FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
फरवरी 2026 को परफेक्ट फरवरी क्यों कहा जा रहा है? कैलेंडर में छुपी है कहानी

फरवरी 2026 को परफेक्ट फरवरी क्यों कहा जा रहा है? कैलेंडर में छुपी है कहानी

T20 World Cup से पहले भारत को लगा तगड़ा झटका, तिलक वर्मा को अचानक करवानी पड़ी सर्जरी; न्यूजीलैंड सीरीज से हुए बाहर!

T20 World Cup से पहले भारत को लगा तगड़ा झटका, तिलक वर्मा को अचानक करवानी पड़ी सर्जरी; न्यूजीलैंड सीरीज से हुए बाहर!

कौन हैं अंकुश भारद्वाज? जिस पर महिला खिलाड़ी ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप, NRAI ने शूटिंग कोच को किया निलंबित

कौन हैं अंकुश भारद्वाज? जिस पर महिला खिलाड़ी ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप, NRAI ने शूटिंग कोच को किया निलंबित

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारत में महिलाओं के लिए कौन सी City है सबसे सेफ, टॉप 10 से दिल्ली-यूपी और बिहार के शहर गायब

भारत में महिलाओं के लिए कौन सी City है सबसे सेफ, टॉप 10 से दिल्ली-यूपी और बिहार के शहर गायब

Crystal Bracelets: क्या सही में हीलिंग और मनी अट्रैक्ट करते हैं क्रिस्टल ब्रेसलेट, पैसा, प्यार और सिक्योरिटी के लिए कौन सा क्रिस्टल है बेस्ट

क्या सही में हीलिंग और मनी अट्रैक्ट करते हैं क्रिस्टल ब्रेसलेट, पैसा, प्यार और सिक्योरिटी के लिए कौन सा क्रिस्टल है बेस्ट

UP Panchayat Chunav 2026: सरपंची के चुनावों को लेकर सबसे बड़ा अपडेट, राज्य निर्वाचन आयोग ने हर जिले से मांगी रिपोर्ट

UP Panchayat Chunav 2026: सरपंची के चुनावों को लेकर सबसे बड़ा अपडेट, राज्य निर्वाचन आयोग ने हर जिले से मांगी रिपोर्ट

HomePhotos

भारत

UP Panchayat Chunav 2026: सरपंची के चुनावों को लेकर सबसे बड़ा अपडेट, राज्य निर्वाचन आयोग ने हर जिले से मांगी रिपोर्ट

यूपी पंचायत चुनावों को लेकर अब चर्चाएं तेज होने लगी हैं. इसी साल के मध्य में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने हैं. हालांकि इस चुनाव को लेकर सरकार और शासन में अभी तक किसी भी तरह की कोई हलचल देखने को नहीं मिल रही है. लेकिन फिर भी माना जा रहा है चुनाव अपने टाइम पर होगा.

सुमित तिवारी | Jan 08, 2026, 01:58 PM IST

1.राज्य चुनाव आयोग ने मांगी रिपोर्ट

राज्य चुनाव आयोग ने मांगी रिपोर्ट
1

उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज विभाग से जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत वार्डों की विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए कहा है.

Advertisement

2.त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव
2

राज्य चुनाव आयोग का कहना है कि जिला व क्षेत्र पंचायतों की विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर आयोग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों को आगे बढ़ाएगा.

3.क्या समय पर हो पाएगा चुनाव

क्या समय पर हो पाएगा चुनाव
3

चुनाव समय से होने पर अभी संशय बना हुआ है कि क्योंकि सरकार ने समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन अब तक नहीं किया है.

4.घट सकती है ग्राम पंचायत वार्डों की संख्या

घट सकती है ग्राम पंचायत वार्डों की संख्या
4

इस बार बड़ी संख्या में ग्राम पंचायत वार्डों की संख्या घटने का अनुमान है. वर्ष 2021 के पंचायत चुनाव में अप्रैल में हुए थे, इस लिहाज से इस बार भी पंचायत चुनाव अप्रैल में होने चाहिए.

TRENDING NOW

5.ओम प्रकाश राजभर की सीएम के साथ मीटिंग

ओम प्रकाश राजभर की सीएम के साथ मीटिंग
5

इस मुद्दे पर पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले है. ऐसा माना जा रहा है कि इस मीटिंग में कई तरह के फैसले लिए गए हैं.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत में महिलाओं के लिए कौन सी City है सबसे सेफ, टॉप 10 से दिल्ली-यूपी और बिहार के शहर गायब
भारत में महिलाओं के लिए कौन सी City है सबसे सेफ, टॉप 10 से दिल्ली-यूपी और बिहार के शहर गायब
Crystal Bracelets: क्या सही में हीलिंग और मनी अट्रैक्ट करते हैं क्रिस्टल ब्रेसलेट, पैसा, प्यार और सिक्योरिटी के लिए कौन सा क्रिस्टल है बेस्ट
क्या सही में हीलिंग और मनी अट्रैक्ट करते हैं क्रिस्टल ब्रेसलेट, पैसा, प्यार और सिक्योरिटी के लिए कौन सा क्रिस्टल है बेस्ट
UP Panchayat Chunav 2026: सरपंची के चुनावों को लेकर सबसे बड़ा अपडेट, राज्य निर्वाचन आयोग ने हर जिले से मांगी रिपोर्ट
UP Panchayat Chunav 2026: सरपंची के चुनावों को लेकर सबसे बड़ा अपडेट, राज्य निर्वाचन आयोग ने हर जिले से मांगी रिपोर्ट
IND vs NZ ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में मौजूदा टीम के कितने खिलाड़ी
IND vs NZ ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में मौजूदा टीम के कितने खिलाड़ी
Homemade Facial: कॉफी, दही, हल्दी और आटा... घर बैठे इन चीजों से करें नेचुरल फेशियल
Homemade Facial: कॉफी, दही, हल्दी और आटा... घर बैठे इन चीजों से करें नेचुरल फेशियल
MORE
Advertisement
धर्म
Ketu Gochar 2026: मायावी ग्रह केतु का गोचर बदलेगा इन 3 राशियों के लोगों की किस्मत, जानें कैसा पड़ेगा प्रभाव
मायावी ग्रह केतु का गोचर बदलेगा इन 3 राशियों के लोगों की किस्मत, जानें कैसा पड़ेगा प्रभाव
Rashifal 7 January 2026: कर्क और सिंह वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और सिंह वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: इन बर्थडेट वालों का औरा होता है बहुत वीक, बुरी नजर लगती है जल्दी और बनते काम भी बिगड़ जाते हैं 
इन बर्थडेट वालों का औरा होता है बहुत वीक, बुरी नजर लगती है जल्दी और बनते काम भी बिगड़ जाते हैं
Shakun Shastra: हथेली में खुजली से लेकर आंख फड़कना क्या देता है संकेत, जानें शुभ होता है या अशुभ
हथेली में खुजली से लेकर आंख फड़कना क्या देता है संकेत, जानें शुभ होता है या अशुभ
Numerology: डोनाल्ड ट्रंप की तरह खतरों के खिलाड़ी होते हैं इस मूलांक के लोग, हर किसी पर जमाते हैं अपना रौब
डोनाल्ड ट्रंप की तरह खतरों के खिलाड़ी होते हैं इस मूलांक के लोग, हर किसी पर जमाते हैं अपना रौब
MORE
Advertisement