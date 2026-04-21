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भारत की टॉप-5 सबसे खतरनाक सड़कें, यहां कार चलाने के लिए चाहिए लोहे का जिगर!

भारत की टॉप-5 सबसे खतरनाक सड़कें, यहां कार चलाने के लिए चाहिए लोहे का जिगर!

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भारत की टॉप-5 सबसे खतरनाक सड़कें, यहां कार चलाने के लिए चाहिए लोहे का जिगर!

भारत अपनी विविधता और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, लेकिन यहां की कुछ सड़कें दुनिया की सबसे जानलेवा और डरावनी सड़कों में शुमार हैं.

Gaurav Barar | Apr 21, 2026, 06:25 PM IST

1.भारत की टॉप 5 खतरनाक सड़कें

भारत की टॉप 5 खतरनाक सड़कें
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भारत की सुंदरता जितनी निराली है, यहां के कुछ रास्ते उतने ही डरावने हैं. अगर आप रोमांच के शौकीन हैं तो ये सड़कें आपको जन्नत की सैर कराएंगी, लेकिन एक छोटी सी चूक आपको सीधे मौत के मुंह में ले जा सकती है. यहां भारत की टॉप 5 खतरनाक सड़कों के बारे में बताया गया है. 

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2. 1. जोजी ला पास (लद्दाख/कश्मीर)

1. जोजी ला पास (लद्दाख/कश्मीर)
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श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला यह दर्रा समुद्र तल से करीब 11,575 फीट की ऊंचाई पर है. यहां सड़क नाम की कोई चीज नहीं है, बस ऊबड़-खाबड़ मिट्टी और पत्थरों का रास्ता है.

3.इस रास्ते की चुनौती क्या?

इस रास्ते की चुनौती क्या?
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ये रास्ता इतना संकरा है कि दो गाड़ियां एक साथ मुश्किल से गुजर पाती हैं. ऊपर से भारी बर्फबारी और तेज हवाएं इसे किसी डरावनी फिल्म के सीन जैसा बना देती है. यहां सुरक्षा रेलिंग भी नहीं है, यानी जरा सी फिसलन और सीधे गहरी खाई.
 

4.2. किश्तवाड़-किल्लर रोड (हिमाचल/जम्मू-कश्मीर)

2. किश्तवाड़-किल्लर रोड (हिमाचल/जम्मू-कश्मीर)
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इसे दुनिया की सबसे डरावनी सड़कों में गिना जाता है. पांगी घाटी को जोड़ने वाला यह रास्ता क्लिफहैंगर (चट्टान से लटका हुआ) कहलाता है. यह सड़क पहाड़ को काटकर बनाई गई है. 

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5.ऊपर विशाल चट्टानें नीचे हजारों फीट गहरी नदी

ऊपर विशाल चट्टानें नीचे हजारों फीट गहरी नदी
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यहां ऊपर से विशाल चट्टानें आपके सिर पर झुकी होती हैं और नीचे हजारों फीट गहरी चंद्रभागा नदी बहती है. यहां सड़क इतनी पतली है कि गाड़ी के टायर बिल्कुल किनारे पर होते हैं. बारिश के दिनों में यह रास्ता और भी जानलेवा हो जाता है.

6. 3. कोल्ली हिल्स रोड (तमिलनाडु)

3. कोल्ली हिल्स रोड (तमिलनाडु)
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सिर्फ पहाड़ ही खतरनाक नहीं होते, दक्षिण भारत का यह रास्ता अपने घुमावों के लिए मशहूर है. इसे 'माउंटेन ऑफ डेथ' भी कहा जाता है. इस सड़क पर केवल 46 किलोमीटर की दूरी में 70 हेयरपिन बेंड्स (तीखे मोड़) हैं.

7.ड्राइवर का सिर चकरा देते हैं ये मोड़

ड्राइवर का सिर चकरा देते हैं ये मोड़
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इतने ज्यादा मोड़ ड्राइवर का सिर चकरा देने के लिए काफी हैं. यहां गाड़ी चलाते वक्त आपको एक पल के लिए भी स्टीयरिंग से हाथ हटाने का मौका नहीं मिलता.

8.4. रोहतांग दर्रा (हिमाचल प्रदेश)

4. रोहतांग दर्रा (हिमाचल प्रदेश)
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मनाली से करीब 51 किलोमीटर दूर स्थित यह दर्रा 'लाशों का ढेर' के नाम से भी जाना जाता है. यहां मौसम कब बदल जाए, कोई नहीं जानता. अचानक आने वाले बर्फीले तूफान और लैंडस्लाइड यहां आम बात है.

9.घंटों तक लगता है जाम

घंटों तक लगता है जाम
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अक्सर यहां गाड़ियां कीचड़ और बर्फ में फंस जाती हैं, जिससे घंटों तक जाम लग जाता है और ऑक्सीजन की कमी सफर को और मुश्किल बना देती है.

10.5. नेशनल हाईवे-22 (भारत-तिब्बत रोड)

5. नेशनल हाईवे-22 (भारत-तिब्बत रोड)
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यह सड़क 'मौत का दरवाजा' कहलाती है. हिमाचल प्रदेश में स्थित इस हाईवे को देखकर ही हाथ-पांव कांपने लगते हैं. यहा पहाड़ों को इस तरह काटा गया है कि सड़क किसी गुफा जैसी लगती है, जिसे 'हाफ टनलिंग' कहते हैं.

11.पहाड़ों से गिरते रहते हैं पत्थर

पहाड़ों से गिरते रहते हैं पत्थर
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यहां अक्सर पहाड़ों से पत्थर गिरते रहते हैं. सड़क के किनारे कोई डिवाइडर नहीं है और नीचे सतलुज नदी का खौफनाक शोर सुनाई देता है.

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