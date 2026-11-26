1 . कुल कितने किलो गहने चढ़ाए गए?

चेन्नई के रहने वाले जाने-माने बिजनेस मैन वर्धमान जैन ने पत्नी राधिका जैन के साथ मिलकर तिरुपति के तिरुमाला मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर के चरणों में 121 किलो सोना और गहने समर्पित किए हैं. Tirumala Tirupati Devasthanams के अनुसार, हिसाब से इस पूरे सोने और आभूषणों का मूल्य लगभग 207.6 करोड़ रुपये आंका गया है. ( Photo- @TTDevasthanams)

మహాదాతృత్వానికి నిదర్శనం.. శ్రీవారికి రూ.207.6 కోట్ల విలువైన 121 కిలోల బంగారు ఆభరణాల సమర్పణ. ఏపీ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు సమక్షంలో చెన్నైకి చెందిన దాతలు శ్రీ వర్ధమాన్ జైన్, శ్రీమతి రాధిక జైన్ దంపతులు 46 రకాల ఆభరణాలను శ్రీవారికి సమర్పించారు. 1. పాద కవచములు – 2 2. అందెలు – 2 3. పాగడా – 1 4. తులసిపత్ర హారము – 1 5. అష్టోత్తర శత కాసుల మాల – 1 6. చతుర్భుజ లక్ష్మీ హారము – 1 7. పులిగోరు – 1 8. అశ్వత్థ పత్ర హారము – 1 9. సాదా వడ్డాణము – 1 10. గంటల మొలత్రాడు – 1 11. సూర్య కఠారి – 1 12. కౌస్తుభం – 1 13. శ్రీవత్సం – 1 14. మోచేయి – 1 15. కటి హస్తము పై రేకు – 1 16. నాగాభరణ వడ్డాణము – 1 17. గోపు – 1 18. ఐదు పేటల కంఠెలు – 5 19. చంద్రవంకీ కంఠి – 1 20. వైకుంఠ హస్తము – 1 21. కటి హస్తము – 1 22. నాగాభరణ కడియములు – 2 23. నాగాభరణములు – 2 24. భుజకీర్తులు – 2 25. కర్ణ పత్రములు – 2 26. బావులీలు – 2 27. శాలిగ్రామ హారము – 2 (02 Parts) 28. కమలం తరహా శాలిగ్రామ హారములు – 2 (02 Parts) 29. శీమ కమలముల మోపుగల యజ్ఞోపవీతం – 1 30. శంఖము కవచము – 1 31. చక్రము కవచము – 1 32. ముఖపట్టి – 1 33. కిరీటము – 1 #Tirumala #TTD #SrivariJewels #TTDofficialupdates #GoldenDonation