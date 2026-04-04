Toll Plaza: अब टोल पर कैश नहीं चलेगा, इस दिन से FASTag जरूरी, UPI से पेमेंट पर लगेगा एएक्स्ट्रा चार्ज 

2 . FASTag और UPI से होगा पेमेंट

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10 अप्रैल से FASTag का इस्तेमाल सभी वाहन चालकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है. FASTag नहीं है तो UPI से पेमेंट किया जा सकता है. हालांकि, इस स्थिति में सामान्य शुल्क से 1.25 गुना अधिक रकम देनी होगी. सीधे तौर पर ये समझ लीजिए अगर FASTag नहीं है तो आपकी यात्रा महंगी हो सकती है. (AI Image)