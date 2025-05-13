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तेल सप्लाई में बदला गेम! भारत के लिए तीसरा सबसे बड़ा Crude Oil Supplier बना ये देश, देखें टॉप 5 की लिस्ट

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तेल सप्लाई में बदला गेम! भारत के लिए तीसरा सबसे बड़ा Crude Oil Supplier बना ये देश, देखें टॉप 5 की लिस्ट

Crude Oil: ईरान-अमेरिका संघर्ष और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में तनाव के कारण पैदा हुए हालात ने भारत ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर तेल और गैस सप्लाई पर गहरा असर डाला है. इससे वैश्विक स्तर पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में बड़ी बाधा उत्पन्न हुई है. लेकिन, भारत ने इसका तोड़ निकाल लिया है..

Abhay Sharma | May 23, 2026, 12:30 AM IST

1.वेनेजुएला बना भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर 

वेनेजुएला बना भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर 
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होर्मुज स्ट्रेट बंद होने के बाद मिडिल ईस्ट के देशों की तेल सप्लाई पर गहरा असर पड़ा है, भारत में भी इसका असर देखने को मिला. हालांकि, अब एक अच्छी खबर सामने आ रही है.  एनर्जी ट्रैक करने वाली एजेंसी केप्लर के डेटा के मुताबिक, इस महीने यानी मई 2026 में सऊदी अरब और अमेरिका दोनों को पीछे छोड़ते हुए वेनेजुएला भारत को तेल सप्लाई करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है. (AI Image)

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2.मई में भारत ने वेनेजुएला से कितना तेल खरीदा

मई में भारत ने वेनेजुएला से कितना तेल खरीदा
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रिपोर्ट के मुताबिक, इस महीने यानी मई 2026 में अब तक भारत ने वेनेजुएला से करीब 4.17 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल खरीदा है, बता दें कि अप्रैल में यह आंकड़ा 2.83 लाख बैरल प्रतिदिन था, उससे पहले लगातार 9 महीने तक भारत ने वेनेजुएला से कोई तेल नहीं खरीदा था. इस बढ़ोतरी के पीछे 2 सबसे बड़ी वजह  हैं, पहला होर्मुज स्ट्रेट संकट, जिसके कारण सप्लाई प्रभावित हुई है और दूसरा है वेनेजुएला का भारी और हाई-सल्फर वाला कच्चा तेल, जो कि सस्ता पड़ रहा है.  (AI Image)

 

3.दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार वेनेजुएला के पास

दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार वेनेजुएला के पास
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वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार वाला देश माना जाता है और यह भंडार सऊदी अरब और अमेरिका से भी कहीं ज्यादा है. लेकिन सालों तक अमेरिकी प्रतिबंधों और सरकारी कुप्रबंधन की वजह से वहां तेल उत्पादन बुरी तरह प्रभावित रहा. रिपोर्ट्स के मुताबिक वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज अगले हफ्ते भारत आ सकती हैं, इस दौरान तेल आपूर्ति को लेकर बातचीत हो सकती है. अमेरिका भी वेनेजुएला के तेल को फिर से वैश्विक बाजार में लाने की कोशिश करता दिख रहा है. (AI Image)

4.भारत को सबसे अधिक कच्चा तेल निर्यात करते हैं ये देश

भारत को सबसे अधिक कच्चा तेल निर्यात करते हैं ये देश
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बता दें कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है, जो अपनी कच्चे तेल की 85% से अधिक ज़रूरतें विदेशों से पूरी करता है. इस महीने मई की बात करें तो भारत को सबसे अधिक कच्चा तेल निर्यात करने वाले शीर्ष 5 देश में पहले नंबर पर रूस (Russia) है, जहां से भारत के कुल तेल आयात का लगभग 35 से 40 फीसदी तेल आता है. इसके अलावा दूसरे नंबर पर संयुक्त अरब अमीरात (UAE), तीसरा वेनेजुएला, चौथा, सऊदी अरब (Saudi Arabia) और पांचवा देश है अमेरिका. (AI Image)

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