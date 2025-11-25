Volcanic Ash impact on AQI: क्या ज्वालामुखी की राख से और खराब होगी दिल्ली की हवा? 5 बड़ी बातें

1 . राख का घना बादल

1

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि राख का एक घना बादल सोमवार रात को उत्तर-पश्चिम भारत में असर डाल सकता है. ये राख का बादल गुजरात में घुसमने के कुछ देर दिल्ली पहुंच जाएगा. अगर ये बादल दिल्ली पहुंचा तो प्रदूषण पर कितना असर पड़ेगा.