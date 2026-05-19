देश के 18 शहरों में दौड़ेगी वाटर मेट्रो, क्या आपका शहर भी है लिस्ट में? जानिए कितना होगा किराया

2 . प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक शहरों को चुना गया

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योजना के पहले फेज में देश के प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक शहरों को चुना गया है. इनमें गुवाहाटी, श्रीनगर, पटना, वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज शामिल हैं, जहां जल्द ही वाटर मेट्रो की लहरें दिखाई देंगी. इसके बाद दूसरे फेज में असम के तेजपुर और डिब्रूगढ़ जैसे शहरों में इसे शुरू करने का प्रस्ताव है. सरकार इसके लिए नेशनल वाटर मेट्रो पॉलिसी 2026 का ड्राफ्ट भी तैयार कर रही है, ताकि इसके लिए एक मजबूत नेशनल फ्रेमवर्क बनाया जा सके. (Image Source- https://watermetro.co.in/)