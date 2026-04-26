Iphone से भी महंगा Pen! कस्टम ने जब्त किए 61 डिजाइनर पेन; कीमत जान हो जाएंगे हैरान

भारत
मोहम्मद साबिर | Apr 26, 2026, 11:14 PM IST
1.कस्टम ने जब्त किए लाखों के डिजाइनर पेन
जापान से वियतनाम होते हुए फ्लाइट भारत आ रही थी. अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक शख्स पर कस्टम को शक हुआ. उसके बाद उसकी स्कैनिंद की गई, जिसमें कुछ संदिग्ध तस्वीर नजर आई. फिर इस पुरुष को रोका और उसकी तलाशी ली गई, जिसमें उसके पास लाखों रुपये के पेन मिले. हालांकि कस्टम विभाग ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है और पेन जब्त कर लिए हैं.
(AI Image)
2.Iphone से भी मंहगा Pen!
अहमदाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम ने कुल 61 डिजाइनर पेन जब्त किए हैं. इसमें एक पेन, Iphone से भी महंगा है. रिपोर्ट्स के अनुसार, एक पेन की अनुमानित कीमत 40 से 50 हजार रुपये बताई जा रही है.
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3.लाखों की सभी डिजाइनर पेन की कीमत
एक डिजाइनर पेन की कीमत करीब 50 हजार रुपये है. वहीं कस्टम विभाग ने उस शख्स से एक-दो नहीं बल्कि तुल 61 डिजाइनर पेन जब्क किया है. इन पेनों की अनुमानित कीमत 30 लाख रुपये बताई जा रही है. हालांक अब तक इन पेनों की सटीक कीमत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
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4.यात्री से हो रही पूछताछ
रिपोर्ट्स के अनुसार, इन पेन की कीमतों का सटीक मूल्याकंन किया जा रहा है. वहीं उस शख्स से पूछताछ भी हो रही है, जिसमें पता लगा है कि उसने सीमा शुल्क से बचने के लिए इन पेनों को छिपाया था. हालांकि आगे की जांच अभी जारी है.
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