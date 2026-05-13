5 . सरकारी तंत्र और बैठकों में डिजिटल बदलाव

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मुख्यमंत्री ने केवल निजी क्षेत्र ही नहीं, बल्कि सरकारी विभागों के लिए भी कड़े निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने आदेश दिया है कि सरकारी विभागों की कम से कम 50 प्रतिशत आंतरिक बैठकें ऑनलाइन माध्यम से की जाएं. बड़े सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और कार्यशालाओं को भी अब वर्चुअल मोड में आयोजित करने को प्राथमिकता दी जाएगी. स्कूलों और कॉलेजों को भी अपनी प्रशासनिक बैठकों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं.

