एक वंदे भारत ट्रेन बनाने में कितना आता है खर्च, यहां समझिए पूरा गणित
PAK vs SL Highlights: करो या मरो मुकाबले में पाकिस्तान ने मारी बाजी, एशिया कप से लगभग बाहर हुई श्रीलंका
यादव नहीं, तेजस्वी और राजद के लिए यह है बिहार का ब्रह्मास्त्र...
बनारस के मणिकर्णिका श्मशान घाट का ये कैसा विचित्र नियम, जलने के बाद मुर्दे की राख पर क्यों लिखते हैं 94 की संख्या
ये हैं दुनिया के सबसे सस्ते देश, जहां रहना, खाना-पीना है बहुत सस्ता
IND-W vs AUS-W: ICC ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज बाद टीम इंडिया पर ठोका जुर्माना, जानिए क्या है पूरा माजरा
Rashifal 24 September 2025: आज इन राशि के लोग सेहत का रखें खास ध्यान, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
क्या बांग्लादेश की सियासत पर है जमात-ए-इस्लामी का कब्ज़ा? कुछ ऐसा ही दर्शा रहे हैं समीकरण
Desi Remedy For Sugar: शुगर लेवल बैलेंस रखेंगी ये 5 आयुर्वेदिक देसी चीजें, डायबिटीज के हैं मरीज तो डाइट में कर लें शामिल
दुनिया में हर घंटे कितने लोग मरते हैं? आंकड़े जानने पर उड़ जाएंगे होश
भारत
सुमित तिवारी | Sep 23, 2025, 11:58 PM IST
1.Vande Bharat Train
साल 2019 में भारत में पहली वंदे भारत ट्रेन चली थी. तब से अब की बात की जाए तो कुल 136 वंदे भारत ट्रेने देश में मौजूद हैं. ये ट्रेन अधिकतम 160 की स्पीड से चल सकती है.
2.वाराणसी से नई दिल्ली
पहली वंदे भारत ट्रेन वाराणसी से लेकर नई दिल्ली के रूट पर चली थी. इसका निर्माण मेक इन इंडिया के तहत चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में किया जाता है.
3.वंदे भारत ट्रेन को बनाने में कुल खर्चा
एक वंदे भारत ट्रेन को बनाने में कुल खर्चा की बात की जाए तो 130 करोड़ से ज्यादा रुपये एक ट्रेन को बनाने में लागत आती है. इसके अलावा ट्रेन को चलाने में और मेंटीनेंस में भी अलग पैसा खर्च होता हैं.
4.बिजली का खर्चा
वंदे भारत ट्रेन इलेक्ट्रिक ट्रेक्शन पर चलती है. जिसमें 1 किलोमीटर चलने के लिए लगभग 2000 से 2500 रुपये तक खर्च होते हैं. यानी अगर वंदे भारत ट्रेन 500 किलोमीटर का सफर तय करती है.
5.स्टाफ की सैलरी
इसके अलावा ट्रेन को संचालित करने वाले स्टाफ की सैलरी और पूरे प्रबंधन के लिए भी साल में तकरीबन दो-तीन करोड़ रुपये खर्च हो जाते हैं. तो वंदे भारत ट्रेन के रखरखाव पर सालाना 10 से 12 करोड़ रुपये तक खर्च हो जाते हैं.