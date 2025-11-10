Delhi Blast: कब-कब दहली दिल्ली, जानिए राजधानी में हुए 5 बड़े धमाकों के बारे में

1 . जोरदार धमाके ने एक बार फिर राजधानी को दहला दिया

राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के बाहर खड़ी एक कार में अचानक जोरदार ब्लास्ट हुआ. धमाके की तीव्रता इतनी थी कि आसपास की इमारतों के शीशे चकनाचूर हो गए. पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है.