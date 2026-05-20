UP Heatwave: यूपी में अगले 48 घंटे भारी! इन 11 जिलों में पड़ेगी भीषण गर्मी, लू का रेड अलर्ट जारी

7 . मजदूरों के लिए दोपहर में काम करने पर रोक की सलाह

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डॉक्टरों के अनुसार, लापरवाही बरतने पर डिहाइड्रेशन, चक्कर आना, उल्टी, तेज सिरदर्द और बेहोशी जैसी समस्याएं हो सकती हैं, जो जानलेवा भी साबित हो सकती हैं. खेतों, निर्माण स्थलों या खुले आसमान के नीचे काम करने वाले मजदूरों के लिए दोपहर में काम करने पर रोक लगाने की सलाह दी गई है. इसके साथ ही, पशुपालकों को सलाह दी गई है कि वे अपने पशुओं को दोपहर में खुले में न बांधें, उन्हें किसी छायादार स्थान पर रखें और दिन में कई बार ताजा व ठंडा पानी पिलाएं.