पहली फिल्म के लिए मिले सिर्फ ₹500, आज 603 करोड़ की संपत्ति, जानें कितने अमीर हैं TVK चीफ थलापति विजय

5 . विजय को पहली फिल्म के लिए कितनी मिली थी फीस?

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थलापति विजय ने अपने करियर की शुरुआत एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में फिल्म 'वेत्री' (Vetri) से की थी. 1984 में बनी यह फिल्म उनके पिता एस. ए. चंद्रशेखर द्वारा निर्देशित की गई थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म के लिए उन्हें मात्र 500 रुपये फीस के रूप में मिले थे.

