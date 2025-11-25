राम मंदिर पर झंडा फहराया जाएगा या फिर ध्वजारोहण होगा, आइए जानते हैं दोनों के बीच क्या है अंतर

भारत
सुमित तिवारी | Nov 25, 2025, 09:29 AM IST
1.जानिए दोनों के बीच का अंतर
ध्वजा रोहण को अंग्रेजी में Flag Hoisting कहते हैं. वहीं जब भी ध्वज को लहराया जाता है तो फहराना कहते है. इसे अंग्रेजी में Flag Unfurling कहा जाता है.
2.ध्वाजारोहण क्या होता है
दरअसल जब भी किसी दूरसे झंडे को स्तंभ से नीचे उतारकर कोई और ध्वज के उस स्तंभ पर चढ़ाया जाए तो इसे ध्वजारोहण कहते हैं.
3.झंडा फहराना क्या होता है
वहीं अगर कोई ध्वज पहले से ही ऊपर हो और उसे केवल लहराया जाए तो इसे ध्वज फहराना कहते हैं.
4.अंतर
इन दोनों के बीच के अंतर को ऐसे समझते है कि जब प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर तिरंगा स्तंभ पर ऊपर चढ़ाते है तो उसे ध्वजा रोहण कहते हैं.
5.ध्वज लहराना
वहीं 26 जनवरी यानी की गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर राष्ट्रपति ध्वज को फहराते है, इस समय ध्वज पहले से स्तंभ पर लगा होता है और उसमें फूल की पंखुडियों बंधी हुई होती है. राष्ट्रपति के डोरी खीचने पर ध्वज हवा में लहराने लगता है.