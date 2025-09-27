FacebookTwitterYoutubeInstagram
Train Ticket New Rule: 1 अक्‍टूबर से बदल जाएंगे ट्रेन टिकट के नियम, पहले 15 मिनट सिर्फ इन लोगों का होगा रिजर्वेशन

Train Ticket New Rules from 1st October: भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क माना जाता है. यहां हर दिन लाखों की संख्या में यात्री सफर करते हैं. त्योहारों का समय आ रहा है. ऐसे में ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ और बढ़ने वाली है. लोगों ने अभी से अपनी टिकट बुकिंग करना शुरू कर दिया है.

रईश खान | Sep 27, 2025, 07:20 PM IST

1.अब जनरल रिजर्वेशन पर भी होगा लागू

अब जनरल रिजर्वेशन पर भी होगा लागू
1

इस बीच रेलवे ने टिकट बुकिंग के नियम में कुछ बदलाव किया है, जो 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो रहा है. पहले यह नियम तत्काल टिकट पर होता था, लेकिन अब जनरल रिजर्वेशन पर भी होगा. 
 

2.इन लोगों को मिलेगा फायदा

इन लोगों को मिलेगा फायदा
2

रेलवे के नए नियम के अनुसार, रिजर्वेशन खुलने के पहले 15 मिनट वो लोग ही ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर पाएंगे, जिनके आधार कार्ड (Aadhaar) का वेरिफिकेशन हो चुका है. अभी तक यह नियम तत्काल टिकट बुकिंग पर लागू होता था, लेकिन अब जनरल रिजर्वेशन के लिए भी यह अनिवार्य होगा.
 

3.क्या रुक पाएगी टिकट बुकिंग की धांधली?

क्या रुक पाएगी टिकट बुकिंग की धांधली?
3

रेलवे का कहना है कि टिकट बुकिंग में धांधली को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है. त्योहारों के दौरान टिकट दलाल फर्जी आधार के जरिए रिजर्वेशन कर लेते हैं और फिर उनको मोटे दाम पर यात्रियों को बेचते हैं.
 

4.1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा नियम

1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा नियम
4

1 अक्टूबर, 2025 से रिजर्वेशन खुलने के बाद वही लोग पहले टिकट बुकिंग कर सकेंगे, जिनका आधार वेरिफाइड होगा. रिजर्वेशन टिकट का यह नियम IRTC वेबसाइट और ऐप पर लागू होगा. 
 

5.PRS काउंटर पर नहीं होगा कोई बदलाव

PRS काउंटर पर नहीं होगा कोई बदलाव
5

भारतीय रेलवे ने कंप्यूटरीकृत PRS काउंटर पर टिकट बुकिंग के नियम में कोई बदलाव नहीं किया है. वहां जैसे अभी तक टिकट बुकिंग होती थी, वैसे ही होती रहेगी. यानी बगैर आधार वेरिफिकेशन के टिकट बुकिंग करा सकेंगे.
 

6.दलालों पर अंकुश लगाने की मुहिम

दलालों पर अंकुश लगाने की मुहिम
6

रेलवे बोर्ड ने बीते सोमवार इसको लेकर एक आदेश जारी किया था. जिसमें उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन का लाभ आम उपयोगकर्ताओं तक पहुंचे, दलालों की ओर से इसका दुरुपयोग न हो, इसलिए रिजर्वेशन टिकट बुकिंग पर फैसला लिया गया है.
 

7.यूजर्स को यहां मिलेगा फायदा

यूजर्स को यहां मिलेगा फायदा
7

1 अक्टूबर से जनरल रिजर्वेशन खुलने के पहले 15 मिनट सिर्फ Aadhaar अथेंटिक यूजर्स ही आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप पर रिजर्व जनरल टिकट बुक कर सकेंगे.
 

