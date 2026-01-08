UP Panchayat Chunav 2026: सरपंची के चुनावों को लेकर सबसे बड़ा अपडेट, राज्य निर्वाचन आयोग ने हर जिले से मांगी रिपोर्ट

भारत
सुमित तिवारी | Jan 08, 2026, 01:58 PM IST
1.राज्य चुनाव आयोग ने मांगी रिपोर्ट
उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज विभाग से जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत वार्डों की विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए कहा है.
2.त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव
राज्य चुनाव आयोग का कहना है कि जिला व क्षेत्र पंचायतों की विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर आयोग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों को आगे बढ़ाएगा.
3.क्या समय पर हो पाएगा चुनाव
चुनाव समय से होने पर अभी संशय बना हुआ है कि क्योंकि सरकार ने समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन अब तक नहीं किया है.
4.घट सकती है ग्राम पंचायत वार्डों की संख्या
इस बार बड़ी संख्या में ग्राम पंचायत वार्डों की संख्या घटने का अनुमान है. वर्ष 2021 के पंचायत चुनाव में अप्रैल में हुए थे, इस लिहाज से इस बार भी पंचायत चुनाव अप्रैल में होने चाहिए.
5.ओम प्रकाश राजभर की सीएम के साथ मीटिंग
इस मुद्दे पर पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले है. ऐसा माना जा रहा है कि इस मीटिंग में कई तरह के फैसले लिए गए हैं.