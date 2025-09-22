Village Of Twins के नाम से जाना जाता है भारत का ये गांव, जुड़वा बच्चा पैदा करने में है नंबर वन

कौन हैं Indian Army की पहली महिला सूबेदार? जानें उनका निशानेबाजी से लेकर सेना तक का सफर
नरेंद्र मोदी के बाद कौन बन सकता है देश का प्रधानमंत्री? सर्वे में सामने आए चौंकाने वाले नाम
2 इंच से ज्यादा ऊंची हील्स पहनने पर होगी जेल, इस शहर में सरकार ने लागू किया अजीबोगरीब नियम
दिल्ली पुलिस में करियर बनाने के इच्छुक लोगों के लिए सुनहरा मौका, 7 हजार से ज्यादा पदों पर चल रहीं भर्तियां
Azam Khan: 23 महीने बाद रिहा होंगे सपा नेता आजम खान, पुलिस-प्रशासन अलर्ट, जानें किन मामलों में हुई थी कार्रवाई
सुधा मूर्ति को आधार कार्ड और अश्लील वीडियो को लेकर धमकी भरा फोन आया, एफआईआर दर्ज
Delhi: दिल्ली के सरिता विहार में STF का बड़ा ऑपरेशन, कुख्यात माया गैंग लीडर सागर एनकाउंटर में हुआ घायल
इंदौर में तीन मंजिला इमारत का हिस्सा गिरने से दो लोगों की मौत, 12 घायल, राहत अभियान जारी
Durga Saptashati Path Niyam: नवरात्रि पर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के नियम और विधि जानते हैं आप?, यहां जाने पूजा नियम
Fake Salt: कहीं आप नकली नमक तो नहीं खा रहे? इस तरह से जांच लीजिए, पता चल जाएगा कि नमक शुद्ध है या अशुद्ध
भारत
सुमित तिवारी | Sep 22, 2025, 08:58 PM IST
1.कोडिन्ही गांव
इस लेख में हम आपको केरल के कोडिन्ही गांव के बारे में बताने जा रहे हैं. इस गांव की खास बात यह है कि यहां दुनिया में सबसे ज्यादा जुड़वां बच्चों का जन्म होता है.
2.कुल आबादी 2000
केरल के मलप्पुरम जिले में बसा कोडिन्ही गांव की कुल आबादी 2000 लोगों की हैं. इस गांव की खास बात ये है कि यहां पर असामान्य रुप से ज्यादा जुड़वां बच्चों जन्म होता हैं.
3.लगभग 1 जोड़ी जुड़वा बच्चे
इस गांव के हर घर में लगभग 1 जोड़ी जुड़वा बच्चे हैं. यह बात हर किसी को अचंभित करती है. वैसे तो भारत में हर 1000 जन्मों पर जुड़वां बच्चों का औसत 8 से 9 है.
4.सही कारण नहीं चला पता
लेकिन इस गांव में ये औसत 42 से 45 हो जाता है. कई विज्ञानिकों ने इसके ऊपर स्टडी भी की है लेकिन कोई भी अभी इसका सही कारण पता नहीं लगा पाया हैं.
5.ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है मौजूद
कुछ थ्योरी के मुताबिक खाना, पानी या फिर जेनेटिक्स में मौजूद तत्व जैसी कुछ चीजें जुड़वां बच्चों के जन्म के हाई रेट में योगदान दे सकती है. लेकिन अभी तक इन थ्योरी की पुष्टि करने के लिए कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है.