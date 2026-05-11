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दिल्ली के 5 सबसे सस्ते शूज मार्केट! यहां हजारों के ब्रांडेड जूते मिलते हैं बेहद कम दाम में

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दिल्ली के 5 सबसे सस्ते शूज मार्केट! यहां हजारों के ब्रांडेड जूते मिलते हैं बेहद कम दाम में

क्या आप अपने लिए स्टाइलिश और किफायती फुटवियर की तलाश में हैं? दिल्ली के फुटवियर बाजार अपने विविधता और कम कीमतों के लिए पूरे देश में मशहूर हैं.

Gaurav Barar | May 11, 2026, 03:32 PM IST

1.दिल्ली के सबसे सस्ते जूता मार्केट

दिल्ली के सबसे सस्ते जूता मार्केट
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दिल्ली को देश की शॉपिंग राजधानी भी कहा जाता है, और जब बात किफायती और स्टाइलिश फुटवियर की आती है, तो यहां के बाजार बेजोड़ हैं. चाहे आपको शादी के लिए एथनिक जूतियां चाहिए हों, जिम के लिए स्नीकर्स या रोजाना के लिए आरामदायक चप्पल, दिल्ली के ये बाजार हर बजट और पसंद को पूरा करते हैं. यहां दिल्ली के उन प्रमुख बाजारों के बारे में जानिए जहां आप सबसे सस्ते और बेहतरीन जूते-चप्पल खरीद सकते हैं.

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2.जनपथ मार्केट

जनपथ मार्केट
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कनॉट प्लेस के करीब स्थित जनपथ मार्केट अपने पारंपरिक फुटवियर के लिए प्रसिद्ध है. यहां आपको रंग-बिरंगी कोल्हापुरी चप्पलें, हाथ से बनी चमड़े की जूतियां और स्लिप-ऑन सैंडल की विशाल रेंज मिलेगी. यहां कीमतों की शुरुआत ₹100 से हो जाती है. राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के पास होने के कारण यहां पहुंचना पर्यटकों और स्थानीय लोगों दोनों के लिए बेहद आसान है.
 

3.सरोजिनी नगर मार्केट

सरोजिनी नगर मार्केट
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युवाओं और कॉलेज जाने वाले छात्रों के बीच सरोजिनी नगर अपनी ट्रेंडी स्नीकर्स, स्टाइलिश बूट्स और सैंडल्स के लिए मशहूर है. यहां आपको अंतरराष्ट्रीय ब्रांड्स जैसे दिखने वाले फुटवियर ₹300 की शुरुआती कीमत पर मिल जाते हैं. इस बाजार की सबसे बड़ी खासियत यहां होने वाली बार्गेनिंग है, चतुर खरीदार यहां बहुत कम कीमत पर बेहतरीन डील हासिल कर सकते हैं.

4.इंद्रलोक मार्केट

इंद्रलोक मार्केट
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इंद्रलोक मार्केट को दिल्ली में सबसे सस्ते जूते-चप्पल खरीदने के लिए स्वर्ग माना जाता है. यह मुख्य रूप से एक होलसेल मार्केट है, जहां से देशभर के छोटे व्यापारी सामान खरीदते हैं. यहां फुटवियर की शुरुआती कीमत मात्र ₹50 से ₹100 के बीच होती है. यदि आप भारी मात्रा में या बहुत कम दाम में टिकाऊ विकल्प तलाश रहे हैं, तो यह बाजार आपकी पहली पसंद होना चाहिए.

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5.करोल बाग और बल्लीमारान

करोल बाग और बल्लीमारान
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करोल बाग मार्केट में आपको पुरुषों के फॉर्मल जूतों से लेकर महिलाओं की हील्स तक सब कुछ मिलता है. यहां कैजुअल जूतों का भी शानदार कलेक्शन है. वहीं, चांदनी चौक का बल्लीमारान इलाका अपनी ऐतिहासिक पहचान और बेहतरीन एथनिक फुटवियर के लिए जाना जाता है. शेरवानी के साथ पहनी जाने वाली पारंपरिक जूतियों के लिए यह सबसे अच्छी जगह है.

6.रेप्लिका और ट्रेंडी स्टाइल

रेप्लिका और ट्रेंडी स्टाइल
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अगर आप महंगे ब्रांड्स के फर्स्ट-कॉपी या हाई-क्वालिटी रेप्लिका जूते तलाश रहे हैं, तो पहाड़गंज और मजनू का टीला के बाजार युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय हैं. यहां आपको लेटेस्ट फैशन के जूते किफायती दामों पर मिल जाते हैं, जो दिखने में बिल्कुल ब्रांडेड जूतों जैसे होते हैं.

7.ब्रांडेड फुटवियर पर भारी छूट

ब्रांडेड फुटवियर पर भारी छूट
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जो लोग ब्रांड के साथ समझौता नहीं करना चाहते, उनके लिए महिपालपुर और घिटोरनी के फैक्ट्री आउटलेट बेहतरीन विकल्प हैं. यहां एडिडास, नाइकी और प्यूमा जैसे बड़े ब्रांड्स के जूते MRP से 30% से 40% तक की भारी छूट पर मिलते हैं.

8.डिस्क्लेमर:

डिस्क्लेमर:
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इस लेख में दी गई जानकारी सामान्य स्रोतों पर आधारित है. कीमतों और उपलब्धता में समय के साथ बदलाव संभव है. खरीदारी से पहले स्थानीय स्तर पर जांच करना उचित है. इस खबर में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए डीएनए हिंदी उत्तरदायी नहीं है.

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