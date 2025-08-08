भारत के इन नेताओं ने की विदेशी महिलाओं से शादी, लिस्ट में PM-CM भी शामिल

एक महीने के लिए छोड़ दिया मीठा खाना तो क्या होगा? जानें शुगर छोड़ने के 5 बड़े फायदे
भारत
राजा राम | Aug 08, 2025, 11:02 PM IST
1.प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री शामिल
भारतीय राजनीति में कई नेता ऐसे रहे हैं जिनकी निजी जिंदगी में विदेशी रिश्ता खास जगह रखता है. इन नेताओं ने न केवल राजनीतिक मंच पर बल्कि निजी जीवन में भी अलग पहचान बनाई. कई पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री इस लिस्ट में शामिल हैं.
2.राजीव गांधी
सबसे पहले बात करते हैं देश के 6वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी की. साल 1968 में उन्होंने इटली की सोनिया माइनो से शादी की. दोनों की पहली मुलाकात इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान हुई थी. उनकी प्रेम कहानी और शादी आज भी चर्चा में रहती है.
3.फारूक अब्दुल्ला
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का नाम भी इस सूची में आता है. उन्होंने 1968 में ब्रिटिश मूल की नर्स मोली से शादी की थी. मौली अक्सर फारूक अब्दुल्ला के राजनीतिक सफर में उनके साथ नजर आईं.
4.एस. जयशंकर
वर्तमान विदेश मंत्री और गुजरात से राज्यसभा सांसद एस. जयशंकर की पत्नी जापानी मूल की क्योको हैं. दोनों की शादी अंतरराष्ट्रीय रिश्तों के क्षेत्र में काम करते समय हुई थी, और उनका पारिवारिक जीवन बेहद शांत और निजी है.
5.पवन कल्याण
साउथ फिल्मों के सुपरस्टार से नेता बने पवन कल्याण का जीवन भी चर्चा में रहा है. दो शादियों के बाद उन्होंने 2013 में रूसी अभिनेत्री एना लेज्हनेवा से शादी की, जो अक्सर उनके राजनीतिक और फिल्मी कार्यक्रमों में साथ दिखती हैं.
6.शशि थरूर
कांग्रेस नेता शशि थरूर की दूसरी शादी कनाडाई राजनयिक क्रिस्टा जाइल्स से हुई थी. उनकी शादी 2007 में हुई और 2010 में तलाक हो गया. थरूर की यह शादी भी मीडिया की सुर्खियों में रही. इन नेताओं की शादी की कहानियां बताती हैं कि प्यार और रिश्तों की कोई सीमा नहीं होती. राजनीति और अंतरराष्ट्रीय जीवन के बीच भी व्यक्तिगत रिश्ते खास मायने रखते हैं.