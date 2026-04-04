Toll Plaza: अब टोल पर कैश नहीं चलेगा, इस दिन से FASTag जरूरी, UPI से पेमेंट पर लगेगा एएक्स्ट्रा चार्ज 

भारत
Abhay Sharma | Apr 04, 2026, 05:37 PM IST
1.अब टोल पर नहीं चलेगा कैश
10 अप्रैल से देशभर के नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा पर कैश नहीं चलेगा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा पर नकद (कैश) भुगतान पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा.
2.FASTag और UPI से होगा पेमेंट
10 अप्रैल से FASTag का इस्तेमाल सभी वाहन चालकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है. FASTag नहीं है तो UPI से पेमेंट किया जा सकता है. हालांकि, इस स्थिति में सामान्य शुल्क से 1.25 गुना अधिक रकम देनी होगी. सीधे तौर पर ये समझ लीजिए अगर FASTag नहीं है तो आपकी यात्रा महंगी हो सकती है. (AI Image)
3.नियम तोड़ने पर क्या होगा?
भुगतान नहीं करने पर वाहन को हाईवे में प्रवेश से रोका जा सकता है या उसे वहां से हटा दिया जाएगा, इसके साथ ही संबंधित वाहन मालिक को ई-नोटिस भेजा जाएगा, जिसे 3 दिन के भीतर जमा करना होगा. तीन दिनों के भीतर टोल शुल्क का भुगतान नहीं करने पर दोगुना शुल्क लगेगा.
4.नियमित यात्रियों के लिए खास विकल्प
इसके अलावा निजी कार मालिकों के लिए सरकार ने ₹3,075 का FASTag सालाना पास शुरू किया है. इस पास से एक साल में 200 बार टोल पार किया जा सकेगा, जिससे नियमित हाईवे यूजर्स को बड़ी राहत मिलेगी.
5.आधुनिक होगा टोल सिस्टम
आने वाले समय में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण देशभर में ऐसा सिस्टम लाने पर काम कर रहा है, जिसमें टोल प्लाजा पर गाड़ियों को रुकना नहीं पड़ेगा. इस तकनीक को मल्टी-लेन फ्री फ्लो कहा जाता है. इसमें टोल अपने आप कट जाएगा और गाड़ी बिना रुके आगे बढ़ जाएगी.
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