Vice President Of India: कौन हैं CP राधाकृष्णन? सांसद से उपराष्ट्रपति तक कैसा रहा राजनीतिक सफर

रईश खान | Sep 09, 2025, 08:37 PM IST
1.राजनीतिक करियर में उतार-चढ़ाव
67 वर्षीय सीपी राधाकृष्णन वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, लेकिन अब वे उपराष्ट्रपति का पद संभालेंगे. राधाकृष्णन राजनीतिक करियर बहुत उतार-चढ़ाव वाला रहा है. वह दो बार सांसद रह चुके हैं. आइये उनके राजनीतिक सफर के बारे में जानते हैं.
2.नए उपराष्ट्रपति का कहां हुआ जन्म?
CP राधाकृष्णन का पूरा नाम चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन है. उनका जन्म 20 अक्टूबर, 1957 को तमिलनाडुके तिरुप्पुर जिले में हुआ था. वे 17 साल की उम्र से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़ गए थे. बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की.
3.17 साल की उम्र से RSS से जुड़े
CP राधाकृष्णन RSS में राज्य कार्यकारिणी समिति के सदस्य बनाया गया. इसके बाद बीजेपी के साथ जुड़ गए और 1996 में भाजपा तमिलनाडु के सचिव बने. साल 1998 में कोयंबटूर लोकसभा सीट से पहली बार चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की. इसके बाद 1999 में फिर जीत का परचम लहराया. वह पांच बार लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन दो बार ही जीत सके.
4.कोयंबटूर की हासिल की जीत
1998 की उनकी जीत खास थी, क्योंकि इस दौरान कोयंबटूर में धमाके हुए थे. भाजपा पहली बार तमिलनाडु में तीन लोकसभी सीटें जीती थीं. 2004 से 2007 तक तमिलनाडु बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रहे.
5.मोदी लहर में भी लगातार मिली हार
2014 में कोयंबटूर सीट से ही बीजेपी के उम्मीदवार रहे, लेकिन मोदी लहर में हार का सामना करना पड़ा. 3.89 लाख से अधिक वोट हासिल कर वो दूसरे स्थान पर रहे थे. वहीं, 2019 में उनको हार का सामना करना पड़ा. हालांकि, 2016 से 2020 तक केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत कोयर बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया था.
6.झारखंड़ का राज्यपाल रहे
साल 2013 में सीपी राधाकृष्णन को मोदी सरकार ने झारखंड़ का राज्यपाल नियुक्त कर दिया. चार महीने में ही उन्होंने राज्य के सभी 24 जिलों का दौरा किया और जनता-प्रशासन से सीधा संवाद किया.
7.महाराष्ट्र के थे गवर्नर
31 जुलाई 2024 उन्हें महाराष्ट्र का 24वां राज्यपाल बनाया गया. तब से ही वे इस पद पर कार्यरत थे, लेकिन अब उपराष्ट्रपति बनने के बाद राज्यपाल का पद छोड़ना पड़ेगा.