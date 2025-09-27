80 करोड़ का बंगला, Rolls Royce Ghost से लेकर रेंज रोवर तक... जानिए कितनी है अभिनेता से नेता बने विजय की Net Worth

4 . एक्टर विजय का पूरा नाम क्या है?

विजय का पूरा नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है. उनका जन्म 22 जून 1974 को तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में हुआ था. उनके पिता एसए चंद्रशेखर तमिल फिल्मों के मशहूर डायरेक्टर हैं. उनकी मां शोभा चंद्रशेखर एक पार्श्व गायिका हैं. विजय ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी.

