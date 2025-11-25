FacebookTwitterYoutubeInstagram
सिल्क के कपड़े से बना है धर्मध्वज

भारत

राम मंदिर पर झंडा फहराया जाएगा या फिर ध्वजारोहण होगा, आइए जानते हैं दोनों के बीच क्या है अंतर

अयोध्या में आज श्री राम मंदिर के मुख्य शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्म ध्वजा फहराएंगे. संघ प्रमुख मोहन भागवत, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ सहित हजारों गणमान्य लोग इस मौके पर मौजूद रहेंगे. लेकिन क्या आप जानते है कि ध्वजारोहण और झंडा फहराने में क्या अंतर होता है.

सुमित तिवारी | Nov 25, 2025, 09:29 AM IST

1.जानिए दोनों के बीच का अंतर

ध्वजा रोहण को अंग्रेजी में Flag Hoisting कहते हैं. वहीं जब भी ध्वज को लहराया जाता है तो फहराना कहते है. इसे अंग्रेजी में Flag Unfurling कहा जाता है.

2.ध्वाजारोहण क्या होता है

दरअसल जब भी किसी दूरसे झंडे को स्तंभ से नीचे उतारकर कोई और ध्वज के उस स्तंभ पर चढ़ाया जाए तो इसे ध्वजारोहण कहते हैं. 
 

3.झंडा फहराना क्या होता है

वहीं अगर कोई ध्वज पहले से ही ऊपर हो और उसे केवल लहराया जाए तो इसे ध्वज फहराना कहते हैं. 

4.अंतर

इन दोनों के बीच के अंतर को ऐसे समझते है कि जब प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर तिरंगा स्तंभ पर ऊपर चढ़ाते है तो उसे ध्वजा रोहण कहते हैं. 

5.ध्वज लहराना

वहीं 26 जनवरी यानी की गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर राष्ट्रपति ध्वज को फहराते है, इस समय ध्वज पहले से स्तंभ पर लगा होता है और उसमें फूल की पंखुडियों बंधी हुई होती है. राष्ट्रपति के डोरी खीचने पर ध्वज हवा में लहराने लगता है. 

