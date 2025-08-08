Twitter
Advertisement
Headlines

JK TYRE RACING SEASON 2025 : इस बार कोयंबटूर में लगेगा रेसर्स का मेला, जमकर मचेगा धमाल

कैबिनेट मीटिंग में मोदी सरकार ने लिए कई बड़े फैसले, उज्ज्वला, LPG सब्सिडी और शिक्षा पर फोकस

Sawan 2025: सावन के आखिरी शनिवार को करें इस स्त्रोत का पाठ, शनिदेव के साथ मिलेगी महादेव की कृपा

ये हैं भारत के टॉप 10 सुरक्षित शहर, देखें कौन है नंबर 1

Bihar Assembly Election 2025: ​बिहार के पूर्णिया की कसबा विधानसभी सीट पर तेज हुई सियासी जंग, किसका होगा राजतिलक?

राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर लगाया नया आरोप, वेबसाइट बंद कर सबूत मिटा रहा EC, शपथ पत्र को लेके EC पर कसा तंज

'इंटेंस ओसीडी' की शिकार हैं Jenna Ortega, जानें क्या है ऑब्सेसिव-कंपल्सिव डिसऑर्डर का सही मतलब

प्रेमानंद महाराज से जानें कौन सी 6 चीजें इंसान को कर देती हैं बर्बाद, आज ही बना लें दूरी

Delhi News: दिल्ली के रेस्टोरेंट में सलवार कमीज़ पहनी महिला को एंट्री से रोका, ट्विटर पर भड़क गए लोग

गेहूं से ज्यादा हेल्दी होता है ज्वार, इसकी रोटी खाने से मिलते हैं कई फायदे, यहां जानें

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
JK TYRE RACING SEASON 2025 : इस बार कोयंबटूर में लगेगा रेसर्स का मेला, जमकर मचेगा धमाल

JK TYRE RACING SEASON 2025 : इस बार कोयंबटूर में लगेगा रेसर्स का मेला, जमकर मचेगा धमाल

कैबिनेट मीटिंग में मोदी सरकार ने लिए कई बड़े फैसले, उज्ज्वला, LPG सब्सिडी और शिक्षा पर फोकस

कैबिनेट मीटिंग में मोदी सरकार ने लिए कई बड़े फैसले, उज्ज्वला, LPG सब्सिडी और शिक्षा पर फोकस

Sawan 2025: सावन के आखिरी शनिवार को करें इस स्त्रोत का पाठ, शनिदेव के साथ मिलेगी महादेव की कृपा

सावन के आखिरी शनिवार को करें इस स्त्रोत का पाठ, शनिदेव के साथ मिलेगी महादेव की कृपा

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
ये हैं भारत के टॉप 10 सुरक्षित शहर, देखें कौन है नंबर 1

ये हैं भारत के टॉप 10 सुरक्षित शहर, देखें कौन है नंबर 1

'इंटेंस ओसीडी' की शिकार हैं Jenna Ortega, जानें क्या है ऑब्सेसिव-कंपल्सिव डिसऑर्डर का सही मतलब

'इंटेंस ओसीडी' की शिकार हैं Jenna Ortega, जानें क्या है ऑब्सेसिव-कंपल्सिव डिसऑर्डर का सही मतलब

प्रेमानंद महाराज से जानें कौन सी 6 चीजें इंसान को कर देती हैं बर्बाद, आज ही बना लें दूरी

प्रेमानंद महाराज से जानें कौन सी 6 चीजें इंसान को कर देती हैं बर्बाद, आज ही बना लें दूरी

HomePhotos

भारत

ये हैं भारत के टॉप 10 सुरक्षित शहर, देखें कौन है नंबर 1

भारत में रहने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढना हर किसी की प्राथमिकता होती है. हाल ही में जारी न्यूमबेओ सुरक्षा सूचकांक की एक रिपोर्ट में देश के 10 सबसे सुरक्षित शहरों की सूची जारी की गई है, जिसमें कई चौंकाने वाले नाम सामने आए हैं.

