कौन है यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी? जिस पर ED ने कसा सिकंजा, 6.5 करोड़ की लेंबोर्गिनी के है मालिक

7 . अहम पहलुओं पर ईडी कर रही है जांच

7

इस छापेमारी में ED ने बैंक ट्रांजैक्शन की डिटेल, प्रॉपर्टी के कागजात के साथ-साथ डिजिटल गैजेट्स जब्त किए. हालांकि, छापेमारी के वक्त अनुराग घर पर मौजूद नहीं था. ऐसा बताया जा रहा है कि वह दुबई में है. अब ईडी दो अहम पहलुओं को केंद्र में रख कर जांच कर रही है. पहला ये कि फैंटसी क्रिकेट से हुई करोड़ो की कमाई का स्त्रोत क्या है और दूसरा ये कि क्या ये पैसा अवैध सट्टेबाजी या मनीलॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है.