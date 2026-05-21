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UP Weather Update: यूपी के कानपुर-चित्रकूट समेत 12 जिलों में Heatwave का रेड अलर्ट, जानें कब बदलेगा मौसम का मिजाज

उत्तर प्रदेश में गर्मी का सितम सांतवें आसमान पर पहुंच गया. यहां तापमान 40 पार होने के साथ ही जला देने वाली लू शुरू गई है. लू की लपटों को देखते हुए मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर कानपुर चित्रकूट समेत 12 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है. यह समय काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है...

Nitin Sharma | May 21, 2026, 03:38 PM IST

1.यूपी से लेकर बुंदेलखंड तक इन जिलों में पड़ेगा सबसे ज्यादा प्रभाव

यूपी से लेकर बुंदेलखंड तक इन जिलों में पड़ेगा सबसे ज्यादा प्रभाव
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मौसम विभाग के अनुसार, 21 से लेकर 25 मई के बीच यूपी के बांदा से लेकर कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, कानपुर देहात, अलीगढ़, एटा, हाथरस, म​थुरा, आगरा, मैनपुरी, जालौन, महोबा, झांसी, औरैया, जालौन, आगरा, इटावा और ललितपुर में भयंकर लू चल सकती है. इन जिलों में दोपहर के समय 44 से लेकर 47 डिग्री तापमान रह सकता है. वहीं सुबह से निकलने वाली तेज धूप लोगों को परेशान कर सकती है.

(Credit Image AI)

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2.इन जिला में चलेगी भयंकर लू

इन जिला में चलेगी भयंकर लू
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उत्तर प्रदेश के पूर्वाचल से लेकर पश्चिम के कुछ जिलों में भयंकर लू का प्रकोप है. यहां आज से ही लू  का प्रकापे देखने को मिलेगा. वहीं यूपी के गाजीपुर से लेकर बलिया, हरदोई, अमेठी और मऊ में रहेगा. वहीं पश्चिम यूपी की बात करें तो इसके संभल से लेकर सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, बिजनौर और अमरोहा जैसे जिलों में लू को लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है. यहां तापमान भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकता है. ऐसे में लू की चपेट से बचने के लिए दोपहर के समय घर से न निकलें.

(Credit Image AI)

3.रात में भी गर्मी से नहीं मिलेगी राहत

रात में भी गर्मी से नहीं मिलेगी राहत
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मौसम विभाग के अनुसार, कुछ जिलों में सिर्फ दिन में नहीं रात में गर्म हवाओं का प्रकोप जारी रहेगा.  यहां मौसम में लगातार गर्माहट बनी रहेगी, जो सुबह से लेकर रात तक आग की तरह बरस सकती है. इसमें मुख्य रूप से कानपुर, चित्रकूट, गाजीपुर, मऊ, प्रयागराज, बलिया, वाराणसी, लखनऊ तक शामिल हैं. वहीं पश्चिमी इलाकों में मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, मथुरा और आगरा तक में रात के समय भी ज्यादा गर्मी रहने की संभावना है.

(Credit Image AI)

4.स्वास्थ्य का रखें खास ध्यान

स्वास्थ्य का रखें खास ध्यान
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गर्मी के साथ लू के थपेड़े न सिर्फ आपका जीना मुश्किल कर देंगे, यह आपकी सेहत पर बुरा असर डाल सकते हैं. इससे शरीर में पानी की कमी से लेकर कमजोरी और हीट स्ट्रोक हो सकता है. इससे बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी पिये. खीरा से लेकर मौसमी फल तरबूज का सेवन करें. इन फल और सब्जियों में पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो बॉडी को डिहाइड्रेट होने से रोकती है. इसके अलावा दोपहर या शाम के समय सिर पर कपड़ा डालकर निकलें. 

(Credit Image AI)

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