कौन है यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी? जिस पर ED ने कसा सिकंजा, 6.5 करोड़ की लेंबोर्गिनी के है मालिक

सुमित तिवारी | Dec 19, 2025, 11:18 AM IST
1.1999 में जन्म
दरअसल 1999 अनुराग द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र स्थित खजूर गांव (भितरेपार) में हुआ था. बता दें कि अनुराग द्विवेदी के पिता लक्ष्मीनाथ द्विवेदी ग्राम प्रधान रह चुके हैं. अनुराग के परिवार में मां मंजू देवी के अलावा एक छोटी बहन भी है.
2.कहां तक की पढ़ाई
अगर इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. करीब 7-8 साल पहले तक अनुराग गांव की पगडंडियों पर साइकिल चलाया करता था. लेकिन आज उसकी लाइफस्टाइल में बड़ा बदलाव हैं. अनुराग के पास BMW, Mercedes, Defender, Ferrari, Lamborghini जैसी कार हैं.
3.जीता-जागता सबूत
गांव और लखनऊ में अनुराग के महंगे घर निजी स्टाफ और सिक्योरिटी का काफिला तेजी से बदली किस्मत का जीता-जागता सबूत हैं. साल 2017-18 में अनुराग क्रिकेट सट्टेबाजों के संपर्क में आया. इसमें लाखों रुपए गंवाए और परिवार की डांट के बाद दोस्त संजीत कुमार के साथ दिल्ली चला गया.
4.दिल्ली में बदला करियर
दिल्ली में ही अनुराग का करियर बदला और वह Dream11 और अन्य फैंटेसी क्रिकेट प्लेटफॉर्म से जुड़ गया. इस दौरान अनुराग क्रिकेट एनालिसिस पर वीडियो बनाने लगा. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म YouTube पर अनुराग द्विवेदी के 7 मिलियन सब्सक्राइबर है. वहीं, Instagram पर 2.4 मिलियन फॉलोअर्स है.
5.फैंटेसी क्रिकेट एक्सपर्ट
अनुराग खुद को फैंटेसी क्रिकेट एक्सपर्ट और एनालिस्ट बताता है और ब्रांड प्रमोशन, इवेंट्स और डिजिटल कंटेंट के जरिए करोड़ों कमाने का दावा करता है. दरअसल 22 नवंबर 2024 को अनुराग ने लखनऊ की रहने वाली प्रेमिका से दुबई के एक लग्जरी क्रूज पर शादी की. इस शादी में शामिल होने के लिए उन्नाव से करीब 100 रिश्तेदारों को दुबई बुलाया गया. फ्लाइट, होटल, खाने-पीने का पूरा खर्च अनुराग ने उठाया था.
6.शादी की चकाचौंध ईडी तक पहुंच गई
इतना ही नहीं इस शादी में बॉलीवुड भई कई हस्तियां मौजूद थी. शादी की चकाचौंध देखकर रिश्तेदारों समेत कई लोग हैरान रह गए, और इसी शादी की चकाचौंध ईडी तक पहुंच गई. बुधवार 17 दिसंबर को ED की 16 अधिकारियों की टीम उन्नाव पहुंची और खजूर गांव में अनुराग के घर, नवाबगंज कस्बे में चाचा नृपेंद्र नाथ द्विवेदी के मकान पर छापा मारा.
7.अहम पहलुओं पर ईडी कर रही है जांच
इस छापेमारी में ED ने बैंक ट्रांजैक्शन की डिटेल, प्रॉपर्टी के कागजात के साथ-साथ डिजिटल गैजेट्स जब्त किए. हालांकि, छापेमारी के वक्त अनुराग घर पर मौजूद नहीं था. ऐसा बताया जा रहा है कि वह दुबई में है. अब ईडी दो अहम पहलुओं को केंद्र में रख कर जांच कर रही है. पहला ये कि फैंटसी क्रिकेट से हुई करोड़ो की कमाई का स्त्रोत क्या है और दूसरा ये कि क्या ये पैसा अवैध सट्टेबाजी या मनीलॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है.