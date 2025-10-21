ये हैं दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहर, टॉप-5 में भारत की 2 सिटी, चौंका देगा पहले नंबर का नाम

FacebookTwitterYoutubeInstagram
रईश खान | Oct 21, 2025, 04:17 PM IST

1.धुंध की चादर में लिपटी दिल्ली

धुंध की चादर में लिपटी दिल्ली
1

दिवाली के बाद देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर धुएं और धुंध की चादर में लिपटी नजर आ रही है. पटाखों और आतिशबाजी की वजह से मंगलवार सुबह दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 500 को पार कर गया, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है.

2.टॉप 10 सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट

टॉप 10 सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट
2

इस बीच स्विट्जरलैंड की एयर क्वालिटी फर्म IQAir की ताजा रिपोर्ट आई है. जिसमें दुनिया के उन 10 शहरों के बारे में बताया गया है, जो इस समय सबसे ज्यादा प्रदूषित हैं. इनमें 3 शहर भारत के ही हैं.

3.दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर

दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर
3

IQAir की लाइव रैंकिंग के अनुसार, पहले नंबर पर भारत की राजधानी दिल्ली है. जिसकी हवा इस समय सबसे ज्यादा जहरीली हो चुकी है. इसके अलावा मुंबई पांचवें स्थान पर है. वहीं, 8वें नंबर पर कोलकाता है.

4.पाकिस्तान के 2 शहर शामिल

पाकिस्तान के 2 शहर शामिल
4

भारत की तरह पाकिस्तान के भी दो शहर टॉप-5 में शामिल हैं. लाहौर (दूसरे स्थान) और कराची (चौथे स्थान) सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी में शामिल हैं. लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 को पार कर गया है. अल्लामा इकबाल टाउन में AQI 459, गुलबर्ग में AQI 396, शादमान में 384 और मॉडल टाउन में तो 362 पहुंच गया है.

5.टॉप-10 प्रदूषित शहरों में इनका भी नाम

टॉप-10 प्रदूषित शहरों में इनका भी नाम
5

दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में उज्बेकिस्तान का ताशकंद 6वें, कतर का दोहा 7वें, ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा 9वें और इंडोनेशिया का चकार्ता 10वें स्थान पर है.

6.प्रदूषण से हर साल 1.5 मिलियन मौतें

प्रदूषण से हर साल 1.5 मिलियन मौतें
6

यह प्रदूषित हवा स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक मानी जाती है. पिछले साल लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ के अध्ययन में एक चौंकाने वाली आंकड़ा सामने आया था. रिपोर्ट के अनुसार, 2009 से 2019 तक भारत में हर साल लगभग 1.5 मिलियन मौतें सिर्फ संभावित रूप से PM2.5 प्रदूषण के दीर्घकालिक संपर्क से जुड़ी थीं.

7.PM2.5 अर्थ क्या होता है?

PM2.5 अर्थ क्या होता है?
7

पीएम2.5 का मतलब होता है कि 2.5 माइक्रोन से छोटे वायु प्रदूषित कण, फेफड़ों और ब्लड फ्लो में प्रवेश कर सकते हैं. जिससे सांस लेने में दिक्कत. दिल की बीमारी या कैंसर तक हो सकता है.

