भारत

Village Of Twins के नाम से जाना जाता है भारत का ये गांव, जुड़वा बच्चा पैदा करने में है नंबर वन

भारत हमेशा से अपनी अनोकी संस्कृति के लिए दुनियाभर में जाना जाता रहा है. इस क्रम में आज हम आपको भारत के एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि जुड़वा बच्चा पैदा करने में नंबर वन हैं. 

सुमित तिवारी | Sep 22, 2025, 08:58 PM IST

1.कोडिन्ही गांव

कोडिन्ही गांव
1

इस लेख में हम आपको केरल के कोडिन्ही गांव के बारे में बताने जा रहे हैं. इस गांव की खास बात यह है कि यहां दुनिया में सबसे ज्यादा जुड़वां बच्चों का जन्म होता है. 

2.कुल आबादी 2000 

कुल आबादी 2000 
2

केरल के मलप्पुरम जिले में बसा कोडिन्ही गांव की कुल आबादी 2000 लोगों की हैं. इस गांव की खास बात ये है कि यहां पर असामान्य रुप से ज्यादा जुड़वां बच्चों जन्म होता हैं.

3.लगभग 1 जोड़ी जुड़वा बच्चे

लगभग 1 जोड़ी जुड़वा बच्चे
3

इस गांव के हर घर में लगभग 1 जोड़ी जुड़वा बच्चे हैं. यह बात हर किसी को अचंभित करती है. वैसे तो भारत में हर 1000 जन्मों पर जुड़वां बच्चों का औसत  8 से 9 है.

4.सही कारण नहीं चला पता

सही कारण नहीं चला पता
4

लेकिन इस गांव में ये औसत 42 से 45 हो जाता है. कई विज्ञानिकों ने इसके ऊपर स्टडी भी की है लेकिन कोई भी अभी इसका सही कारण पता नहीं लगा पाया हैं.

5.ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है मौजूद

ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है मौजूद
5

कुछ थ्योरी के मुताबिक खाना, पानी या फिर जेनेटिक्स में मौजूद तत्व जैसी कुछ चीजें जुड़वां बच्चों के जन्म के हाई रेट में योगदान दे सकती है. लेकिन अभी तक इन थ्योरी की पुष्टि करने के लिए कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है. 

