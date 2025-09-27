अभिषेक बनाम शाहीन से लेकर सूर्या बनाम रऊफ तक, एशिया कप फाइनल में इन खिलाड़ियो के बीच होगी जंग
Train Ticket New Rule: 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे ट्रेन टिकट के नियम, पहले 15 मिनट सिर्फ इन लोगों का होगा रिजर्वेशन
Asia Cup 2025 Final: अगर भारत-पाकिस्तान मैच में हुई बारिश, तो कौन बनेगा चैंपियन? जानिए क्या कहता है नियम
प्रसार भारती मौजूद होगा देश का पहला AI बैंड 'त्रिलोक', वेव्स ओटीटी पर करिए एंजॉय
Delhi BMW Accident Case: गगनप्रीत कौर को मिली बड़ी राहत, पटियाला हाउस कोर्ट इन शर्तों पर दी जमानत
कौन हैं टीचर अवंतिका गुप्ता? जिसके चक्कर में नौकरी खो बैठे BSA, प्रिंसिपल को जाना पड़ा जेल!
IND vs PAK Final Tickets: एशिया कप 2025 के फाइनल का टिकट कितने रुपये का है? यहां मिलेगी कीमत समेत सभी जानकारी
IND vs PAK Head to Head: एशिया कप में भारत या पाकिस्तान किसका पलड़ा भारी, यहां देखें T20I के हेड टू हेड आंकड़े
गरबा इवेंट में एल्विश यादव और Anjali Arora को बुलाने पर विवाद, कहा- नहीं होने देंगे अश्लीलता
IND vs PAK Final Pitch Report: दुबई में रनों की होगी बरसात या गेंदबाज काटेंगे गदर? जानें फाइनल में किसे मिलेगा पिच का साथ
भारत
रईश खान | Sep 27, 2025, 07:20 PM IST
1.अब जनरल रिजर्वेशन पर भी होगा लागू
इस बीच रेलवे ने टिकट बुकिंग के नियम में कुछ बदलाव किया है, जो 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो रहा है. पहले यह नियम तत्काल टिकट पर होता था, लेकिन अब जनरल रिजर्वेशन पर भी होगा.
2.इन लोगों को मिलेगा फायदा
रेलवे के नए नियम के अनुसार, रिजर्वेशन खुलने के पहले 15 मिनट वो लोग ही ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर पाएंगे, जिनके आधार कार्ड (Aadhaar) का वेरिफिकेशन हो चुका है. अभी तक यह नियम तत्काल टिकट बुकिंग पर लागू होता था, लेकिन अब जनरल रिजर्वेशन के लिए भी यह अनिवार्य होगा.
3.क्या रुक पाएगी टिकट बुकिंग की धांधली?
रेलवे का कहना है कि टिकट बुकिंग में धांधली को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है. त्योहारों के दौरान टिकट दलाल फर्जी आधार के जरिए रिजर्वेशन कर लेते हैं और फिर उनको मोटे दाम पर यात्रियों को बेचते हैं.
4.1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा नियम
1 अक्टूबर, 2025 से रिजर्वेशन खुलने के बाद वही लोग पहले टिकट बुकिंग कर सकेंगे, जिनका आधार वेरिफाइड होगा. रिजर्वेशन टिकट का यह नियम IRTC वेबसाइट और ऐप पर लागू होगा.
5.PRS काउंटर पर नहीं होगा कोई बदलाव
भारतीय रेलवे ने कंप्यूटरीकृत PRS काउंटर पर टिकट बुकिंग के नियम में कोई बदलाव नहीं किया है. वहां जैसे अभी तक टिकट बुकिंग होती थी, वैसे ही होती रहेगी. यानी बगैर आधार वेरिफिकेशन के टिकट बुकिंग करा सकेंगे.
6.दलालों पर अंकुश लगाने की मुहिम
रेलवे बोर्ड ने बीते सोमवार इसको लेकर एक आदेश जारी किया था. जिसमें उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन का लाभ आम उपयोगकर्ताओं तक पहुंचे, दलालों की ओर से इसका दुरुपयोग न हो, इसलिए रिजर्वेशन टिकट बुकिंग पर फैसला लिया गया है.
7.यूजर्स को यहां मिलेगा फायदा
1 अक्टूबर से जनरल रिजर्वेशन खुलने के पहले 15 मिनट सिर्फ Aadhaar अथेंटिक यूजर्स ही आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप पर रिजर्व जनरल टिकट बुक कर सकेंगे.