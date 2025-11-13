FacebookTwitterYoutubeInstagram
डबल वेतन के साथ मिलेंगी ये सुविधाएं... नाइट शिफ्ट काम करने वाली महिलाओं के लिए यूपी सरकार ने बदले नियम

यूपी सरकार की तरफ से अब महिलाओं को प्रदेश में रात में काम करने की अनुमति मिल चुकी है. अब महिलाएं रात 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम कर सकेंगी. वहीं अगर महिलाएं नाइट शिफ्ट में काम करती है तो उन्हें ये खास सुविधाएं भी मिलने वाली है.

सुमित तिवारी | Nov 13, 2025, 09:13 AM IST

1.रात की ड्यूटी

रात की ड्यूटी
1

सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी महिला कर्मचारी को रात की ड्यूटी तभी दी जा सकती है जब उसकी लिखित सहमति ली गई हो. इनता ही नहीं नियोक्ताओं के लिए जरुरी है कि वे सुरक्षित परिवहन, स्वास्थ्य सुविधाएं, CCTV निगरानी और पर्याप्त सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था करें.

2.ओवरटाइम पर दोगुना वेतन

ओवरटाइम पर दोगुना वेतन
2

नए नियम के आधार पर सप्ताह में 6 दिन काम करने की अनुमति होगी और अगर ओवरटाइम काम करवाया जाता है कि वेतन दोगुना देना पड़ेगा. ह आदेश राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद उत्तर प्रदेश फैक्ट्री (संशोधन) अधिनियम के अंतर्गत लागू किया गया है.

3.प्रशासनिक सुधार

प्रशासनिक सुधार
3

सरकार का कहना है कि यह निर्णय न केवल प्रशासनिक सुधार है बल्कि “महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता” की दिशा में मजबूत कदम है.

4.श्रम विभाग के अधिकारी ने कहा

श्रम विभाग के अधिकारी ने कहा
4

श्रम विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि  इससे राज्य में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और महिलाएं भी पुरुषों के समान योगदान दे सकेंगी.
 

5.हेल्पलाइन नंबर

हेल्पलाइन नंबर
5

महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 1090 वीमेन पावर लाइन, 112 हेल्पलाइन, एंटी-रोमियो स्क्वॉड्स और सेफ सिटी प्रोजेक्ट जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है
 

