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आजादी के बाद पाकिस्तान के कब्जे में चला गया था ये गांव, 24 साल बाद कैसे मिला भारत को वापस?

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भारत

आजादी के बाद पाकिस्तान के कब्जे में चला गया था ये गांव, 24 साल बाद कैसे मिला भारत को वापस?

 तुरतुक समेत त्याक्षी, चालुंखा और धोथांग जैसे गांव 1971 तक पाकिस्तान के कब्जे में रहे. भारत का हिस्सा बनने के बावजूद सालों तक अनोखी और मुश्किल भौगोलिक स्थिति के कारण ये दुनिया से कटे रहे. 

Shivendra Rai | Jun 09, 2026, 05:52 PM IST

1.तुरतुक की कहानी

तुरतुक की कहानी
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भारत-पाकिस्तान सीमा पर 'लाइन ऑफ़ कंट्रोल' के बिल्कुल पास एक ऐसा गांव है जो साल 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा था. लेकिन 1971 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान यह भारत का हिस्सा बन गया. इस गांव का नाम है तुरतुक. बाल्टिस्तान का हिस्सा तुरतुक उन चार गांवों में से एक है जो 24 साल तक पाकिस्तान के कब्जे में रहे. आइये जानते हैं तुरतुक की कहानी जो आज भारत का एक खूबसूरत ट्रैवल डेस्टिनेशन है. 

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2.1971 में सेना ने वापस लिए चार गांव

1971 में सेना ने वापस लिए चार गांव
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1971 में दिसंबर की सर्दियों से पहले तक तुरतुक,  त्याक्षी, चालुंखा और धोथांग जैसे गांव पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करते थे. लेकिन 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने इन इलाकों को वापस ले लिया. मेजर चेवांग रिनचेन के नेतृत्व में भारतीय सेना ने इन इलाकों पर वापस कब्जा किया.

3. दो मोर्चों पर हारा पाकिस्तान

दो मोर्चों पर हारा पाकिस्तान
3

1947 में ब्रिटिश शासन खत्म होने के बाद पाकिस्तान ने इन गांवों पर दावा किया था. इन गांवों की भौगोलिक स्थिति इन्हें बाल्टिस्तान का हिस्सा बनाती है. लेकिन ये भारत के लिए रणनीतिक महत्व के स्थान थे. 1971 में में जब पूर्वी मोर्चे पर भीषण युद्ध चल रहा था तब पश्चिमी मोर्चे पर भी जबरदस्त लड़ाई हुई थी. दोनों ही मोर्चों पर पाकिस्तान की करारी हार हुई. पूरब में बांग्लादेश बना तो पश्चिम में भारत को चार गांव वापस मिले. 

4.दुनिया से अलग-थलग रहा तुरतुक

दुनिया से अलग-थलग रहा तुरतुक
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भारत का हिस्सा बनने के बावजूद सालों तक अनोखी और मुश्किल भौगोलिक स्थिति के कारण तुरतुक समेत त्याक्षी, चालुंखा और धोथांग जैसे गांव दुनिया से अलग-थलग रहे. ये गांव काराकोरम रेंज के पहाड़ों से घिरे हैं. इन गांवो की आबादी भी बेहद कम है और ज्यादातर लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं. 

TRENDING NOW

5.अब जा सकते हैं पर्यटक

अब जा सकते हैं पर्यटक
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साल 2010 में भारत सरकार ने इस इलाके को आम लोगों के लिए भी खोल दिया था. अब कोई भी भारतीय नागरिक घूमने के लिए तुरतुक तक जा सकता है. लद्दाख के मुख्य शहर लेह से यहां तक की यात्रा खारदुंग ला से होते हुए ऊंचे पहाड़ों के बीच से गुजरती है. 

6.पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र

पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र
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तुरतुक और उसके आस पास के इलाके में लोगों की आबादी केवल 2500 के आस-पास है. अब यहां टूरिस्ट भी पहुंचने लगे हैं. तुरतुक में  कई ऐतिहासिक जगहें हैं. यहां 16वीं सदी की एक मस्जिद और मशहूर पोलो ग्राउंड है. बाल्टी हेरिटेज होम, बाल्टी म्यूजियम और तुरतुक गोम्पा भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हैं. 

7.सियाचिन ग्लेशियर का प्रवेश द्वार

सियाचिन ग्लेशियर का प्रवेश द्वार
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अब ये जगह भारत के केंद्र-शासित प्रदेश लद्दाख के नुब्रा जिले में है. यह श्योक नदी के किनारे स्थित है. ये गांव भारत का एकमात्र ऐसा क्षेत्र हैं जहां बाल्टी मूल के लोग रहते हैं. तुरतुक  अपने फलों, खासकर खुबानी के लिए जाना जाता है. यह सियाचिन ग्लेशियर के प्रवेश द्वारों में से एक भी है. (सभी तस्वीरें प्रतीकात्मक हैं और AI की मदद से बनाई गई हैं.) 
 

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