चीन का ये छोटा सा हथियार भारत के S-400 के लिए बड़ा खतरा! सुदर्शन चक्र भेदने के लिए ड्रैगन ने क्या बना दिया?

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Gaurav Barar | Apr 27, 2026, 02:55 PM IST
1.पूरी तरह बदलने वाला है युद्ध का मैदान
दुनिया की सैन्य ताकतों के बीच चल रही तकनीकी होड़ अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां युद्ध का मैदान पूरी तरह बदलने वाला है. पहले जहां जीत-हार का फैसला भारी-भरकम टैंक, गरजते फाइटर जेट और लंबी दूरी की मिसाइलों से होता था, वहीं अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और छोटे ड्रोन युद्ध की नई इबारत लिख रहे हैं.
2.क्या है एटलस ड्रोन स्वॉर्म?
इसी कड़ी में चीन की सेना (PLA) ने एटलस ड्रोन स्वॉर्म सिस्टम पेश किया है, जिसे भविष्य के युद्ध का सबसे घातक हथियार माना जा रहा है. एटलस सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत इसकी सादगी और मारक क्षमता का मेल है.
3.सिर्फ एक टच से दर्जनों ड्रोन्स होंगे लॉन्च
इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि मात्र एक ऑपरेटर लगभग 100 ड्रोन्स को एक साथ नियंत्रित कर सकता है. यानी युद्ध के मैदान में बैठा एक सैनिक सिर्फ एक टच से दर्जनों ड्रोन्स को लॉन्च कर सकता है और उन्हें दुश्मन के टारगेट पर हमला करने का आदेश दे सकता है.
4.किसी बड़े एयरबेस का मोहताज नहीं
यह सिस्टम किसी बड़े एयरबेस का मोहताज नहीं है, बल्कि एक मोबाइल प्लेटफॉर्म है जिसे कहीं भी आसानी से छिपाकर तैनात किया जा सकता है. यह पूरा सिस्टम तीन हिस्सों में बंटा होता है. ग्राउंड कॉम्बैट व्हीकल- जिसमें दर्जनों ड्रोन लोड रहते हैं. कमांड व्हीकल- जो एक साथ करीब 96 ड्रोन्स को कंट्रोल करता है. सपोर्ट यूनिट- जो रसद और तकनीकी मदद प्रदान करती है.
5.इसकी रफ्तार होश उड़ाने वाली!
इसकी रफ्तार का अंदाजा इस बात से लगाइए कि हर 3 सेकंड में एक ड्रोन लॉन्च किया जा सकता है. यानी सिर्फ 5 मिनट के भीतर पूरा का पूरा ड्रोन का झुंड हवा में होगा और दुश्मन पर कहर बनकर टूटने के लिए तैयार होगा.
6.क्यों है ये स्मार्ट हथियार?
इस सिस्टम की असली ताकत इसकी संख्या नहीं, बल्कि इसकी सोचने की क्षमता है. ये ड्रोन सिर्फ आदेश नहीं मानते, बल्कि खुद निर्णय लेने में सक्षम हैं. ये लक्ष्य की पहचान कर सकते हैं और बदलती परिस्थितियों के हिसाब से अपनी रणनीति बदल सकते हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमले के दौरान कुछ ड्रोन नष्ट भी हो जाएं, तो बाकी ड्रोन मिशन नहीं छोड़ते, बल्कि खुद को री-ऑर्गनाइज करके हमला जारी रखते हैं.
7.S-400 और एवाक्स जैसे दिग्गज भी फेल?
रूस का S-400 ट्रायम्फ और अमेरिका का AWACS (E-3 Sentry) दुनिया के सबसे उन्नत डिफेंस सिस्टम माने जाते हैं. ये बड़े विमानों और मिसाइलों को ट्रैक करने में माहिर हैं, लेकिन ड्रोन स्वॉर्म इनके लिए एक बड़ी मुसीबत है.
8.इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन!
जब दर्जनों छोटे ड्रोन अलग-अलग दिशाओं से एक साथ हमला करते हैं, तो रडार के लिए हर एक को ट्रैक करना और इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन हो जाता है. हालिया संघर्षों ने दिखाया है कि कैसे छोटे लेकिन संगठित ड्रोन हमले बड़े निगरानी विमानों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं.
9.भारत के लिए चिंता की बात
भारत के लिए यह तकनीक एक गंभीर चुनौती है क्योंकि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ पहले से ही तनाव रहता है. चीन ने तिब्बत क्षेत्र में पहले ही अपना रेल और सड़क नेटवर्क काफी मजबूत कर लिया है. ऐसे में एटलस जैसे मोबाइल सिस्टम को सीमा पर तैनात करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी.
10.भविष्य की सैन्य रणनीति
चीन अब इंटेलिजेंट वॉरफेयर पर फोकस कर रहा है. रूस-यूक्रेन युद्ध और मध्य-पूर्व के तनाव से चीन लगातार सीख ले रहा है और अपने सिस्टम को और भी घातक बना रहा है. एटलस ड्रोन स्वॉर्म सिस्टम इस बात का साफ संकेत है कि आने वाले समय में लड़ाई हथियारों की संख्या से नहीं, बल्कि तकनीकी समझ और AI की ताकत से जीती जाएगी. भारत सहित सभी बड़ी रक्षा शक्तियों के लिए यह एक बड़ी चेतावनी है.