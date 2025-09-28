थलपति विजय की रैली से पहले भी भारत में हुईं कई दर्दनाक भगदड़, जानें कब-कब और कहां हुए ऐसे हादसे

India vs Pakistan Final: भारत-पाकिस्तान मुकाबले से पहले फैंस में जबरदस्त उत्साह, मैच से पहले दुबई स्टेडियम की हर सीट बुक
राजा राम | Sep 28, 2025, 12:05 PM IST
1.सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल
करुर में थलपति विजय की रैली के दौरान हुई भगदड़ ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं. मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने तुरंत जांच के आदेश दिए और राहत कार्य तेज करने को कहा.
2.लापरवाही का नतीजा
यह हादसा पहले हुई ‘पुष्पा 2’ की फिल्म स्क्रीनिंग और आरसीबी की जीत के दौरान हुई भगदड़ जैसी लापरवाही की याद दिलाता है.
3.तिरुपति मंदिर
जनवरी 2025 में तिरुपति मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं के बीच भीड़ के दबाव से 6 लोगों की मौत और 35 लोग घायल हो गए थे.
4.हाथरस
जुलाई 2024 में हाथरस जिले में एक धार्मिक कार्यक्रम में भगदड़ मचने से 121 लोगों की मौत हुई थी. सैकड़ों श्रद्धालु घायल हुए थे.
5.महाकुंभ
इसी साल, प्रयागराज के महाकुंभ मेले में मौनी अमावस्या के दिन भीड़ नियंत्रण न होने की वजह से 30 लोगों की जान चली गई और कई घायल हुए.
6.वैष्णो देवी मंदिर
जनवरी 2022 में वैष्णो देवी मंदिर में भारी भीड़ के कारण 12 लोगों की जान गई और कई लोग घायल हुए.
7.रतनगढ़ मंदिर
अक्टूबर 2013 में मध्य प्रदेश के रतनगढ़ मंदिर और फरवरी 2013 में प्रयागराज के कुंभ मेले में भीड़ के दबाव से क्रमशः 115 और 36 लोगों की मौत हुई थी.
8.सख्ती से कदम उठाने होंगे
इन सभी घटनाओं से स्पष्ट है कि बड़े आयोजनों में सही भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा उपाय न अपनाने पर भारी मानवीय क्षति हो सकती है. प्रशासन को अब और सख्ती से कदम उठाने होंगे.