India vs Pakistan Final: भारत-पाकिस्तान मुकाबले से पहले फैंस में जबरदस्त उत्साह, मैच से पहले दुबई स्टेडियम की हर सीट बुक

विराट ने अनुष्का संग शेयर की रोमांटिक फोटो, कैप्शन देख आप भी कहेंगे 'परफेक्ट कपल'!

इन 5 जानवरों की उनके शरीर से भी ज्यादा लंबी होती है जुबान, जानें Animal Kingdom के अजीबोगरीब कारनामे

Heart Health के लिए जहर हैं ये 5 चीजें, आज ही कर लें तौबा वरना…

थलपति विजय की रैली से पहले भी भारत में हुईं कई दर्दनाक भगदड़, जानें कब-कब और कहां हुए ऐसे हादसे

भारत के इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा रहती है Gen Z आबादी, जानें किस पायदान पर आता है आपका State

कौन हैं 8 साल की बच्ची को अपहरण से बचाने वालीं IPS बिस्मा काज़ी? जानें उनका शिक्षा से लेकर करियर तक का सफर

छात्राओं के यौन शोषण आरोपी बाबा चैत्यानंद को पुलिस ने आगरा से किया गिरफ्तार, कई दिनों से था फरार

Kanya Puja Vidhi: अष्टमी-नवमी को इस तरीके से करें कन्या पूजा, देवी के आशीर्वाद से फले-फूलेगा घर-परिवार

सेहत की दुश्मन है माइक्रोवेव की आदत! किचन की ये गलतियां आपको कर रही हैं बीमार

भारत

थलपति विजय की रैली से पहले भी भारत में हुईं कई दर्दनाक भगदड़, जानें कब-कब और कहां हुए ऐसे हादसे

भारत में बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों में भीड़ के कारण अक्सर दर्दनाक हादसे होते रहे हैं. करुर में थलपति विजय की रैली में भगदड़ में अब तक 35 से ज्यादा लोग मारे गए हैं. यह घटना बताती है कि भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा उपायों की कितनी जरूरत है. 

राजा राम | Sep 28, 2025, 12:05 PM IST

1.सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल

सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल
1

करुर में थलपति विजय की रैली के दौरान हुई भगदड़ ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं. मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने तुरंत जांच के आदेश दिए और राहत कार्य तेज करने को कहा. 
 

2.लापरवाही का नतीजा

लापरवाही का नतीजा
2

यह हादसा पहले हुई ‘पुष्पा 2’ की फिल्म स्क्रीनिंग और आरसीबी की जीत के दौरान हुई भगदड़ जैसी लापरवाही की याद दिलाता है. 

3.तिरुपति मंदिर

तिरुपति मंदिर
3

जनवरी 2025 में तिरुपति मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं के बीच भीड़ के दबाव से 6 लोगों की मौत और 35 लोग घायल हो गए थे. 
 

4.हाथरस

हाथरस
4

जुलाई 2024 में हाथरस जिले में एक धार्मिक कार्यक्रम में भगदड़ मचने से 121 लोगों की मौत हुई थी.  सैकड़ों श्रद्धालु घायल हुए थे.

5.महाकुंभ

महाकुंभ
5

इसी साल, प्रयागराज के महाकुंभ मेले में मौनी अमावस्या के दिन भीड़ नियंत्रण न होने की वजह से 30 लोगों की जान चली गई और कई घायल हुए. 
 

6.वैष्णो देवी मंदिर

वैष्णो देवी मंदिर
6

जनवरी 2022 में वैष्णो देवी मंदिर में भारी भीड़ के कारण 12 लोगों की जान गई और कई लोग घायल हुए.
 

7.रतनगढ़ मंदिर

रतनगढ़ मंदिर
7

अक्टूबर 2013 में मध्य प्रदेश के रतनगढ़ मंदिर और फरवरी 2013 में प्रयागराज के कुंभ मेले में भीड़ के दबाव से क्रमशः 115 और 36 लोगों की मौत हुई थी. 

8.सख्ती से कदम उठाने होंगे

सख्ती से कदम उठाने होंगे
8

इन सभी घटनाओं से स्पष्ट है कि बड़े आयोजनों में सही भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा उपाय न अपनाने पर भारी मानवीय क्षति हो सकती है. प्रशासन को अब और सख्ती से कदम उठाने होंगे. 