राजा राम | Aug 08, 2025, 04:26 PM IST

1.मंगलुरु पहले स्थान पर

मंगलुरु पहले स्थान पर
1

इस सूची में कर्नाटक का मंगलुरु पहले स्थान पर है. साफ-सुथरे मंगलुरु, कम अपराध दर और बेहतर कानून व्यवस्था के कारण मंगलुरु को यह खिताब मिला है.
 

Advertisement

2.वडोदरा और अहमदाबाद

वडोदरा और अहमदाबाद
2

दूसरे नंबर पर गुजरात का वडोदरा है, जो अपनी शांत जीवनशैली और सुरक्षा के लिए जाना जाता है. वहीं, तीसरे स्थान पर अहमदाबाद ने जगह बनाई है, जो गुजरात का एक बड़ा औद्योगिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है.
 

3.सूरत और जयपुर

सूरत और जयपुर
3

गुजरात का सूरत चौथे स्थान पर है. यह शहर अपने हीरे के कारोबार और साफ-सफाई के लिए मशहूर है. पांचवे स्थान पर राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जिसे 'पिंक सिटी' के नाम से जाना जाता है.
 

4.नवी मुंबई और तिरुवनंतपुरम

नवी मुंबई और तिरुवनंतपुरम
4

छठे नंबर पर महाराष्ट्र का नवी मुंबई है, जो प्लानिंग और इन्फ्रास्ट्रक्चर के मामले में देश के सबसे व्यवस्थित शहरों में गिना जाता है. सातवें स्थान पर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, जो अपने उच्च शिक्षा स्तर और सुरक्षा के लिए जानी जाती है.
 

TRENDING NOW

5.चेन्नई

चेन्नई
5

तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई आठवें नंबर पर है. यहां की समुद्री तटों की खूबसूरती के साथ-साथ लोगों का दोस्ताना रवैया और सुरक्षा का माहौल भी इसे खास बनाता है.

6.पुणे और चंडीगढ़

पुणे और चंडीगढ़
6

नौवें स्थान पर पुणे है, जो शिक्षा और आईटी हब के रूप में प्रसिद्ध है. वहीं, टॉप 10 की सूची में आखिरी नाम चंडीगढ़ का है, जो साफ-सुथरे और सुरक्षित शहरों में गिना जाता है.
 

7.बेहतर जीवनशैली लोगों को आकर्षित करती है

बेहतर जीवनशैली लोगों को आकर्षित करती है
7

रिपोर्ट से साफ है कि भारत में कई शहर ऐसे हैं, जहां सुरक्षा, साफ-सफाई और बेहतर जीवनशैली लोगों को आकर्षित करती है. यह लिस्ट उन लोगों के लिए भी मददगार साबित हो सकती है जो अपने रहने के लिए सुरक्षित शहर तलाश रहे हैं.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ये हैं भारत के टॉप 10 सुरक्षित शहर, देखें कौन है नंबर 1
ये हैं भारत के टॉप 10 सुरक्षित शहर, देखें कौन है नंबर 1
'इंटेंस ओसीडी' की शिकार हैं Jenna Ortega, जानें क्या है ऑब्सेसिव-कंपल्सिव डिसऑर्डर का सही मतलब
'इंटेंस ओसीडी' की शिकार हैं Jenna Ortega, जानें क्या है ऑब्सेसिव-कंपल्सिव डिसऑर्डर का सही मतलब
प्रेमानंद महाराज से जानें कौन सी 6 चीजें इंसान को कर देती हैं बर्बाद, आज ही बना लें दूरी
प्रेमानंद महाराज से जानें कौन सी 6 चीजें इंसान को कर देती हैं बर्बाद, आज ही बना लें दूरी
Palmistry Marriage Lines: हथेली में किस जगह पर होती है विवाह रेखा, 1 से ज्यादा मैरिज लाइन होने से मिलता है ऐसा संकेत
हथेली में किस जगह पर होती है विवाह रेखा, 1 से ज्यादा मैरिज लाइन होने से मिलता है ऐसा संकेत
Numerology: रिलेशनशिप में टॉक्सिक होते हैं इस मूलांक के लोग, मुश्किल हो जाता है इनके साथ रिश्ता निभाना
रिलेशनशिप में टॉक्सिक होते हैं इस मूलांक के लोग, मुश्किल हो जाता है इनके साथ रिश्ता निभाना
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE