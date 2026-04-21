भारत की टॉप-5 सबसे खतरनाक सड़कें, यहां कार चलाने के लिए चाहिए लोहे का जिगर!

1 . भारत की टॉप 5 खतरनाक सड़कें

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भारत की सुंदरता जितनी निराली है, यहां के कुछ रास्ते उतने ही डरावने हैं. अगर आप रोमांच के शौकीन हैं तो ये सड़कें आपको जन्नत की सैर कराएंगी, लेकिन एक छोटी सी चूक आपको सीधे मौत के मुंह में ले जा सकती है. यहां भारत की टॉप 5 खतरनाक सड़कों के बारे में बताया गया है.