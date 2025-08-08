ये हैं भारत के टॉप 10 सुरक्षित शहर, देखें कौन है नंबर 1

7 . बेहतर जीवनशैली लोगों को आकर्षित करती है

7

रिपोर्ट से साफ है कि भारत में कई शहर ऐसे हैं, जहां सुरक्षा, साफ-सफाई और बेहतर जीवनशैली लोगों को आकर्षित करती है. यह लिस्ट उन लोगों के लिए भी मददगार साबित हो सकती है जो अपने रहने के लिए सुरक्षित शहर तलाश रहे हैं.