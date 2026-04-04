ये हैं भारत की 5 सबसे पुरानी UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, क्या आपने देखी हैं? हजारों साल पुराना है इनका इतिहास

भारत
Anil | Apr 04, 2026, 04:57 PM IST
1.भारत में सबसे पुरानी UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स
UNESCO के मुताबिक, भारत में कुल 44 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं और इस मामले में भारत पूरी दुनिया में छठे नंबर पर है. देश की ऐतिहासिक इमारतों और स्मारकों को देखने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में यूनेस्को की सबसे पुरानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन सी है?
2.भीमबेटका की गुफाएं
भारत की सबसे प्राचीन वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का टैग मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाओं को मिला है. इन गुफाओं की दीवारों पर मौजूद चित्रों से पता चलता है कि यहां लगभग 11,000 पहले इंसान रहा करते थे. इन चित्रों से यह भी जानकारी मिलती है कि प्राचीन समय के लोग अपना जीवन कैसे जीते थे.
3.धोलावीरा
धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में खादिर बेट नाम के आईलैंड पर स्थित लगभग 5,000 साल पुराना एक प्रमुख हड़प्पा कालीन स्थल (सिंधु घाटी सभ्यता) है, जिसे साल 2021 में यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया था. धोलावीरा उस जमाने में शानदार वॉटर सिस्टम और अनोखी नगर योजना के लिए जाना जाता था.
4.सांची स्तूप
मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित सांची स्तूप एक विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्मारक है, जिसे मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक ने तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था. इसे भारत की सबसे पुरानी संरचनाओं में से एक माना जाता है. रिपोर्ट्स की मानें, तो यह स्मारक लगभग 2300 साल से ज्यादा पुरानी है.
5.अजंता की गुफाएं
अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में वाघोरा नदी के किनारे स्थित है, जिन्हे बौद्ध स्मारक की गुफाएं माना जाता हैं. ये गुफाएं अपनी शानदार भित्ति चित्रों और मूर्तियों के लिए मशहूर है. जिन्हें साल 1983 में यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में जोड़ा था.
6.बिहार में महाबोधि मंदिर परिसर
बिहार में महाबोधि मंदिर परिसर वो स्थान है जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान हुआ था. सम्राट अशोक ने लगभग 300 ईसा पूर्व यहां पहले मंदिर का निर्माण करवाया था. यह भारत के सबसे पुराने जीवित ईंटों से बने मंदिरों में से एक है. हजारों सालों के बावजूद यह मंदिर आज भी महाबोधि बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल बना हुआ है.