भारत

5 खूंखार डाकुओं पर भारी थी ये अकेली ‘लेडी डकैत’, पुलिस और सरकार की नाक में कर रखा था दम

भारत में कई ऐसे डकैत हुए हैं जिनको पकड़ना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती हुआ करती थी. आज हम आपको एक ऐसी 'लेडी डकैत' की कहानी के बारे में बताने जा रहे है जिसका चंबल में एकछत्र राज चलता था. ये अकेली ही 100 खूंखार डकैतों के बराबर थी.

सुमित तिवारी | Nov 29, 2025, 04:36 PM IST

1.फूलन देवी

फूलन देवी
1

हम फूलन देवी के बारे में बात कर रहे हैं ये एक ऐसी डकैत थी जिसने चंबल के बीहड़ों से संसद तक का सफर तय किया था. 80 के दशक में ये महिला डकैत ऐसी थी जिसके नाम से पुलिस महकमे के पसीने छूट जाते थे.
 

2.बंदूक उठाने पर कर दिया विवश

बंदूक उठाने पर कर दिया विवश
2

फूलन देवी कभी गांव की आम लड़की हुआ करती थी. लेकिन अचानक उसके साथ हुई एक घटना ने उसे बंदूक उठाने को विवश कर दिया. दरअसल बताया जाता है कि गांव के 11 लोगों ने फूलन देवी के साथ बालात्कार किया. 

3.न्याय की गुहार

न्याय की गुहार
3

इसके बाद फूलने देवी ने कई दरवाजे खटखटाएं और न्याय की गुहार लगाई.लेकिन हर तरफ से उसे मायूसी ही हाथ लगी. न्याय नहीं मिलने पर मजबूर हुई फूलन देवी ने बंदूक उठा ली और डाकूओं के गिरोह में शामिल हो गई.

4.सभी पर चला दी गोलियां

सभी पर चला दी गोलियां
4

एक दिन फूलन अपने पूरे लाव-लश्कर के साथ गांव में पहुंची और उसके साथ बलात्कार करने वाले 11 लोगों को एक-एक कर लाइन में खड़ा कर गोलियों से भून दिया.

5.फूलन देवी के चर्चे

फूलन देवी के चर्चे
5

इसके बाद फूलन देवी के चर्चे प्रदेश में ही बात दिल्ली तक पहुंच गई. फूलन देवी ने कई सालों तक बीहड़ में राज किया है. यूपी और मध्यप्रदेश की पुलिस की पुलिस फूलन देवी को पकड़ पाने में अक्षम थी, इसलिए बाद में उन्होंने खुद ही सरेंडर कर दिया था.

