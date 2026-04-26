Iphone से भी महंगा Pen! कस्टम ने जब्त किए 61 डिजाइनर पेन; कीमत जान हो जाएंगे हैरान

1 . कस्टम ने जब्त किए लाखों के डिजाइनर पेन

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जापान से वियतनाम होते हुए फ्लाइट भारत आ रही थी. अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक शख्स पर कस्टम को शक हुआ. उसके बाद उसकी स्कैनिंद की गई, जिसमें कुछ संदिग्ध तस्वीर नजर आई. फिर इस पुरुष को रोका और उसकी तलाशी ली गई, जिसमें उसके पास लाखों रुपये के पेन मिले. हालांकि कस्टम विभाग ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है और पेन जब्त कर लिए हैं.

(AI Image)