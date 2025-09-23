एक वंदे भारत ट्रेन बनाने में कितना आता है खर्च, यहां समझिए पूरा गणित

3 . वंदे भारत ट्रेन को बनाने में कुल खर्चा

3

एक वंदे भारत ट्रेन को बनाने में कुल खर्चा की बात की जाए तो 130 करोड़ से ज्यादा रुपये एक ट्रेन को बनाने में लागत आती है. इसके अलावा ट्रेन को चलाने में और मेंटीनेंस में भी अलग पैसा खर्च होता हैं.