बाढ़ प्रभावित इलाकों और टापू जैसे क्षेत्रों में कनेक्टिविटी सुधारने के लिए इन नियमों में ढील भी दी जा सकती है. (Image Source- https://watermetro.co.in/)

6.पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी जोड़ा जाएगा

पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी जोड़ा जाएगा
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इस पूरे सिस्टम को बेहद आधुनिक बनाया जाएगा. इसमें एक जैसे डिजाइन के जहाज, मॉडर्न टर्मिनल, चार्जिंग स्टेशन, यात्रियों के लिए बेहतरीन सुविधाएं और डिजिटल नेविगेशन सिस्टम होगा. खास बात यह है कि इन नावों या जहाजों को भारत में ही बनाने पर जोर दिया जा रहा है. इसे बस और रेलवे जैसे मौजूदा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी जोड़ा जाएगा ताकि यात्री आसानी से सफर बदल सकें. (Image Source- https://watermetro.co.in/)

7.प्रोजेक्ट के लिए पैसे कहां से आएंगे?

प्रोजेक्ट के लिए पैसे कहां से आएंगे?
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इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए पैसे कहां से आएंगे, इसके लिए कई मॉडल्स पर विचार चल रहा है. इसमें केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी, पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप और पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा फंडिंग जैसे विकल्प शामिल हैं. इस योजना की जमीन तैयार करने का काम फरवरी 2025 में ही शुरू हो गया था, जब भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड को 18 शहरों में सर्वे करने की जिम्मेदारी सौंपी थी. (Image Source- https://watermetro.co.in/)

8.कहां तक पहुंचा काम?

कहां तक पहुंचा काम?
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अब तक सभी 18 जगहों का दौरा पूरा हो चुका है और 17 शहरों की ड्राफ्ट रिपोर्ट भी आ गई है. इनमें से श्रीनगर, पटना, गुवाहाटी, वाराणसी और अयोध्या की फिजिबिलिटी रिपोर्ट को मंजूरी भी मिल चुकी है. सरकार का मकसद इन शहरों को वर्ल्ड-क्लास ट्रांसपोर्ट देना और उनकी पर्यटन क्षमता को ग्लोबल लेवल पर चमकाना है. (AI Image)
 

9.कितना हो सकता है किराया?

कितना हो सकता है किराया?
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कोच्चि वाटर मेट्रो का अधिकतम किराया 40 रुपये है. नियमित यात्रियों के लिए 180 रुपये का साप्ताहिक और 600 रुपये का मासिक पास उपलब्ध है. किराया किफायती होने के कारण उम्मीद है कि वाराणसी और श्रीनगर जैसे शहरों में भी आगामी वाटर मेट्रो आम लोगों के बजट में होगी, जिससे वे कम खर्च में आरामदायक सफर कर सकेंगे. (Image Source- https://watermetro.co.in/)

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