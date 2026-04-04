ये हैं भारत की 5 सबसे पुरानी UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, क्या आपने देखी हैं? हजारों साल पुराना है इनका इतिहास

6 . बिहार में महाबोधि मंदिर परिसर

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बिहार में महाबोधि मंदिर परिसर वो स्थान है जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान हुआ था. सम्राट अशोक ने लगभग 300 ईसा पूर्व यहां पहले मंदिर का निर्माण करवाया था. यह भारत के सबसे पुराने जीवित ईंटों से बने मंदिरों में से एक है. हजारों सालों के बावजूद यह मंदिर आज भी महाबोधि बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल बना हुआ है.

