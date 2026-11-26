भारत
Aman Upadhyay | Nov 26, 2026, 08:09 PM IST
1.कुल कितने किलो गहने चढ़ाए गए?
चेन्नई के रहने वाले जाने-माने बिजनेस मैन वर्धमान जैन ने पत्नी राधिका जैन के साथ मिलकर तिरुपति के तिरुमाला मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर के चरणों में 121 किलो सोना और गहने समर्पित किए हैं. Tirumala Tirupati Devasthanams के अनुसार, हिसाब से इस पूरे सोने और आभूषणों का मूल्य लगभग 207.6 करोड़ रुपये आंका गया है. ( Photo- @TTDevasthanams)
మహాదాతృత్వానికి నిదర్శనం.. శ్రీవారికి రూ.207.6 కోట్ల విలువైన 121 కిలోల బంగారు ఆభరణాల సమర్పణ. ఏపీ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు సమక్షంలో చెన్నైకి చెందిన దాతలు శ్రీ వర్ధమాన్ జైన్, శ్రీమతి రాధిక జైన్ దంపతులు 46 రకాల ఆభరణాలను శ్రీవారికి సమర్పించారు. 1. పాద కవచములు – 2 2. అందెలు – 2 3. పాగడా – 1 4. తులసిపత్ర హారము – 1 5. అష్టోత్తర శత కాసుల మాల – 1 6. చతుర్భుజ లక్ష్మీ హారము – 1 7. పులిగోరు – 1 8. అశ్వత్థ పత్ర హారము – 1 9. సాదా వడ్డాణము – 1 10. గంటల మొలత్రాడు – 1 11. సూర్య కఠారి – 1 12. కౌస్తుభం – 1 13. శ్రీవత్సం – 1 14. మోచేయి – 1 15. కటి హస్తము పై రేకు – 1 16. నాగాభరణ వడ్డాణము – 1 17. గోపు – 1 18. ఐదు పేటల కంఠెలు – 5 19. చంద్రవంకీ కంఠి – 1 20. వైకుంఠ హస్తము – 1 21. కటి హస్తము – 1 22. నాగాభరణ కడియములు – 2 23. నాగాభరణములు – 2 24. భుజకీర్తులు – 2 25. కర్ణ పత్రములు – 2 26. బావులీలు – 2 27. శాలిగ్రామ హారము – 2 (02 Parts) 28. కమలం తరహా శాలిగ్రామ హారములు – 2 (02 Parts) 29. శీమ కమలముల మోపుగల యజ్ఞోపవీతం – 1 30. శంఖము కవచము – 1 31. చక్రము కవచము – 1 32. ముఖపట్టి – 1 33. కిరీటము – 1 #Tirumala #TTD #SrivariJewels #TTDofficialupdates #GoldenDonation— Tirumala Tirupati Devasthanams (@TTDevasthanams) November 26, 2026
2.कौन-कौन से गहने चढ़ाए?
वर्धमान जैन और राधिका जैन की तरफ से दान किए गए इस पूरे कलेक्शन में कुल 46 खास गहने शामिल हैं. इनमें सिर पर पहनने वाला मुकुट, कई तरह के हार, बाजुओं में पहनने वाले बाजूबंद, कमर में पहनने वाला कमरबंद और कई दूसरे पारंपरिक गहने भी हैं. इन सभी गहनों की बनावट बेहद खूबसूरत है और हर गहने की अपनी अलग खासियत है. (Photo- @TTDevasthanams)
3.वर्धमान जैन कौन हैं?
वर्धमान जैन का नाम भारत और अमेरिका के हेल्थकेयर टेक्नोलॉजी तथा आउटसोर्सिंग क्षेत्र में बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है. वह Access Healthcare नाम की ग्लोबल हेल्थकेयर टेक्नोलॉजी और रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट कंपनी के संस्थापक और वाइस चेयरमैन हैं. इसके साथ ही वह 'एशिया (चेन्नई) इंजीनियरिंग' कंपनी में निदेशक के रूप में भी सेवाएं दे रहे हैं. (Photo- @TTDevasthanams)
4.वर्धमान जैन का बिजनेस सफर कैसा रहा?
वर्धमान जैन ने 1997 में मेडिकल बिलिंग कंपनी 'विजन हेल्थसोर्स' से करियर शुरू किया, जिसे 2003 में पिरोट सिस्टम्स और 2009 में डेल ने खरीदा, जहां वे ग्लोबल BPO ऑपरेशंस के एमडी बने. इसके बाद उन्होंने AI आधारित 'एक्सेस हेल्थकेयर' की स्थापना की, जिसकी मेजोरिटी हिस्सेदारी जनवरी 2025 में न्यू माउंटेन कैपिटल ने करीब $1.5-2 अरब में खरीद ली. (Photo- @TTDevasthanams)
5.वर्धमान जैन कौन-कौन से प्रोजेक्ट चला रहे हैं?
दुनिया में बड़ी सफलता हासिल करने के बावजूद वर्धमान जैन समाज सेवा में सक्रिय हैं; वे 'श्री सरिता जैन फाउंडेशन ट्रस्ट' के माध्यम से शिक्षा, भोजन और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं में मदद करते हैं. इसके अलावा, उन्होंने युवाओं को कौशल और रोजगार दिलाने के लिए 'आविष्कार' पहल शुरू की है और वे बच्चों के इलाज हेतु चेन्नई के 'कांची कामाकोटी चाइल्ड्स ट्रस्ट हॉस्पिटल' को भी नियमित वित्तीय सहायता देते हैं. (Photo- @TTDevasthanams)
6.वर्धमान जैन कौन-कौन से बड़े दान दे चुके हैं?
इससे पहले उन्होंने श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल (SVBC) के विकास और धार्मिक प्रसारणों के लिए 7 करोड़ रुपये की सहायता राशि दी थी. इसके अलावा, टीटीडी गोशाला में मवेशियों के लिए पौष्टिक चारा तैयार करने वाले कैटल-फी़ड मिक्सिंग प्लांट के निर्माण के लिए उन्होंने 5 करोड़ रुपये का योगदान दिया था. (Photo- @TTDevasthanams)