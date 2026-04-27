चीन का ये छोटा सा हथियार भारत के S-400 के लिए बड़ा खतरा! सुदर्शन चक्र भेदने के लिए ड्रैगन ने क्या बना दिया?

6 . क्यों है ये स्मार्ट हथियार?

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इस सिस्टम की असली ताकत इसकी संख्या नहीं, बल्कि इसकी सोचने की क्षमता है. ये ड्रोन सिर्फ आदेश नहीं मानते, बल्कि खुद निर्णय लेने में सक्षम हैं. ये लक्ष्य की पहचान कर सकते हैं और बदलती परिस्थितियों के हिसाब से अपनी रणनीति बदल सकते हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमले के दौरान कुछ ड्रोन नष्ट भी हो जाएं, तो बाकी ड्रोन मिशन नहीं छोड़ते, बल्कि खुद को री-ऑर्गनाइज करके हमला जारी रखते हैं.