डबल वेतन के साथ मिलेंगी ये सुविधाएं... नाइट शिफ्ट काम करने वाली महिलाओं के लिए यूपी सरकार ने बदले नियम

1 . रात की ड्यूटी

सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी महिला कर्मचारी को रात की ड्यूटी तभी दी जा सकती है जब उसकी लिखित सहमति ली गई हो. इनता ही नहीं नियोक्ताओं के लिए जरुरी है कि वे सुरक्षित परिवहन, स्वास्थ्य सुविधाएं, CCTV निगरानी और पर्याप्त सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था करें.