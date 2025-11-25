FacebookTwitterYoutubeInstagram
HomePhotos

भारत

अयोध्या नहीं इस मंदिर में भगवान राम राजा के रूप में विराजते हैं, विवाह पंचमी पर मिथिला से आती है बारात

ओरछा नगरी में भगवान राम की पूजा राजा के रूप में होती है, ये दुनिया का एकमात्र मंदिर है जहां पर भगवान राम राजा के रूप में विराजते हैं. मध्य प्रदेश की ये नगरी जिनती धार्मिक है उतनी ही ऐतिहासिक और सुंदर भी है. यहां पर विवाह पंचमी के अवसर बहुत बड़े दिव्य और भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है. 

सुमित तिवारी | Nov 25, 2025, 10:36 AM IST

1.राजा राम

राजा राम
1

ऐसा माना जाता है कि ओरछा में भगवान राम राजा के रुप में निवास करते हैं. यहां के लोगों का विश्वास है कि वह दिन में ओरछा में रहते है और रात में केवल विश्राम के लिए अयोध्या जाते हैं. 

2.1570 में आए थे भगवान

1570 में आए थे भगवान
2

इतिहासकारों के मुताबिक ओरछा की रानी अयोध्‍या से 1570 में भगवान राम का विग्रह लेकर आईं और अपने महल में स्‍थापित किया. तभी से यहां पर भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है, उन्हें रोज मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाता है. 
 

3.जमकर होती है भक्तों की भीड़

जमकर होती है भक्तों की भीड़
3

खास बात ये है कि यहां पर साल के सभी दिनों में भक्तों का ताता लगा रहता है. खासतौर पर विवाह पंचमी के दिन तो भीड़ से पूरा मंदिर प्रांगण भर जाता है. 

4.विधि-विधान से विवाह संपन्न

विधि-विधान से विवाह संपन्न
4

यहां पर विवाह पंचमी के दिन पूरे विधि-विधान से हिंदू रीति-रिवाज का पालन कर भगवान राम और सीता का विवाह रचाया जाता है. इस दौरान यहां लाखों भक्त पहुंचते है, प्रतिभोज, मडंप, राम बारात जैसे कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है.

5.इस जगहों पर मिलेगा प्रसाद

इस जगहों पर मिलेगा प्रसाद
5

इस साल विवाह पंचमी अवसर पर भंडारे लिए राजमंदिर होटल के पास, बायपास रोड पार्किंग, थाना पार्किंग, कुशीनगर शंकर मंदिर परिसर और लक्ष्मी मंदिर पार्किंग स्थान नियुक्त किए गए हैं.

