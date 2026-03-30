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भारत की इन 5 जगहों से दिखता है दुनिया का सबसे खूबसूरत सनसेट, दूर-दूर से आते हैं लोग देखने

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भारत की इन 5 जगहों से दिखता है दुनिया का सबसे खूबसूरत सनसेट, दूर-दूर से आते हैं लोग देखने

अगर आप ट्रैवल के शौकीन हैं और समंदर किनारे बैठकर डूबते सूरज का नजारा देखना चाहते हैं, तो भारत में ऐसी कई शानदार जगहें मौजूद हैं जहां का सनसेट बेहद यादगार भरा होता है. 

Anil | Mar 30, 2026, 03:07 PM IST

1.भारत के सबसे खूबसूरत बीच (beaches)

भारत के सबसे खूबसूरत बीच (beaches)
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अगर आप घूमने-फिरने के शौकीन और समंदर किनारे डूबता सूरज यानि सनसेट देखना पसंद है, तो भारत में ऐसी कई शानदार जगहें हैं जहां का नजारा देखकर आप खुश हो जाएंगे. कहीं ऊंची चट्टानों से सूरज डूबता दिखता है, तो कहीं शांत समंदर के किनारे इसका दीदार किया जा सकता है. इसलिए चलिए आपको बताते है भारत के उन 5 खास बीच (beaches) के बारे में, जहां सनसेट बेहद ही खूबसूरत होता है. 
 

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2.अंडमान निकोबार का राधानगर बीच

अंडमान निकोबार का राधानगर बीच
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अंडमान निकोबार का राधानगर बीच कांच की तरफ साफ पानी,  साफ रेत और शांति के लिए मशहूर है. यहां ज्यादा भीड़-भाड़ नहीं होती है, इसलिए सुकून से बैठकर डूबते सूरज का नजारा देख सकते हैं. दूर-दूर तक फैला नीला समंदर और सूरज की सुनहरी रोशनी इस जगह को सच में खूबसूरत बना देती है.ॉ
 

3.तमिलनाडु में मरीना बीच

तमिलनाडु में मरीना बीच
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तमिलनाडु का मरीना भारत के सबसे सुंदर बीच्स में से एक है. यहां का सनसेट बेहद खास माना जात है क्योंकि एक तरफ विशाल समदंर का नजारा है, जबकि दूसरी तरफ शहर की चहल-पहल है. जैसे ही शाम होती यहां की रौनक बढ़ जाती है और लोग डूबते सूरज के साथ-साथ इस शानदार माहौल का भरपूर लुफ्त उठाते हैं.
 

4.कन्याकुमारी बीच

कन्याकुमारी बीच
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तमिलनाडु का एक और बीच सनसेट के लिए जाना जाता है, क्योंकि यह बहुत अनोखा भी है. यह भारत का आखिरी छोर है, जहां तीन समंदर का पानी अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर संगम होता है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि बीच पर काफी भीड़ रहती है, फिर भी मन को एक अलग ही शांति और सुकून मिलता है.
 

TRENDING NOW

5.वर्कला बीच

वर्कला बीच
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केरल के सबसे शानदार बीच्स में से एक वर्कला बीच पर सनसेट देखने का मजा ही अलग है. यहां लोग सीधे समंदर किनारे जाने के बजाय ऊपर बनी चट्टानों पर खड़े होकर डूबता सूरज देखते हैं. शाम के समय लोग यहां के कैफे में बैठ जाते हैं और आराम से इस नजारे का लुत्फ उठाते हैं.
 

6.गोवा का पालोलेम बीच

गोवा का पालोलेम बीच
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गोवा का पालोलेम बीच किसी बड़े स्टेज की तरह बना हुआ है. इसकी वजह से डूबता सूरज बिल्कुल बीचों-बीच नजर आता है, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है. शाम के वक्त यहां का माहौल भी काफी शांत रहता है. नॉर्थ गोवा जैसी भागदौड़ यहां नहीं मिलती, इसलिए लोग सुकून से बैठकर सनसेट का आनंद लेते हैं.
 

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