पहली फिल्म के लिए मिले सिर्फ ₹500, आज 603 करोड़ की संपत्ति, जानें कितने अमीर हैं TVK चीफ थलापति विजय

भारत
रईश खान | May 04, 2026, 05:39 PM IST
1.TVK ने सभी पार्टियों को पछाड़ा
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में साउथ सिनेमा के सुपरस्टार थलापति विजय (Thalapathy Vijay) की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) शानदार प्रदर्शन कर रही है. अभी तक के रुझानों में टीवीके 105 पर आगे चल रही है, जबकि 2 सीट पर उसने जीत हासिल कर ली है.
2.थलापति विजय ने कब बनाई TVK पार्टी
एक्टर विजय ने एक्टिंग की दुनिया को छोड़कर लगभग 2 साल पहले राजनीति में कदम रखा था. उन्होंने 2 फरवरी 2024 को तमिलगा वेत्री कड़गम (Tamilaga Vettri Kazhagam) नाम से अपनी नई पार्टी बनाई थी. TVK सत्ताधारी DMK और AIADMK को पछाड़ते हुए सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है.
3.थलापति विजय बनेंगे तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री?
सिनेमा जगत में तीन दशकों तक अपनी एक्टिंग से छाप छोड़ने वाले थलापति विजय तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं. लेकिन इस बीच हम आपको उनकी शोहरत ही नहीं, बल्कि दौलत के बारे में भी बताते हैं.
4.थलापति विजय का पूरा नाम?
थलापति विजय का पूरा नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है. उनका जन्म 22 जून, 1974 को मद्रास, तमिलनाडु में हुआ था. विजय एक फिल्मी परिवार से आते हैं. उनके पिता एस. ए. चंद्रशेखर एक फिल्म निर्देशक हैं और मां शोभा चंद्रशेखर एक गायिका हैं.
5.विजय को पहली फिल्म के लिए कितनी मिली थी फीस?
थलापति विजय ने अपने करियर की शुरुआत एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में फिल्म 'वेत्री' (Vetri) से की थी. 1984 में बनी यह फिल्म उनके पिता एस. ए. चंद्रशेखर द्वारा निर्देशित की गई थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म के लिए उन्हें मात्र 500 रुपये फीस के रूप में मिले थे.
6.साउथ के सबसे महंगे एक्टर
विजय ने 18 साल की उम्र में फिल्म 'नालैया थीरपू' से लीड एक्टर के तौर पर डेब्यू किया था. उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्म दीं. 42 साल के करियर में विजय आज सबसे महंगे अभिनेताओं में गिने जाते हैं.
7.थलापति विजय के पास ₹603 की संपत्ति (Thalapathy Vijay Net Worth)
PTI रिपोर्ट के मुताबिक, थलापति विजय ने अपने चुनावी हलफनामे में अपनी कुल संपत्ति लगभग 603.20 करोड़ रुपये बताई है. जिसमें 4.4.20 करोड़ रुपये चल संपत्ति और 198.62 करोड़ रुपये अचल संपत्ति शामिल है. उनके पास 883 ग्राम सोना और 15 लाख रुपये के चांदी की ज्वेलरी भी है.
8.कैसा रहा है विजय का लाइफस्टाइल?
विजय का लाइफस्टाइल काफी लग्जरी रहा है. वह महंगी कारों के शौकीन हैं. उनके पास BMW 530d, Lexus, Toyota Vellfire और BMW i7 जैसी लग्जरी कारों का कलेक्शन है. इसके अलावा उनके पास चेन्नई समेत कई शहरों में प्रॉपर्टी है. उनकी कमाई ब्रांड एंडोर्समेंट, रियल एस्टेट निवेश और कई बिजनेस से होती है.