भारत के इन नेताओं ने की विदेशी महिलाओं से शादी, लिस्ट में PM-CM भी शामिल

6 . शशि थरूर

6

कांग्रेस नेता शशि थरूर की दूसरी शादी कनाडाई राजनयिक क्रिस्टा जाइल्स से हुई थी. उनकी शादी 2007 में हुई और 2010 में तलाक हो गया. थरूर की यह शादी भी मीडिया की सुर्खियों में रही. इन नेताओं की शादी की कहानियां बताती हैं कि प्यार और रिश्तों की कोई सीमा नहीं होती. राजनीति और अंतरराष्ट्रीय जीवन के बीच भी व्यक्तिगत रिश्ते खास मायने रखते हैं.