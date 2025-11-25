अयोध्या नहीं इस मंदिर में भगवान राम राजा के रूप में विराजते हैं, विवाह पंचमी पर मिथिला से आती है बारात

2 . 1570 में आए थे भगवान

2

इतिहासकारों के मुताबिक ओरछा की रानी अयोध्‍या से 1570 में भगवान राम का विग्रह लेकर आईं और अपने महल में स्‍थापित किया. तभी से यहां पर भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है, उन्हें रोज मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाता है.

