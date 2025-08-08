Twitter
एक महीने के लिए छोड़ दिया मीठा खाना तो क्या होगा? जानें शुगर छोड़ने के 5 बड़े फायदे

Anti Aging Remedies: कम उम्र में ही नजर आने लगी हैं झुर्रियां तो इन तरीकों से रोकें एजिंग का असर, टाइट रहेगी स्किन

Numerology: आपके मोबाइल का लास्ट डिजिट बता देगा आप सफल होंगे या असफल, फोन नंबर से जानें कैसी होगी आपकी पर्सनालिटी?

'मेरे टैरिफ हटाए तो 1929 जैसी तबाही होगी', ट्रम्प ने फिर दी धमकी और कहा- उन्हें ये बात कर रही परेशान

Raksha Bandhan 2025: राखी बांधते समय जरूर बोलें ये मंत्र, जानें रक्षाबंधन मनाने के शास्त्रीय नियम

राम मंदिर के बाद अब बिहार में बनेगा सबसे बड़ा सीता मंदिर, हो चुका शिलान्यास, जानें कितना है बजट और टेंपल एरिया 

Raksha Bandhan 2025 Wishes: रक्षाबंधन पर इन खूबसूरत संदेशों के साथ भाई-बहन को दें बधाई, बढ़ेगा प्यार

Rakshabandhan: आज रक्षाबंधन पर राखी बांधने का सटीक समय ये रहा, सुयोग्य योग में इन 5 राशियों को मिलेगा जबरदस्त लाभ

'हम झुकने वाले नहीं...', टैरिफ वॉर पर पीयूष गोयल का अमेरिका को दो टूक, राहुल गांधी पर भी साधा निशाना

Rashifal 09 August 2025: आज इन राशि वालों की खुलेगी किस्मत, चमकेगा भाग्य! पढ़ें अपना राशिफल

भारत

भारत

भारत के इन नेताओं ने की विदेशी महिलाओं से शादी, लिस्ट में PM-CM भी शामिल

भारत में कई बड़े नेता ऐसे रहे हैं जिन्होंने विदेशी महिलाओं से शादी की. इस लिस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री तक के नाम शामिल हैं, जिनकी कहानियां काफी रोचक हैं.

राजा राम | Aug 08, 2025, 11:02 PM IST

1.प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री शामिल

प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री शामिल
1

भारतीय राजनीति में कई नेता ऐसे रहे हैं जिनकी निजी जिंदगी में विदेशी रिश्ता खास जगह रखता है. इन नेताओं ने न केवल राजनीतिक मंच पर बल्कि निजी जीवन में भी अलग पहचान बनाई. कई पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री इस लिस्ट में शामिल हैं.

2.राजीव गांधी

राजीव गांधी
2

सबसे पहले बात करते हैं देश के 6वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी की. साल 1968 में उन्होंने इटली की सोनिया माइनो से शादी की. दोनों की पहली मुलाकात इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान हुई थी. उनकी प्रेम कहानी और शादी आज भी चर्चा में रहती है.
 

3.फारूक अब्दुल्ला

फारूक अब्दुल्ला
3

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का नाम भी इस सूची में आता है. उन्होंने 1968 में ब्रिटिश मूल की नर्स मोली से शादी की थी. मौली अक्सर फारूक अब्दुल्ला के राजनीतिक सफर में उनके साथ नजर आईं.

4.एस. जयशंकर

एस. जयशंकर
4

वर्तमान विदेश मंत्री और गुजरात से राज्यसभा सांसद एस. जयशंकर की पत्नी जापानी मूल की क्योको हैं. दोनों की शादी अंतरराष्ट्रीय रिश्तों के क्षेत्र में काम करते समय हुई थी, और उनका पारिवारिक जीवन बेहद शांत और निजी है.
 

TRENDING NOW

5.पवन कल्याण

पवन कल्याण
5

साउथ फिल्मों के सुपरस्टार से नेता बने पवन कल्याण का जीवन भी चर्चा में रहा है. दो शादियों के बाद उन्होंने 2013 में रूसी अभिनेत्री एना लेज्हनेवा से शादी की, जो अक्सर उनके राजनीतिक और फिल्मी कार्यक्रमों में साथ दिखती हैं.

6.शशि थरूर

शशि थरूर
6

कांग्रेस नेता शशि थरूर की दूसरी शादी कनाडाई राजनयिक क्रिस्टा जाइल्स से हुई थी. उनकी शादी 2007 में हुई और 2010 में तलाक हो गया. थरूर की यह शादी भी मीडिया की सुर्खियों में रही. इन नेताओं की शादी की कहानियां बताती हैं कि प्यार और रिश्तों की कोई सीमा नहीं होती. राजनीति और अंतरराष्ट्रीय जीवन के बीच भी व्यक्तिगत रिश्ते खास मायने रखते हैं.

