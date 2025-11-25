FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत

भारत

Volcanic Ash impact on AQI: क्या ज्वालामुखी की राख से और खराब होगी दिल्ली की हवा? 5 बड़ी बातें

इथियोपिया 10 हजार साल बाद हायली गुब्बी ज्वालामुखी फटा है. इस ज्वालामुखी के पटने के फटने से कई जगहों बड़े-बड़े राख के बादल नजर आ रहें है. ऐसा माना जा रहा है कि ये गुजरात राज्सथान होते हुए दिल्ली भी पहुंच सकते हैं. आइए 5 प्वाइंट में समझते है कि अगर ये बादल दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली की हवा पर क्या असर पडे़गा. 

सुमित तिवारी | Nov 25, 2025, 11:59 AM IST

1.राख का घना बादल

राख का घना बादल
1

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि राख का एक घना बादल सोमवार रात को उत्तर-पश्चिम भारत में असर डाल सकता है. ये राख का बादल गुजरात में घुसमने के कुछ देर दिल्ली पहुंच जाएगा. अगर ये बादल दिल्ली पहुंचा तो प्रदूषण पर कितना असर पड़ेगा. 

2.फ्लाइट्स पर पड़ सकता है असर

फ्लाइट्स पर पड़ सकता है असर
2

इसके बारे में जानकारी रखने वाले अधिकारियों का कहना है कि राख के इस इलाके की ओर बढ़ने से भारतीय हवाई क्षेत्र और उसके आसपास के हवाई जहाजों के ऑपरेशन पर भी असर पड़ना शुरू हो गया है.
 

3.IMD के अनुसार

IMD के अनुसार
3


आईएमडी प्रमुख मृत्युंजय मोहपात्रा ने बताया कि राख के गुबार 10-15 किलोमीटर की ऊंचाई पर उत्तर-पश्चिम भारत की ओर बढ़ रहे हैं. हांलाकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया है कि इससे वायु की गुणवत्ता पर कोई असर पड़ेगा या नहीं. 

4.अगर जमीन पर आ जाए राख का बादल

अगर जमीन पर आ जाए राख का बादल
4

बता दें कि ज्वालामुखी से उठने वाली राख अगर जमीन के करीब जम जाती है तो ये फेफड़ो, आंखो और त्वचा में जलन पैदा कर सकती है. लेकिन फिलहाल चिंता की बात नहीं है. 

5.4500 किमी की दूरी

4500 किमी की दूरी
5

दरअसल इथोपिया भारत से 4500 किमी की दूरी पर है. वहां राख का गुबार 10-15 किमी की ऊंचाई पर उड़ रहा है. ऐसे में यह मुख्य रूप से हवाई उड़ानों को प्रभावित करता है, न कि जमीन पर सांस लेने वाले लोगों को.

