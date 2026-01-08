UP Panchayat Chunav 2026: सरपंची के चुनावों को लेकर सबसे बड़ा अपडेट, राज्य निर्वाचन आयोग ने हर जिले से मांगी रिपोर्ट

4 . घट सकती है ग्राम पंचायत वार्डों की संख्या

4

इस बार बड़ी संख्या में ग्राम पंचायत वार्डों की संख्या घटने का अनुमान है. वर्ष 2021 के पंचायत चुनाव में अप्रैल में हुए थे, इस लिहाज से इस बार भी पंचायत चुनाव अप्रैल में होने चाहिए.