5 खूंखार डाकुओं पर भारी थी ये अकेली ‘लेडी डकैत’, पुलिस और सरकार की नाक में कर रखा था दम

5 . फूलन देवी के चर्चे

इसके बाद फूलन देवी के चर्चे प्रदेश में ही बात दिल्ली तक पहुंच गई. फूलन देवी ने कई सालों तक बीहड़ में राज किया है. यूपी और मध्यप्रदेश की पुलिस की पुलिस फूलन देवी को पकड़ पाने में अक्षम थी, इसलिए बाद में उन्होंने खुद ही सरेंडर कर दिया था.