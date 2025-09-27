80 करोड़ का बंगला, Rolls Royce Ghost से लेकर रेंज रोवर तक... जानिए कितनी है अभिनेता से नेता बने विजय की Net Worth

Vijay Karur Rally Stampede: एक्टर विजय की रैली में भगदड़ पर पीएम मोदी से लेकर राहुल गांधी तक, जानें किसने क्या कहा
Actor Vijay Karur Rally Stampede: तमिलनाडु में एक्टर विजय की रैली में भगदड़, 38 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा घायल
भारत
रईश खान | Sep 27, 2025, 11:23 PM IST
1.एक्टर विजय की रैली में भगदड़
तमिलनाडु के करूर में साउथ सुपरस्टार और टीवीके पार्टी के प्रमुख विजय की रैली में शनिवार भगदड़ मच गई. इस हादसे में 30 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है. जबकि 58 लोगो घायल बताए जा रहे हैं. मृतकों में 6 बच्चे और 16 महिलाएं बताई जा रही हैं.
2.2024 में बनाई थी पार्टी
बता दें कि अभिनेता से नेता बने विजय ने पिछले साल राजनीतिक में आने का ऐलान किया था. उन्होंने 2 फरवरी 2024 को तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) नाम की राजनीतिक पार्टी बनाई थी.
3.2026 में DMK से चुनौती
तमिलनाडु में साल 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं. विजय ने सत्ताधारी मुख्यमंत्री एमके स्टालिन (डीएमके) और भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. इस हादसे के बाद उसे बड़ा झटका लग सकता है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मामले में तमिलनाडु सरकार से रिपोर्ट मांगी है.
4.एक्टर विजय का पूरा नाम क्या है?
विजय का पूरा नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है. उनका जन्म 22 जून 1974 को तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में हुआ था. उनके पिता एसए चंद्रशेखर तमिल फिल्मों के मशहूर डायरेक्टर हैं. उनकी मां शोभा चंद्रशेखर एक पार्श्व गायिका हैं. विजय ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी.
5.कितने अमीर हैं थलपति विजय?
विजय साउथ के दिग्गज सुपरस्टार में से एक हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, उनकी नेटवर्थ करीब 600 करोड़ रुपये बताई जाती है. वे फिल्मों और ब्रांड एंडोर्समेंट से सालाना 120 करोड़ रुपये कमाते हैं.
6.विजय के पास 80 करोड़ का बंगला
उनका नीलांकरई चेन्नई स्थित बंगला काफी चर्चा में रहता है. यह बंगला समुद्र किनारे कैसुआरिना ड्राइव पर बना है. आधुनिक आर्किटेक्चर वाला यह सफेद रंग बंगला देखने में बहुत खूबसूरत नजर आता है. इसकी 80 करोड़ से ज्यादा की बताई जाती है.
7.लग्जरी कारों का कलेक्शन
थलपति विजय लग्जरी कारों के शौकीन हैं. उनके पास Rolls Royce Ghost, BMW X5, BMW X6, ऑडी A8 L, रेंज रोवर, फोर्ड मस्टंग, वॉल्वो XC90 और मर्सडीज बेंज GLA समेत कई लग्जरी कारें हैं.