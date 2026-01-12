FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत

Vande Bharat Sleeper Fare: सिर्फ कन्फर्म टिकट, WL/RAC भी नहीं! वंदे भारत स्लीपर का कितना होगा किराया? जानें पूरी डिटेल

Vande Bharat Sleeper Fare: वंदे भारत स्लीपर में केवल कन्फर्म टिकट मिलेंगे, RAC/वेटिंग का प्रावधान नहीं है. न्यूनतम किराया 400 किलोमीटर के बराबर होगा और पहली ट्रेन हावड़ा-गुवाहाटी के बीच चलेगी.

Pragya Bharti | Jan 12, 2026, 11:46 AM IST

1.Vande Bharat Sleeper Fare Route And Speed

Vande Bharat Sleeper Fare Route And Speed
1

भारतीय रेलवे 2026 में अपनी पहली वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस के साथ यात्रा के एक नए युग की शुरुआत करने जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह हावड़ा-गुवाहाटी रूट पर इस सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे. रेलवे बोर्ड द्वारा जारी नए सर्कुलर के अनुसार, इस ट्रेन के नियम और किराए का ढांचा सामान्य ट्रेनों से काफी अलग और प्रीमियम होगा.

2.कन्फर्म टिकट ही एकमात्र विकल्प

कन्फर्म टिकट ही एकमात्र विकल्प
2

वंदे भारत स्लीपर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें RAC (रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन) और वेटिंग लिस्ट का कोई सिस्टम नहीं होगा. रेलवे के अनुसार, इस ट्रेन में केवल वही यात्री सफर कर पाएंगे जिनके पास 'कन्फर्म' बर्थ होगी. यह कदम यात्रियों को शोर-शराबे और भीड़भाड़ से मुक्त, एक शांत और प्रीमियम यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए उठाया गया है.

3.न्यूनतम किराए का नियम

न्यूनतम किराए का नियम
3

इस ट्रेन के लिए न्यूनतम चार्जेबल दूरी 400 किलोमीटर तय की गई है. इसका मतलब है कि यदि कोई यात्री 100 या 200 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो भी उसे कम से कम 400 किलोमीटर का किराया देना होगा. यह नियम लंबी दूरी के यात्रियों को प्राथमिकता देने के लिए लागू किया गया है.

4.किराए का पूरा गणित

किराए का पूरा गणित
4

वंदे भारत स्लीपर का किराया प्रति किलोमीटर की दर से तय किया गया है, जो राजधानी एक्सप्रेस से थोड़ा अधिक है:
3AC: ₹2.4 प्रति किमी (न्यूनतम ₹960 + GST)
2AC: ₹3.1 प्रति किमी (न्यूनतम ₹1,240 + GST)
1AC: ₹3.8 प्रति किमी (न्यूनतम ₹1,520 + GST) हावड़ा से गुवाहाटी (लगभग 1000 किमी) का किराया क्रमशः ₹2,400 (3AC), ₹3,100 (2AC) और ₹3,800 (1AC) के आसपास होगा.

5.ट्रेन की स्पीड और समय की बचत

ट्रेन की स्पीड और समय की बचत
5

वंदे भारत स्लीपर को 180 किमी/घंटा की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है, हालांकि ट्रैक की सीमाओं के कारण इसे फिलहाल 130 किमी/घंटा की गति से चलाया जाएगा. हावड़ा-गुवाहाटी रूट पर यह मौजूदा एक्सप्रेस ट्रेनों की तुलना में लगभग 3 घंटे का समय बचाएगी.
 

6.कोच और यात्री क्षमता

कोच और यात्री क्षमता
6

इस पूरी तरह वातानुकूलित ट्रेन में कुल 16 कोच होंगे, जिसमें-
11 कोच: 3AC (611 यात्री)
04 कोच: 2AC (188 यात्री)
01 कोच: फर्स्ट AC (24 यात्री) कुल मिलाकर यह ट्रेन एक बार में 823 यात्रियों को ले जाने में सक्षम होगी.

7. आधुनिक सुविधाएं और सुरक्षा

आधुनिक सुविधाएं और सुरक्षा
7

ट्रेन में एर्गोनोमिक डिजाइन वाली बर्थ, झटके-रहित सफर के लिए बेहतर सस्पेंशन, ऑटोमैटिक दरवाजे और शोर कम करने वाली तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. सुरक्षा के लिए इसमें स्वदेशी 'कवच' सिस्टम और हर कोच में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं.

8.2026 के अंत तक देश में ऐसी 12 ट्रेनें शुरू करने की योजना

2026 के अंत तक देश में ऐसी 12 ट्रेनें शुरू करने की योजना
8

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, साल 2026 के अंत तक देश में ऐसी 12 ट्रेनें शुरू करने की योजना है. आने वाले समय में ये ट्रेनें दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-कोलकाता जैसे प्रमुख मार्गों पर भी चलाई जाएंगी.

