UP Weather Update: यूपी के कानपुर-चित्रकूट समेत 12 जिलों में Heatwave का रेड अलर्ट, जानें कब बदलेगा मौसम का मिजाज

2 . इन जिला में चलेगी भयंकर लू

2

उत्तर प्रदेश के पूर्वाचल से लेकर पश्चिम के कुछ जिलों में भयंकर लू का प्रकोप है. यहां आज से ही लू का प्रकापे देखने को मिलेगा. वहीं यूपी के गाजीपुर से लेकर बलिया, हरदोई, अमेठी और मऊ में रहेगा. वहीं पश्चिम यूपी की बात करें तो इसके संभल से लेकर सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, बिजनौर और अमरोहा जैसे जिलों में लू को लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है. यहां तापमान भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकता है. ऐसे में लू की चपेट से बचने के लिए दोपहर के समय घर से न निकलें.

(Credit Image AI)