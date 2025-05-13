तेल सप्लाई में बदला गेम! भारत के लिए तीसरा सबसे बड़ा Crude Oil Supplier बना ये देश, देखें टॉप 5 की लिस्ट

4 . भारत को सबसे अधिक कच्चा तेल निर्यात करते हैं ये देश

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बता दें कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है, जो अपनी कच्चे तेल की 85% से अधिक ज़रूरतें विदेशों से पूरी करता है. इस महीने मई की बात करें तो भारत को सबसे अधिक कच्चा तेल निर्यात करने वाले शीर्ष 5 देश में पहले नंबर पर रूस (Russia) है, जहां से भारत के कुल तेल आयात का लगभग 35 से 40 फीसदी तेल आता है. इसके अलावा दूसरे नंबर पर संयुक्त अरब अमीरात (UAE), तीसरा वेनेजुएला, चौथा, सऊदी अरब (Saudi Arabia) और पांचवा देश है अमेरिका. (AI Image)

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