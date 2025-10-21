ये हैं दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहर, टॉप-5 में भारत की 2 सिटी, चौंका देगा पहले नंबर का नाम

4 . पाकिस्तान के 2 शहर शामिल

भारत की तरह पाकिस्तान के भी दो शहर टॉप-5 में शामिल हैं. लाहौर (दूसरे स्थान) और कराची (चौथे स्थान) सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी में शामिल हैं. लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 को पार कर गया है. अल्लामा इकबाल टाउन में AQI 459, गुलबर्ग में AQI 396, शादमान में 384 और मॉडल टाउन में तो 362 पहुंच गया है.