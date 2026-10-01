नदी की 300 फीट गहराई में साथ चलेंगी ट्रेन-गाड़ियां, दुनिया में दिखेगी भारत की धाक, चीन को जरूर लगेगी मिर्ची!

भारत
Parinay Kumar | Oct 01, 2026, 11:31 AM IST
1.भारत लिखने जा रहा नई इबारत
India First Underwater Road Cum Rail Tunnel: भारत अब जमीन के साथ-साथ पानी के भीतर भी कनेक्टिविटी की नई इबारत लिखने जा रहा है. जल्द ही असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे लगभग 300 फीट की गहराई में देश की पहली अंडरवॉटर ट्विन-ट्यूब रोड-कम-रेल टनल बनने की शुरुआत होने वाली है. 22 हजार करोड़ की लागत से बननी वाली इस परियोजना से सिर्फ पूर्वोत्तर की तस्वीर बदलने वाली नहीं है, बल्कि भारत के अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ताकत का दुनिया के सामने बड़ा एग्जाम्पल भी बनने जा रही है.
2.कहां बन रहा अंडरवॉटर ट्विन-ट्यूब टनल?
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश की पहली और दुनिया की दूसरी अंडरवॉटर रोड-कम-रेल ट्विन-ट्यूब टनल को लेकर बड़ा अपडेट दिया है. ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनने वाली यह अत्याधुनिक टनल असम के गोहपुर को नुमालीगढ़ से जोड़ेगी. इसके तैयार होने के बाद दोनों स्थानों के बीच सफर का समय कई घंटे से घटकर महज कुछ मिनटों का रह जाएगा.
3.अंडरवॉटर रोड-कम-रेल ट्विन-ट्यूब टनल की कब होगी शुरुआत?
गडकरी ने बताया कि इस साल दिसंबर के अंत से पहले इस प्रोजेक्ट का काम शुरू हो जाएगा. गडकरी ने ट्वीट कर इस परियोजना की जानकारी भी शेयर की. उन्होंने कहा कि यह असम ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्धि होगी.
4.मिनटों में होगा छह घंटे का सफर
इस टनल के पूरा होने के बाद असम के गोहपुर और नुमालीगढ़ के बीच की दूरी करीब 240 किलोमीटर से घटकर महज 34 किलोमीटर रह जाएगी. फिलहाल जिस सफर में 6 घंटे लगते हैं, वह भविष्य में केवल 34 मिनट में पूरा किया जा सकेगा. यह पूरा प्रोजेक्ट 33.7 किलोमीटर लंबा, चार लेन वाला एक्सेस-कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर होगा. इसका सबसे बड़ा आकर्षण ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनने वाली 15.79 किलोमीटर लंबी ट्विन-ट्यूब टनल होगी. यह टनल गोहपुर को NH-15 और नुमालीगढ़ को NH-715 से जोड़ेगी. यानी एक तरफ सड़क और दूसरी तरफ रेल कनेक्टिविटी को एक अत्याधुनिक अंडरवॉटर इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए जोड़ा जाएगा.
5.दुनिया की दूसरी अंडरवॉटर रोड-कम-रेल टनल
इस प्रोजेक्ट को इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (EPC) मोड में विकसित किया जाएगा. यह अपने आप में भारत के लिए बड़ी तकनीकी उपलब्धि होगी. परियोजना के पूरा होने पर यह दुनिया की दूसरी अंडरवॉटर रोड-कम-रेल टनल होगी. ऐसे में भारत का नाम उन देशों की सूची में और मजबूती से दर्ज होगा, जिन्होंने बेहद जटिल भौगोलिक परिस्थितियों के बीच बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को अंजाम दिया है.
6.भारत की रफ्तार देख चीन को लगेगी मिर्ची!
पूर्वोत्तर भारत सिर्फ आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र नहीं है, बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी बेहद अहम है. चीन की सीमा से लगे इस क्षेत्र में बेहतर सड़क, रेल और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क भारत की कनेक्टिविटी और रणनीतिक क्षमता को मजबूत करता है. यही वजह है कि ब्रह्मपुत्र के नीचे बनने वाली यह टनल केवल एक सड़क या रेल परियोजना के तौर पर नहीं देखी जा रही है. यह भारत की उस इंफ्रास्ट्रक्चर नीति का हिस्सा है, जिसमें पूर्वोत्तर को देश के बाकी हिस्सों से तेज, सुरक्षित और रणनीतिक रूप से मजबूत कनेक्टिविटी से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है.
7.चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर पाएगा चीन
भारत की ऐसी परियोजनाओं की रफ्तार निश्चित तौर पर चीन के लिए भी नजरअंदाज करना आसान नहीं होगी. खासकर तब, जब भारत पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी को मजबूत करते हुए सीमावर्ती इलाकों तक आर्थिक गतिविधियों और परिवहन नेटवर्क को तेजी से पहुंचा रहा है. मालूम हो कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत और चीन दोनों को एक दूसरे से जोड़ती भी है.