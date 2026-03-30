भारत की इन 5 जगहों से दिखता है दुनिया का सबसे खूबसूरत सनसेट, दूर-दूर से आते हैं लोग देखने

1 . भारत के सबसे खूबसूरत बीच (beaches)

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अगर आप घूमने-फिरने के शौकीन और समंदर किनारे डूबता सूरज यानि सनसेट देखना पसंद है, तो भारत में ऐसी कई शानदार जगहें हैं जहां का नजारा देखकर आप खुश हो जाएंगे. कहीं ऊंची चट्टानों से सूरज डूबता दिखता है, तो कहीं शांत समंदर के किनारे इसका दीदार किया जा सकता है. इसलिए चलिए आपको बताते है भारत के उन 5 खास बीच (beaches) के बारे में, जहां सनसेट बेहद ही खूबसूरत होता है.

