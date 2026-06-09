आजादी के बाद पाकिस्तान के कब्जे में चला गया था ये गांव, 24 साल बाद कैसे मिला भारत को वापस?

3 . दो मोर्चों पर हारा पाकिस्तान

3

1947 में ब्रिटिश शासन खत्म होने के बाद पाकिस्तान ने इन गांवों पर दावा किया था. इन गांवों की भौगोलिक स्थिति इन्हें बाल्टिस्तान का हिस्सा बनाती है. लेकिन ये भारत के लिए रणनीतिक महत्व के स्थान थे. 1971 में में जब पूर्वी मोर्चे पर भीषण युद्ध चल रहा था तब पश्चिमी मोर्चे पर भी जबरदस्त लड़ाई हुई थी. दोनों ही मोर्चों पर पाकिस्तान की करारी हार हुई. पूरब में बांग्लादेश बना तो पश्चिम में भारत को चार गांव वापस मिले.