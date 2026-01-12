Vande Bharat Sleeper Fare: सिर्फ कन्फर्म टिकट, WL/RAC भी नहीं! वंदे भारत स्लीपर का कितना होगा किराया? जानें पूरी डिटेल

1 . Vande Bharat Sleeper Fare Route And Speed

1

भारतीय रेलवे 2026 में अपनी पहली वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस के साथ यात्रा के एक नए युग की शुरुआत करने जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह हावड़ा-गुवाहाटी रूट पर इस सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे. रेलवे बोर्ड द्वारा जारी नए सर्कुलर के अनुसार, इस ट्रेन के नियम और किराए का ढांचा सामान्य ट्रेनों से काफी अलग और प्रीमियम होगा.