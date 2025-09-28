थलपति विजय की रैली से पहले भी भारत में हुईं कई दर्दनाक भगदड़, जानें कब-कब और कहां हुए ऐसे हादसे

1 . सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल

करुर में थलपति विजय की रैली के दौरान हुई भगदड़ ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं. मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने तुरंत जांच के आदेश दिए और राहत कार्य तेज करने को कहा.

