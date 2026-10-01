नदी की 300 फीट गहराई में साथ चलेंगी ट्रेन-गाड़ियां, दुनिया में दिखेगी भारत की धाक, चीन को जरूर लगेगी मिर्ची!

4 . मिनटों में होगा छह घंटे का सफर

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इस टनल के पूरा होने के बाद असम के गोहपुर और नुमालीगढ़ के बीच की दूरी करीब 240 किलोमीटर से घटकर महज 34 किलोमीटर रह जाएगी. फिलहाल जिस सफर में 6 घंटे लगते हैं, वह भविष्य में केवल 34 मिनट में पूरा किया जा सकेगा. यह पूरा प्रोजेक्ट 33.7 किलोमीटर लंबा, चार लेन वाला एक्सेस-कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर होगा. इसका सबसे बड़ा आकर्षण ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनने वाली 15.79 किलोमीटर लंबी ट्विन-ट्यूब टनल होगी. यह टनल गोहपुर को NH-15 और नुमालीगढ़ को NH-715 से जोड़ेगी. यानी एक तरफ सड़क और दूसरी तरफ रेल कनेक्टिविटी को एक अत्याधुनिक अंडरवॉटर इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए जोड़ा जाएगा.

