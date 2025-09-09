Vice President Of India: कौन हैं CP राधाकृष्णन? सांसद से उपराष्ट्रपति तक कैसा रहा राजनीतिक सफर

3 . 17 साल की उम्र से RSS से जुड़े

CP राधाकृष्णन RSS में राज्य कार्यकारिणी समिति के सदस्य बनाया गया. इसके बाद बीजेपी के साथ जुड़ गए और 1996 में भाजपा तमिलनाडु के सचिव बने. साल 1998 में कोयंबटूर लोकसभा सीट से पहली बार चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की. इसके बाद 1999 में फिर जीत का परचम लहराया. वह पांच बार लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन दो बार ही जीत सके.